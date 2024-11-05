https://sarabic.ae/20241105/3-ولايات-أمريكية-تبلغ-عن-تهديدات-انتخابية-1094519969.html
3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية
3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون في 3 ولايات أمريكية، بأنه تم تسجيل تهديدات، بما في ذلك القنابل في المدارس وفي مراكز الاقتراع في ولاياتهم مع بدء الانتخابات الرئاسية، لكن لم يتم... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T20:35+0000
2024-11-05T20:35+0000
2024-11-05T20:35+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية: "قال المسؤولون في ثلاث ولايات على الأقل، مين وجورجيا وكارولينا الشمالية، إنهم استجابوا للتهديدات الموجهة ضد المدارس ومراكز الاقتراع، لكن لم يتبين أن أيًا منها يتمتع بالمصداقية".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزير خارجية ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، أدلى بتصريح غير مدعوم بالأدلة يفيد بأنه سمع عن تهديدات أمنية "مصدرها روسي" لإجراءات التصويت في ولايته، وسط حادثة تعليق التصويت في إحدى مقاطعات جورجيا. ونفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".يذكر أنه يقام، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية المعركة الرئيسية على المنصب قائمة بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب.ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
https://sarabic.ae/20241105/خبراء-عبر-سبوتنيك-الانتخابات-الأمريكية-على-صفيح-ساخن-وأزمة-سياسية-قد-تضرب-واشنطن-1094517597.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية
أفاد مسؤولون في 3 ولايات أمريكية، بأنه تم تسجيل تهديدات، بما في ذلك القنابل في المدارس وفي مراكز الاقتراع في ولاياتهم مع بدء الانتخابات الرئاسية، لكن لم يتم التأكد من أي منها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية: "قال المسؤولون في ثلاث ولايات على الأقل، مين وجورجيا وكارولينا الشمالية، إنهم استجابوا للتهديدات الموجهة ضد المدارس ومراكز الاقتراع، لكن لم يتبين أن أيًا منها يتمتع بالمصداقية".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزير خارجية ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، أدلى بتصريح غير مدعوم بالأدلة يفيد بأنه سمع عن تهديدات أمنية "مصدرها روسي" لإجراءات التصويت في ولايته، وسط حادثة تعليق التصويت في إحدى مقاطعات جورجيا.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
و أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا توجد حقائق تدعم التصريحات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات في أي دولة أجنبية.
يذكر أنه يقام، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية المعركة الرئيسية على المنصب قائمة بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب.