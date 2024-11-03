https://sarabic.ae/20241103/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1094440453.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليل. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T04:56+0000
2024-11-03T04:56+0000
2024-11-03T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف في روسيا الاتحادية".وأكد فاسيلي غولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241103/حاكم-مقاطعة-روستوف-الروسية-تدمير-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أجواء-المنطقة-1094439622.html
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روسيا
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف في روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 19 طائرة مسيرة أوكرانية، حيث تم تدمير16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف واثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".
وأكد فاسيلي غولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة.
وأعلن غولوبيف في بيان له "تصدي قوات الدفاع الجوي الروسية لهجوم جوي ضخم للعدو"، موضحا أنه "تم بالفعل تدمير 16 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف - في نوفوشاختينسك وكامنسك ومنطقة أوست دونيتسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.