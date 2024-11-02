https://sarabic.ae/20241102/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوراخوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094415208.html
الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T09:26+0000
2024-11-02T09:26+0000
2024-11-02T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "تم صد خمس هجمات مضادة شنتها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. فقد العدو ما يصل إلى 535 من الأفراد العسكريين، وناقلة جنود مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومركبة قتالية بنظام إطلاق صواريخ "غراد" وعددا من المدافع الميدانية".وأردف: "استهدفت القوات الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في خاركوف ولوغانسك، وتصدت لهجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو نحو 470 عسكريًا، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية Enclave-N ومستودعين للذخيرة".وأوضحت الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115عسكريًا، ومركبتين مدرعتين وعددا من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، وثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و50 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241102/مقاتلات-سو-25-تهاجم-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1094409191.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية
09:26 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 09:45 GMT 02.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم صد خمس هجمات مضادة شنتها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. فقد العدو ما يصل إلى 535 من الأفراد العسكريين، وناقلة جنود مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومركبة قتالية بنظام إطلاق صواريخ "غراد" وعددا من المدافع الميدانية".
وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة التي نفذتها مجموعة القوات "الغرب"، تم تحرير بلدة بيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف".
وأردف: "استهدفت القوات الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في خاركوف ولوغانسك، وتصدت لهجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو نحو 470 عسكريًا، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية Enclave-N ومستودعين للذخيرة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين موقعها التكتيكي واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار وإليزافيتوفكا، وكوراخوفو ودالني بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 800 عسكري وعشر مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".
وأوضحت الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115عسكريًا، ومركبتين مدرعتين وعددا من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية ومواقع وورش لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، وثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و50 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.