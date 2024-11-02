https://sarabic.ae/20241102/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوراخوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094415208.html

الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف. 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T09:26+0000

2024-11-02T09:26+0000

2024-11-02T09:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "تم صد خمس هجمات مضادة شنتها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. فقد العدو ما يصل إلى 535 من الأفراد العسكريين، وناقلة جنود مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومركبة قتالية بنظام إطلاق صواريخ "غراد" وعددا من المدافع الميدانية".وأردف: "استهدفت القوات الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في خاركوف ولوغانسك، وتصدت لهجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو نحو 470 عسكريًا، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية Enclave-N ومستودعين للذخيرة".وأوضحت الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115عسكريًا، ومركبتين مدرعتين وعددا من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، وثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و50 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241102/مقاتلات-سو-25-تهاجم-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1094409191.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا