ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sarabic.ae/20241105/ترامب-يعد-بإعادة-السلام-إلى-العالم-في-حال-فوزه-بالانتخابات-فيديو-1094488768.html
ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلق المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعودا طموحة في الساعات الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيسعى لإعادة السلام إلى... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T03:02+0000
2024-11-05T03:02+0000
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جاءت هذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مساء يوم الاثنين حسب التوقيت الأمريكي.وركز ترامب في خطابه على قضايا رئيسية يعتقد أنها ستساعده في تحقيق الفوز، مثل التضخم والهجرة والجريمة والسلام.وقال ترامب: "سأقضي على التضخم إذا فزت في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "سنفوز في الانتخابات وسنطرد كامالا هاريس لنحافظ على الولايات المتحدة العظمى".وتطرق ترامب إلى السياسة الخارجية، موجها انتقادات حادة لإدارة بايدن، مشيرا إلى أن "إدارة بايدن سمحت بوقوع أشياء سيئة في العالم خلال فترة حكمه".كما أعاد التأكيد على وعوده بشأن الحد من الهجرة، قائلا: "إذا وصلت إلى البيت الأبيض سيتوقف اجتياح المهاجرين لبلدنا".وأضاف: "5 نوفمبر/تشرين الثاني سيكون يوم ترحيل المهاجرين وتحرير بلادنا من المجرمين".وفيما يتعلق بالتقارب مع منافسته كامالا هاريس، وصف ترامب التقارير حول تقارب نتائج الاستطلاعات بينهما بأنها "كاذبة".ومن المقرر أن ينطلق السباق الرئاسي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بنسب مشاركة تفوق أي انتخابات رئاسية سابقة.وتعتمد نتيجة الانتخابات الأمريكية على مجمع انتخابي يضم 538 عضوا، ويشترط حصول أي من المرشحين على 270 صوتا لإعلان فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي لـ4 سنوات مقبلة.الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلكخبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخاباتناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو

03:02 GMT 05.11.2024
© AP Photoالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo
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أطلق المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعودا طموحة في الساعات الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيسعى لإعادة السلام إلى العالم والقضاء على التضخم حال عودته إلى البيت الأبيض.
جاءت هذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مساء يوم الاثنين حسب التوقيت الأمريكي.
وركز ترامب في خطابه على قضايا رئيسية يعتقد أنها ستساعده في تحقيق الفوز، مثل التضخم والهجرة والجريمة والسلام.
وقال ترامب: "سأقضي على التضخم إذا فزت في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "سنفوز في الانتخابات وسنطرد كامالا هاريس لنحافظ على الولايات المتحدة العظمى".
وتطرق ترامب إلى السياسة الخارجية، موجها انتقادات حادة لإدارة بايدن، مشيرا إلى أن "إدارة بايدن سمحت بوقوع أشياء سيئة في العالم خلال فترة حكمه".
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كما أعاد التأكيد على وعوده بشأن الحد من الهجرة، قائلا: "إذا وصلت إلى البيت الأبيض سيتوقف اجتياح المهاجرين لبلدنا".
وأضاف: "5 نوفمبر/تشرين الثاني سيكون يوم ترحيل المهاجرين وتحرير بلادنا من المجرمين".
وفيما يتعلق بالتقارب مع منافسته كامالا هاريس، وصف ترامب التقارير حول تقارب نتائج الاستطلاعات بينهما بأنها "كاذبة".
ومن المقرر أن ينطلق السباق الرئاسي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بنسب مشاركة تفوق أي انتخابات رئاسية سابقة.
وتعتمد نتيجة الانتخابات الأمريكية على مجمع انتخابي يضم 538 عضوا، ويشترط حصول أي من المرشحين على 270 صوتا لإعلان فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي لـ4 سنوات مقبلة.
الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلك
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