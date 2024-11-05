https://sarabic.ae/20241105/ترامب-يعد-بإعادة-السلام-إلى-العالم-في-حال-فوزه-بالانتخابات-فيديو-1094488768.html
ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلق المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعودا طموحة في الساعات الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيسعى لإعادة السلام إلى... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T03:02+0000
2024-11-05T03:02+0000
2024-11-05T03:02+0000
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جاءت هذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مساء يوم الاثنين حسب التوقيت الأمريكي.وركز ترامب في خطابه على قضايا رئيسية يعتقد أنها ستساعده في تحقيق الفوز، مثل التضخم والهجرة والجريمة والسلام.وقال ترامب: "سأقضي على التضخم إذا فزت في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "سنفوز في الانتخابات وسنطرد كامالا هاريس لنحافظ على الولايات المتحدة العظمى".وتطرق ترامب إلى السياسة الخارجية، موجها انتقادات حادة لإدارة بايدن، مشيرا إلى أن "إدارة بايدن سمحت بوقوع أشياء سيئة في العالم خلال فترة حكمه".كما أعاد التأكيد على وعوده بشأن الحد من الهجرة، قائلا: "إذا وصلت إلى البيت الأبيض سيتوقف اجتياح المهاجرين لبلدنا".وأضاف: "5 نوفمبر/تشرين الثاني سيكون يوم ترحيل المهاجرين وتحرير بلادنا من المجرمين".وفيما يتعلق بالتقارب مع منافسته كامالا هاريس، وصف ترامب التقارير حول تقارب نتائج الاستطلاعات بينهما بأنها "كاذبة".ومن المقرر أن ينطلق السباق الرئاسي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بنسب مشاركة تفوق أي انتخابات رئاسية سابقة.وتعتمد نتيجة الانتخابات الأمريكية على مجمع انتخابي يضم 538 عضوا، ويشترط حصول أي من المرشحين على 270 صوتا لإعلان فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي لـ4 سنوات مقبلة.الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلكخبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخاباتناخبة أمريكية تكتشف جهاز تصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائيا... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
أطلق المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعودا طموحة في الساعات الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيسعى لإعادة السلام إلى العالم والقضاء على التضخم حال عودته إلى البيت الأبيض.
جاءت هذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مساء يوم الاثنين حسب التوقيت الأمريكي.
وركز ترامب في خطابه على قضايا رئيسية يعتقد أنها ستساعده في تحقيق الفوز، مثل التضخم والهجرة والجريمة والسلام.
وقال ترامب: "سأقضي على التضخم إذا فزت في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "سنفوز في الانتخابات وسنطرد كامالا هاريس لنحافظ على الولايات المتحدة العظمى".
وتطرق ترامب إلى السياسة الخارجية، موجها انتقادات حادة لإدارة بايدن، مشيرا إلى أن "إدارة بايدن سمحت بوقوع أشياء سيئة في العالم خلال فترة حكمه".
كما أعاد التأكيد على وعوده بشأن الحد من الهجرة، قائلا: "إذا وصلت إلى البيت الأبيض سيتوقف اجتياح المهاجرين لبلدنا".
وأضاف: "5 نوفمبر/تشرين الثاني سيكون يوم ترحيل المهاجرين وتحرير بلادنا من المجرمين".
وفيما يتعلق بالتقارب مع منافسته كامالا هاريس، وصف ترامب التقارير حول تقارب نتائج الاستطلاعات بينهما بأنها "كاذبة".
ومن المقرر أن ينطلق السباق الرئاسي
الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بنسب مشاركة تفوق أي انتخابات رئاسية سابقة.
وتعتمد نتيجة الانتخابات الأمريكية على مجمع انتخابي يضم 538 عضوا، ويشترط حصول أي من المرشحين على 270 صوتا لإعلان فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي لـ4 سنوات مقبلة.