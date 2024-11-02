الأمريكي الذي حررته القوات الروسية يتحدث مع والديه ويحذرهما من خطر محتمل... فيديو
11:33 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 11:46 GMT 02.11.2024)
© Sputnikالأمريكي دانييل مارتنديل، الذي كان يساعد القوات المسلحة الروسية، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية
© Sputnik
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أجرى المواطن لأمريكي دانيل مارتنديل، الذي أجلته الاستخبارات الروسية من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، محادثة عبر تقنية الفيديو مع والديه، محذرا من خطر محتمل قد يصيبهما بسبب الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجبره على العودة إلى بلاده والاعتراف بأنه "قد ارتكب خطأ".
وقال مارتنديل في المحادثة مع والديه، إن "مراسلا صحفيا قد طرح سؤالا على وزارة الخارجية الأمريكية حول الأخبار عن إجلائه من الأراضي الأوكرانية"، مشيرا إلى أن خارجية بلاده لم تعلق على الحدث، لكن الأخبار "وصلت إلى هذا المستوى بالفعل".
وعلقت والدة المواطن الأمريكي على هذه الأنباء: "هل سيأتي أحد ويطرق بابنا"، في إشارة إلى السلطات الأمريكية، ليجب ابنها مع تنهيدة عميقة: "نعم هذا قد يحدث قريبا".
وعلقت الأم قائلة: "نحن لا نعرف شيئا"، لكن ابنها أكد "أنهم (الإدارة الأمريكية) سيقومون بفعل أي شيء وكل شيء ليجعلوني أتنازل وأقول آسف، وأغادر من هنا (روسيا) إلى الولايات المتحدة وأخبر الجميع كم كان خطئي كبيرا.. تعلمون ذلك".
ويعلق شخص رابع اسمه كريستيان، يبدو أنه أخ الأمريكي على ذلك قائلا: "أي نوع من الضغط تعتقد أنهم سينفذونه على أب وأم! على أي حال، هل سيضعوننا في السجن؟ لماذا؟".
وتدخلت الأم لترد عليه: "ليس لديهم (الإدارة الأمريكية) أخلاق كريستيان، لقد قتلوا العديد من الناس في كارولينا الشمالية".
وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.
وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.
ونوه المصدر الأمني لوكالة "سبوتنبك"، بأن الأمريكي مارتنديل موجود في موسكو وعقد أول مؤتمر صحفي له في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات المسلحة الروسية في التخطيط لشن هجمات على القوات الأوكرانية، موجود في موسكو ويعقد أول مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.