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حاكم مقاطعة روستوف الروسية: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء المنطقة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241103/حاكم-مقاطعة-روستوف-الروسية-تدمير-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أجواء-المنطقة-1094439622.html
حاكم مقاطعة روستوف الروسية: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء المنطقة
حاكم مقاطعة روستوف الروسية: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد فاسيلي غولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء المقاطعة. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T04:02+0000
2024-11-03T04:16+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن غولوبيف في بيان له "تصدي قوات الدفاع الجوي الروسية لهجوم جوي ضخم للعدو"، موضحا أنه "تم بالفعل تدمير 16 طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة روستوف - في نوفوشاختينسك وكامنسك ومنطقة أوست دونيتسك".وأضاف حاكم مقاطعة روستوف الروسية أنه لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض، فيما تواصل القوات الروسية عملها في مكان سقوط الطائرات المسيرة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241027/الدفاع-الروسية-تدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1094207840.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

حاكم مقاطعة روستوف الروسية: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء المنطقة

04:02 GMT 03.11.2024 (تم التحديث: 04:16 GMT 03.11.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
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أكد فاسيلي غولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وأعلن غولوبيف في بيان له "تصدي قوات الدفاع الجوي الروسية لهجوم جوي ضخم للعدو"، موضحا أنه "تم بالفعل تدمير 16 طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة روستوف - في نوفوشاختينسك وكامنسك ومنطقة أوست دونيتسك".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
27 أكتوبر, 12:35 GMT
وأضاف حاكم مقاطعة روستوف الروسية أنه لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض، فيما تواصل القوات الروسية عملها في مكان سقوط الطائرات المسيرة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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