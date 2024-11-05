ترامب وهاريس يحصدان عددا متطابقا من الأصوات في أول مركز اقتراع

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الإنسان والثقافة
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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29 د
مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
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17:03 GMT
30 د
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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29 د
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sarabic.ae/20241105/ترامب-وهاريس-يحصدان-عددا-متطابقا-من-الأصوات-في-أول-مركز-اقتراع-1094499707.html
ترامب وهاريس يحصدان عددا متطابقا من الأصوات في أول مركز اقتراع
ترامب وهاريس يحصدان عددا متطابقا من الأصوات في أول مركز اقتراع
سبوتنيك عربي
أبصرت الانتخابات الأمريكية النور، بعد افتتاح وإغلاق مركز اقتراع في بلدة ديكسفيل نوتش، في ولاية نيو هامبشاير، حيث حصل المرشحان على عدد متساو من الأصوات. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T10:53+0000
2024-11-05T10:53+0000
العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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وحسب وسائل إعلام أمريكية، "حصل كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، على ثلاثة أصوات في بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة، في نيو هامبشاير، مما يمثل بداية يوم الانتخابات في مجتمع كان من أوائل المجتمعات في البلاد، التي أعلنت اختيارها الرئاسي".وتشتهر هذه المنطقة بحقيقة أنه في كل انتخابات رئاسية منذ عام 1960، يفتح مركز الاقتراع الخاص بها عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت موسكو)، قبل أي مكان آخر في البلاد - ويغلق مباشرة بعد انتهاء التصويت.وعلى الرغم من حصول كل من ترامب وهاريس على ثلاثة أصوات، إلا أن أربعة من سكان المنطقة يعرفون عن أنفسهم بأنهم من أنصار الحزب الجمهوري، واثنان لا يفضلان أيًا من المرشحين.وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع عدم اليقين التام بشأن من سيكون الفائز.فحينما فاز جو بايدن، كان يتصدر استطلاعات الرأي العام، في عام 2020، أما في الانتخابات الحالية، ليس هناك زعيم واضح، إن الفارق في الدعم بين ترامب وهاريس، في المتوسط، ضئيل ويقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي.ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
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العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

ترامب وهاريس يحصدان عددا متطابقا من الأصوات في أول مركز اقتراع

10:53 GMT 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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أبصرت الانتخابات الأمريكية النور، بعد افتتاح وإغلاق مركز اقتراع في بلدة ديكسفيل نوتش، في ولاية نيو هامبشاير، حيث حصل المرشحان على عدد متساو من الأصوات.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، "حصل كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، على ثلاثة أصوات في بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة، في نيو هامبشاير، مما يمثل بداية يوم الانتخابات في مجتمع كان من أوائل المجتمعات في البلاد، التي أعلنت اختيارها الرئاسي".

ديكسفيل نوتش هي بلدة نائية دون وضع المدينة تقع في شمال نيو هامبشاير، بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية.

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وتشتهر هذه المنطقة بحقيقة أنه في كل انتخابات رئاسية منذ عام 1960، يفتح مركز الاقتراع الخاص بها عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت موسكو)، قبل أي مكان آخر في البلاد - ويغلق مباشرة بعد انتهاء التصويت.

وبعد فرز سريع للأصوات، يتم إعلان النتائج على الفور هناك، الأمر الذي يجذب انتباه الصحفيين.

وعلى الرغم من حصول كل من ترامب وهاريس على ثلاثة أصوات، إلا أن أربعة من سكان المنطقة يعرفون عن أنفسهم بأنهم من أنصار الحزب الجمهوري، واثنان لا يفضلان أيًا من المرشحين.
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ويشكل هؤلاء الأشخاص الستة إجمالي سكان القرية، بحسب بيانات عام 2023.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع عدم اليقين التام بشأن من سيكون الفائز.
فحينما فاز جو بايدن، كان يتصدر استطلاعات الرأي العام، في عام 2020، أما في الانتخابات الحالية، ليس هناك زعيم واضح، إن الفارق في الدعم بين ترامب وهاريس، في المتوسط، ضئيل ويقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي.
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