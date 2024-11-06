https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يكشف-ما-حدث-في-كييف-بعد-فوز-ترامب-1094550123.html
إعلام يكشف ما حدث في كييف بعد فوز ترامب
إعلام يكشف ما حدث في كييف بعد فوز ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المسؤوليين الأوكرانيين يحاولون "وضع وجه جيد على لعبة سيئة" والتظاهر بأنهم من أنصار دونالد ترامب، لكن وراء ذلك يكمن قلق قوي بشأن... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T16:16+0000
2024-11-06T16:16+0000
2024-11-06T16:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن مستشار أوكراني: "بالنسبة لنا، الدعم (من الولايات المتحدة) هو مسألة حياة أو موت".وهنأ فلاديمير زيلينسكي ترامب على "انتصاره المثير للإعجاب" حتى قبل إعلان نتائج التصويت. وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيضشاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديوأوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"
https://sarabic.ae/20241106/خبير-إيراني-يتحدث-عن-العواقب-المحتملة-لفوز-ترامب-على-أوكرانيا-1094538483.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
روسيا, أخبار أوكرانيا, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
إعلام يكشف ما حدث في كييف بعد فوز ترامب
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المسؤوليين الأوكرانيين يحاولون "وضع وجه جيد على لعبة سيئة" والتظاهر بأنهم من أنصار دونالد ترامب، لكن وراء ذلك يكمن قلق قوي بشأن استمرار الدعم العسكري من الولايات المتحدة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن مستشار أوكراني: "بالنسبة لنا، الدعم (من الولايات المتحدة) هو مسألة حياة أو موت".
وبحسب تلك الوسائل، قال أحد ممثلي وزارة الدفاع الأوكرانية: "نحن بحاجة إلى إقناع ترامب بالتواجد معنا، ويخشى العديد من العسكريين أن تتوقف المساعدة الأمريكية وسنخسر دونباس".
وهنأ فلاديمير زيلينسكي ترامب على "انتصاره المثير للإعجاب" حتى قبل إعلان نتائج التصويت.
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي
كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.