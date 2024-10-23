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"حزب الله" ينعى القيادي هاشم صفي الدين
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عودة ترامب لقائمة أثرياء العالم.. وهذه مرتبته
عودة ترامب لقائمة أثرياء العالم.. وهذه مرتبته
سبوتنيك عربي
استطاع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، العودة إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، ليحتل المرتبة 481. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T15:06+0000
2024-10-23T15:06+0000
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دونالد ترامب
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ويأتي ذلك بعدما ارتفعت أسهم شركته الإعلامية الناشئة، في ظل زيادة احتمال فوزه في أسواق الرهان السياسي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.فبحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات قفزت ثروة ترامب، إلى 6.5 مليار دولار.وأصبح تداول أسهم شركة "ترامب ميديا" بمثابة مؤشر للرهان على احتمال أن يكون ترامب الرئيس الأمريكي المقبل.وارتفعت قيمة شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي" (Trump Media &amp; Technology)، التي تمتلك منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، مما أدى إلى زيادة ثروته الدفترية.وصلت ثروة ترامب في الوقت الحالي إلى أعلى مستوى منذ 22 يوليو/ تموز، وهو اليوم الذي أعقب انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، الأمر الذي دفع نائبة الرئيس كامالا هاريس لتكون مرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241021/ترامب-يفاجئ-العاملين-في-ماكدونالدز-لماذا-قرر-تقديم-البرغر-1093984706.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, دونالد ترامب

عودة ترامب لقائمة أثرياء العالم.. وهذه مرتبته

15:06 GMT 23.10.2024
© AP Photo / Rick Bowmerالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
تابعنا عبر
استطاع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، العودة إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، ليحتل المرتبة 481.
ويأتي ذلك بعدما ارتفعت أسهم شركته الإعلامية الناشئة، في ظل زيادة احتمال فوزه في أسواق الرهان السياسي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
فبحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات قفزت ثروة ترامب، إلى 6.5 مليار دولار.
المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، يعمل كموظف مؤقت في أحد مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، في ولاية بنسلفيانيا، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
ترامب يفاجئ العاملين في "ماكدونالدز"... لماذا قرر تقديم البرغر... فيديو
21 أكتوبر, 07:58 GMT
وأصبح تداول أسهم شركة "ترامب ميديا" بمثابة مؤشر للرهان على احتمال أن يكون ترامب الرئيس الأمريكي المقبل.
وارتفعت قيمة شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي" (Trump Media & Technology)، التي تمتلك منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، مما أدى إلى زيادة ثروته الدفترية.
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
ترامب: هاريس تهدد الديمقراطية الأمريكية
20 أكتوبر, 06:17 GMT
وصلت ثروة ترامب في الوقت الحالي إلى أعلى مستوى منذ 22 يوليو/ تموز، وهو اليوم الذي أعقب انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، الأمر الذي دفع نائبة الرئيس كامالا هاريس لتكون مرشحة عن الحزب الديمقراطي.
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