https://sarabic.ae/20241102/مقاتلات-سو-25-تهاجم-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1094409191.html
مقاتلات "سو-25" تهاجم القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
مقاتلات "سو-25" تهاجم القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أطقم طائرات "سو-25" الروسية هاجمت مركبات مدرعة وأفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T07:23+0000
2024-11-02T07:23+0000
2024-11-02T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067083373_0:123:1424:924_1920x0_80_0_0_856bbf34457b7f9329f048c3e9e8e075.jpg
وقالت الدفاع: "نفذت أطقم المقاتلات الهجومية "سو-25" ضربات جوية صاروخية على مركبات مدرعة وأفراد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك".وأضافت: "بعد تنفيذ مهام الإطلاق، قامت الطواقم بإجراء مناورة وإطلاق مصائد حرارية وعادت إلى مطار الإقلاع".وأكدت الدفاع أن "نتيجة الاستهدف تم تدمير مركبات مدرعة وأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067083373_78:0:1310:924_1920x0_80_0_0_fb43d4ad0a8d015287d5d400e2dd2da3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مقاتلات "سو-25" تهاجم القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أطقم طائرات "سو-25" الروسية هاجمت مركبات مدرعة وأفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع: "نفذت أطقم المقاتلات الهجومية "سو-25" ضربات جوية صاروخية على مركبات مدرعة وأفراد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأوضحت الوزارة أن الصواريخ تم إطلاقها من ارتفاعات منخفضة.
وأضافت: "بعد تنفيذ مهام الإطلاق، قامت الطواقم بإجراء مناورة وإطلاق مصائد حرارية وعادت إلى مطار الإقلاع".
وأكدت الدفاع أن "نتيجة الاستهدف تم تدمير مركبات مدرعة وأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.