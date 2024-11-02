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القوات الروسية تنجح بإجلاء أمريكي متعاون معها من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241102/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-250-عسكريا-في-مقاطعة-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الفائتة-1094419624.html
قوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة
قوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 عسكريًا في اتجاه كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة، استسلم 7 منهم. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T11:17+0000
2024-11-02T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى مدفع هاون وثلاث مركبات، واستسلم سبعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية، فقد "صدت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية أربع هجمات مضادة للجيش الأوكراني في اتجاه منطقتي كاميشوفكا ونوفويفانوفكا، كما أحبط الجيش الروسي محاولات شن هجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه منطقتي دارينو وليونيدوفو".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241102/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوراخوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094415208.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة

11:17 GMT 02.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 عسكريًا في اتجاه كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة، استسلم 7 منهم.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى مدفع هاون وثلاث مركبات، واستسلم سبعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية تواصل عملياتها الهجومية في مقاطعة كورسك، وتم صد أربع هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب الدفاع الروسية، فقد "صدت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية أربع هجمات مضادة للجيش الأوكراني في اتجاه منطقتي كاميشوفكا ونوفويفانوفكا، كما أحبط الجيش الروسي محاولات شن هجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه منطقتي دارينو وليونيدوفو".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية
09:26 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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