3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
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https://sarabic.ae/20241105/3-ولايات-أمريكية-تبلغ-عن-تهديدات-انتخابية-1094519969.html
3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية
3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون في 3 ولايات أمريكية، بأنه تم تسجيل تهديدات، بما في ذلك القنابل في المدارس وفي مراكز الاقتراع في ولاياتهم مع بدء الانتخابات الرئاسية، لكن لم يتم... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T20:35+0000
2024-11-05T20:35+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية: "قال المسؤولون في ثلاث ولايات على الأقل، مين وجورجيا وكارولينا الشمالية، إنهم استجابوا للتهديدات الموجهة ضد المدارس ومراكز الاقتراع، لكن لم يتبين أن أيًا منها يتمتع بالمصداقية".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزير خارجية ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، أدلى بتصريح غير مدعوم بالأدلة يفيد بأنه سمع عن تهديدات أمنية "مصدرها روسي" لإجراءات التصويت في ولايته، وسط حادثة تعليق التصويت في إحدى مقاطعات جورجيا. ونفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".يذكر أنه يقام، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية المعركة الرئيسية على المنصب قائمة بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب.ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
https://sarabic.ae/20241105/خبراء-عبر-سبوتنيك-الانتخابات-الأمريكية-على-صفيح-ساخن-وأزمة-سياسية-قد-تضرب-واشنطن-1094517597.html
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية

20:35 GMT 05.11.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Stringer
/
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تابعنا عبر
أفاد مسؤولون في 3 ولايات أمريكية، بأنه تم تسجيل تهديدات، بما في ذلك القنابل في المدارس وفي مراكز الاقتراع في ولاياتهم مع بدء الانتخابات الرئاسية، لكن لم يتم التأكد من أي منها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية: "قال المسؤولون في ثلاث ولايات على الأقل، مين وجورجيا وكارولينا الشمالية، إنهم استجابوا للتهديدات الموجهة ضد المدارس ومراكز الاقتراع، لكن لم يتبين أن أيًا منها يتمتع بالمصداقية".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزير خارجية ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، أدلى بتصريح غير مدعوم بالأدلة يفيد بأنه سمع عن تهديدات أمنية "مصدرها روسي" لإجراءات التصويت في ولايته، وسط حادثة تعليق التصويت في إحدى مقاطعات جورجيا.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
خبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن
19:22 GMT
ونفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

و أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا توجد حقائق تدعم التصريحات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات في أي دولة أجنبية.

يذكر أنه يقام، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية المعركة الرئيسية على المنصب قائمة بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب.
ترامب يعد بإعادة السلام إلى العالم في حال فوزه بالانتخابات... فيديو
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