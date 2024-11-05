https://sarabic.ae/20241105/خبير-أمريكا-أقرب-من-أي-وقت-مضى-إلى-حرب-أهلية-1094520399.html
خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهلية
خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهلية
سبوتنيك عربي
أفاد رجل الأعمال والسياسي الروسي فيكتور بوت، الذي عاد إلى روسيا في عام 2022، بعد عملية تبادل للأسرى بعد ما يقرب من 15 عامًا من السجن بتهم ملفقة، بأن هذا النظام... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T21:12+0000
2024-11-05T21:12+0000
2024-11-05T21:13+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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وقال بوت لوكالة "سبوتنيك" إن النظام الانتخابي غير المباشر المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم اختيار الرئيس من قبل الممثلين المنتخبين وليس من قبل الناخبين مباشرة، يشوه إرادة الشعب في العصر الحديث لتكنولوجيا المعلومات.وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.
https://sarabic.ae/20241105/3-ولايات-أمريكية-تبلغ-عن-تهديدات-انتخابية-1094519969.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهلية
21:12 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 21:13 GMT 05.11.2024)
حصري
أفاد رجل الأعمال والسياسي الروسي فيكتور بوت، الذي عاد إلى روسيا في عام 2022، بعد عملية تبادل للأسرى بعد ما يقرب من 15 عامًا من السجن بتهم ملفقة، بأن هذا النظام الانتخابي غير المباشر المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية قد يعمل كمحفز لحرب أهلية في البلاد.
وقال بوت لوكالة "سبوتنيك" إن النظام الانتخابي غير المباشر المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم اختيار الرئيس من قبل الممثلين المنتخبين وليس من قبل الناخبين مباشرة، يشوه إرادة الشعب في العصر الحديث لتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن "هذا الخلل في النظام الانتخابي الأمريكي له أهمية كبيرة في الوقت الحالي، فغياب التعبير الحقيقي والمباشر عن إرادة الشعب في الانتخابات الأمريكية قد يلعب دوراً حاسماً في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى إلى حالة الحرب الأهلية".
وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.