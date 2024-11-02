https://sarabic.ae/20241102/الأمريكي-الذي-حررته-القوات-الروسية-يتحدث-مع-والديه-ويحذرهما-من-خطر-محتمل-فيديو---1094420774.html

الأمريكي الذي حررته القوات الروسية يتحدث مع والديه ويحذرهما من خطر محتمل... فيديو

الأمريكي الذي حررته القوات الروسية يتحدث مع والديه ويحذرهما من خطر محتمل... فيديو

سبوتنيك عربي

أجرى المواطن لأمريكي دانيل مارتنديل، الذي أجلته الاستخبارات الروسية من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، محادثة عبر تقنية الفيديو مع والديه، محذرا من... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T11:33+0000

2024-11-02T11:33+0000

2024-11-02T11:46+0000

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وقال مارتنديل في المحادثة مع والديه، إن "مراسلا صحفيا قد طرح سؤالا على وزارة الخارجية الأمريكية حول الأخبار عن إجلائه من الأراضي الأوكرانية"، مشيرا إلى أن خارجية بلاده لم تعلق على الحدث، لكن الأخبار "وصلت إلى هذا المستوى بالفعل".ويعلق شخص رابع اسمه كريستيان، يبدو أنه أخ الأمريكي على ذلك قائلا: "أي نوع من الضغط تعتقد أنهم سينفذونه على أب وأم! على أي حال، هل سيضعوننا في السجن؟ لماذا؟".وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات المسلحة الروسية في التخطيط لشن هجمات على القوات الأوكرانية، موجود في موسكو ويعقد أول مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.

https://sarabic.ae/20241102/القوات-الروسية-تنجح-بإجلاء-أمريكي-متعاون-معها-من-الأراضي-الأوكرانية-1094418570.html

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