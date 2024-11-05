https://sarabic.ae/20241105/بدء-الاقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-ضمن-8-ولايات-1094503235.html
بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضمن 8 ولايات
بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضمن 8 ولايات
سبوتنيك عربي
فتحت مراكز الاقتراع في ثماني ولايات الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيو جيرسي ونيويورك ونيو هامبشير وفرجينيا. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T12:12+0000
2024-11-05T12:12+0000
2024-11-05T12:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
دونالد ترامب
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مراكز الاقتراع في إنديانا وكينتاكي بدأت بالفتح في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وفي ولاية ماين، فتحت جميع مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.ووفقًا لتقليد مستمر منذ عقود، صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشير في منتصف الليل، حيث تعادل نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.ويبدأ أول غلق لمراكز الاقتراع، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق أمريكا، أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا في الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت موسكو.جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمام مراكز الاقتراع الإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.
https://sarabic.ae/20241105/ترامب-وهاريس-يحصدان-عددا-متطابقا-من-الأصوات-في-أول-مركز-اقتراع-1094499707.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضمن 8 ولايات
فتحت مراكز الاقتراع في ثماني ولايات الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيو جيرسي ونيويورك ونيو هامبشير وفرجينيا.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مراكز الاقتراع في إنديانا وكينتاكي بدأت بالفتح في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وفي ولاية ماين، فتحت جميع مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقليد مستمر منذ عقود، صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشير في منتصف الليل، حيث تعادل نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.
ويبدأ أول غلق لمراكز الاقتراع، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق أمريكا، أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا في الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت موسكو.
جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمام مراكز الاقتراع الإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.