https://sarabic.ae/20241105/ترامب-وهاريس-يحصدان-عددا-متطابقا-من-الأصوات-في-أول-مركز-اقتراع-1094499707.html

ترامب وهاريس يحصدان عددا متطابقا من الأصوات في أول مركز اقتراع

ترامب وهاريس يحصدان عددا متطابقا من الأصوات في أول مركز اقتراع

سبوتنيك عربي

أبصرت الانتخابات الأمريكية النور، بعد افتتاح وإغلاق مركز اقتراع في بلدة ديكسفيل نوتش، في ولاية نيو هامبشاير، حيث حصل المرشحان على عدد متساو من الأصوات. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T10:53+0000

2024-11-05T10:53+0000

2024-11-05T10:53+0000

العالم

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092600793_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_0e98bc8d0553995d702df4c32ab16998.jpg

وحسب وسائل إعلام أمريكية، "حصل كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، على ثلاثة أصوات في بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة، في نيو هامبشاير، مما يمثل بداية يوم الانتخابات في مجتمع كان من أوائل المجتمعات في البلاد، التي أعلنت اختيارها الرئاسي".وتشتهر هذه المنطقة بحقيقة أنه في كل انتخابات رئاسية منذ عام 1960، يفتح مركز الاقتراع الخاص بها عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت موسكو)، قبل أي مكان آخر في البلاد - ويغلق مباشرة بعد انتهاء التصويت.وعلى الرغم من حصول كل من ترامب وهاريس على ثلاثة أصوات، إلا أن أربعة من سكان المنطقة يعرفون عن أنفسهم بأنهم من أنصار الحزب الجمهوري، واثنان لا يفضلان أيًا من المرشحين.وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع عدم اليقين التام بشأن من سيكون الفائز.فحينما فاز جو بايدن، كان يتصدر استطلاعات الرأي العام، في عام 2020، أما في الانتخابات الحالية، ليس هناك زعيم واضح، إن الفارق في الدعم بين ترامب وهاريس، في المتوسط، ضئيل ويقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي.ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو

https://sarabic.ae/20241103/خبير-أمريكي-يوضح-كيف-سيتعامل-ترامب-مع-كييف-في-حال-فوزه-بالانتخابات-1094448480.html

https://sarabic.ae/20241104/ترامب-يتعهد-بهزيمة-هاريس-ويصف-أجندتها-بـالمتطرفة-1094484046.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024