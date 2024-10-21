https://sarabic.ae/20241021/ترامب-يفاجئ-العاملين-في-ماكدونالدز-لماذا-قرر-تقديم-البرغر-1093984706.html

ترامب يفاجئ العاملين في "ماكدونالدز"... لماذا قرر تقديم البرغر

ترامب يفاجئ العاملين في "ماكدونالدز"... لماذا قرر تقديم البرغر

سبوتنيك عربي

تداول مستخدمو مواقع التواصل مشهدا غير مألوف للمرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T07:58+0000

2024-10-21T07:58+0000

2024-10-21T07:58+0000

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ويظهر ترامب في مقطع مصور، وهو يعمل في أحد فروع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي تعد من كبرى الولايات الأمريكية المتأرجحة السبع، التي من شأنها حسم نتيجة الاستحقاق الانتخابي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وارتدى الرئيس الأمريكي السابق، مئزر مطاعم "ماكدونالدز" ودخل مطبخ أحد الفروع في بنسلفانيا، ليساعد العمال بقلي البطاطس وتسليم الزبائن طلباتهم.وذكرت تقارير أن تجربة عمل دونالد ترامب في مطعم الوجبات السريعة، جاءت للسخرية من منافسته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، التي اتهمها بالكذب بشأن تصريحها بأنها عملت في "ماكدونالدز" خلال فترة دراستها.وأبدى العديد من زبائن "ماكدونالدز" الذين يتسلمون طلباتهم عبر السيارة، عن دهشتهم من أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو من يقف في نافذة التسليم.وأبدى ترامب، المعروف عنه أن لديه رهاب من الجراثيم، دهشته من من الأداة المستخدمة لتوزيع البطاطس المقلية، وقال: "إنها نظيفة، إنها لطيفة حقا، ليس عليك لمس البطاطس أبدا".وأكد ترامب أنه "لن ينسى أبدا تجربة العمل في "ماكدونالدز"، وشدد أن "الأمر يتطلب خبرة". وتابع: "لا أمانع في القيام بهذه الوظيفة".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري، دونالد ترامب.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار