https://sarabic.ae/20241103/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1094440453.html

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليل. 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T04:56+0000

2024-11-03T04:56+0000

2024-11-03T04:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف في روسيا الاتحادية".وأكد فاسيلي غولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241103/حاكم-مقاطعة-روستوف-الروسية-تدمير-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أجواء-المنطقة-1094439622.html

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