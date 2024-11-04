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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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جدران معدينة حول البيت الأبيض على وقع الانتخابات الأمريكية... فيديو وصور
جدران معدينة حول البيت الأبيض على وقع الانتخابات الأمريكية... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
ثبتت السلطات الأمنية الأمريكية، مرفقات أمنية جديدة، حول البيت الأبيض، ومقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس، والعديد من المؤسسات الأخرى، وبدأ أصحاب الأعمال في... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T16:32+0000
2024-11-04T16:32+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن حلقات من السياج الأمني ​​الجديد، أحاطت بالبيت الأبيض، ومبنى الكابيتول الأمريكي، ومقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم أمس الأحد، في الوقت الذي استعد فيه المسؤولون الفيدراليون ومسؤولو المقاطعات لاضطرابات محتملة في واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية يوم غد الثلاثاء.ويشار إلى أن السلطات الأمنية، أقامت سياجًا معدنيًا جديدًا عاليًا حول مجمع البيت الأبيض، والأجزاء المجاورة من ميدان لافاييت، وكذلك خارج أراضي المرصد البحري ومقر إقامة هاريس.وتشير النشرة إلى أن أصحاب المكاتب والمقاهي والمتاجر القريبة، قاموا بإغلاق الأبواب والنوافذ في حالة اندلاع أعمال شغب محتملة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق ترامب.إقرأ أيضا... نائب مجلس الأمن الروسي: مواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية تعكس الإجماع الحزبي حول ضرورة هزيمة روسيا
https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-كيف-سيتعامل-ترامب-مع-كييف-في-حال-فوزه-بالانتخابات-1094448480.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

جدران معدينة حول البيت الأبيض على وقع الانتخابات الأمريكية... فيديو وصور

16:32 GMT 04.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
ثبتت السلطات الأمنية الأمريكية، مرفقات أمنية جديدة، حول البيت الأبيض، ومقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس، والعديد من المؤسسات الأخرى، وبدأ أصحاب الأعمال في إغلاق النوافذ والأبواب، وسط اضطرابات محتملة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن حلقات من السياج الأمني ​​الجديد، أحاطت بالبيت الأبيض، ومبنى الكابيتول الأمريكي، ومقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم أمس الأحد، في الوقت الذي استعد فيه المسؤولون الفيدراليون ومسؤولو المقاطعات لاضطرابات محتملة في واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية يوم غد الثلاثاء.
ويشار إلى أن السلطات الأمنية، أقامت سياجًا معدنيًا جديدًا عاليًا حول مجمع البيت الأبيض، والأجزاء المجاورة من ميدان لافاييت، وكذلك خارج أراضي المرصد البحري ومقر إقامة هاريس.
وبالإضافة إلى واشنطن، تم تعزيز الأمن أيضًا في فلوريدا، خارج مركز المؤتمرات في ويست بالم بيتش، حيث سيقيم المرشح الرئاسي دونالد ترامب حفلًا انتخابيًا.
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
خبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخابات
أمس, 13:09 GMT
وتشير النشرة إلى أن أصحاب المكاتب والمقاهي والمتاجر القريبة، قاموا بإغلاق الأبواب والنوافذ في حالة اندلاع أعمال شغب محتملة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق ترامب.
إقرأ أيضا... نائب مجلس الأمن الروسي: مواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية تعكس الإجماع الحزبي حول ضرورة هزيمة روسيا
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