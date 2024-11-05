بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضمن 8 ولايات

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241105/بدء-الاقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-ضمن-8-ولايات-1094503235.html
بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضمن 8 ولايات
بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضمن 8 ولايات
سبوتنيك عربي
فتحت مراكز الاقتراع في ثماني ولايات الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيو جيرسي ونيويورك ونيو هامبشير وفرجينيا. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T12:12+0000
2024-11-05T12:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
دونالد ترامب
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مراكز الاقتراع في إنديانا وكينتاكي بدأت بالفتح في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وفي ولاية ماين، فتحت جميع مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.ووفقًا لتقليد مستمر منذ عقود، صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشير في منتصف الليل، حيث تعادل نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.ويبدأ أول غلق لمراكز الاقتراع، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق أمريكا، أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا في الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت موسكو.جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمام مراكز الاقتراع الإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.
https://sarabic.ae/20241105/ترامب-وهاريس-يحصدان-عددا-متطابقا-من-الأصوات-في-أول-مركز-اقتراع-1094499707.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضمن 8 ولايات

12:12 GMT 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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فتحت مراكز الاقتراع في ثماني ولايات الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيو جيرسي ونيويورك ونيو هامبشير وفرجينيا.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مراكز الاقتراع في إنديانا وكينتاكي بدأت بالفتح في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وفي ولاية ماين، فتحت جميع مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
ترامب وهاريس يحصدان عددا متطابقا من الأصوات في أول مركز اقتراع
10:53 GMT
ووفقًا لتقليد مستمر منذ عقود، صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشير في منتصف الليل، حيث تعادل نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.
ويبدأ أول غلق لمراكز الاقتراع، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق أمريكا، أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا في الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت موسكو.
جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمام مراكز الاقتراع الإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.
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