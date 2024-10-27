https://sarabic.ae/20241027/الدفاع-الروسية-تدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1094207840.html
الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 12 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T12:35+0000
2024-10-27T12:35+0000
2024-10-27T12:35+0000
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وأفادت الوزارة في بيان بأنه "بين الساعة 13:30 والساعة 14:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".وبحسب الدفاع، فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغ أكثر من 27150 عسكريا.
https://sarabic.ae/20241027/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-إزمايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094204880.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 12 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "بين الساعة 13:30 والساعة 14:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 250 عسكريًا، وتم تدمير مركبات مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند واستسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الدفاع، فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغ أكثر من 27150 عسكريا.