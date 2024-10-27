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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/الدفاع-الروسية-تدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1094207840.html
الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 12 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T12:35+0000
2024-10-27T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفادت الوزارة في بيان بأنه "بين الساعة 13:30 والساعة 14:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".وبحسب الدفاع، فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغ أكثر من 27150 عسكريا.
https://sarabic.ae/20241027/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-إزمايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094204880.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك

12:35 GMT 27.10.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 12 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "بين الساعة 13:30 والساعة 14:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:17 GMT
وأوضح البيان أن "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 250 عسكريًا، وتم تدمير مركبات مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند واستسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الدفاع، فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغ أكثر من 27150 عسكريا.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:55 GMT
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