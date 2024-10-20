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"مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية؟".. طالب أمريكي ينفعل على كامالا هاريس.. فيديو
"مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية؟".. طالب أمريكي ينفعل على كامالا هاريس.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت المرشحة الرئاسية الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، لمقاطعة من أحد الطلاب في جامعة ويكونسن-ميلووكي، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، أثناء... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T06:22+0000
2024-10-20T06:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا لهاريس، أثناء حديثها لطلاب الجامعة، وهي تخبرهم أنها "تستثمر" فيهم، ليقاطعها الطالب الذي كان يرتدي الكوفية الفلسطينية، ويقول لها بأن أمريكا "تستثمر مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية".وردت كامالا هاريس على الطاب قائلة: "أحترم حقك في الكلام، أنا أتحدث الآن، أعرف ما تتحدث عنه، وأنا أرغب في وقف إطلاق النار".وعندما تم إخراج الطالب الجامعي من القاعة، سأل هاريس عن أعداد الضحايا في قطاع غزة التي أدرجتها وزارة الصحة في غزة، وقال غاضبا: "لقد مات 19 ألف طفل في غزة".وكانت إجابة نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "ما يتحدث عنه حقيقي، هذا ليس الموضوع الذي أتيت لمناقشته اليوم، لكنه حقيقي، وأنا أحترم صوته".وفسر البعض في وسائل الإعلام تعليق هاريس بأن "هذا حقيقي" على أنه قبول منها لادعاء الطالب بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، في حين قال آخرون إنها كانت ترد على ذكره لأعداد الضحايا.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، بأنها لن تغير من سياسة الرئيس جو بايدن، بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية لها: "التزامي بحق إسرائيل ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها واضح ولا لبس فيه ولن يتغير، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والطريقة التي تدافع بها مهمة للغاية".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20241017/قارئ-شفاه-يكشف-مضمون-النقاش-المتوتر-بين-أوباما-وبايدن-1093891559.html
https://sarabic.ae/20241005/تقرير-يكشف-تفاصيل-20-دقيقة-بين-كامالا-هاريس-وقادة-الجاليات-العربية-الأمريكية-بشأن-بايدن-وإسرائيل-1093469948.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى

"مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية؟".. طالب أمريكي ينفعل على كامالا هاريس.. فيديو

06:22 GMT 20.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinالمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس
المرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
المرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
تعرضت المرشحة الرئاسية الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، لمقاطعة من أحد الطلاب في جامعة ويكونسن-ميلووكي، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، أثناء حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا لهاريس، أثناء حديثها لطلاب الجامعة، وهي تخبرهم أنها "تستثمر" فيهم، ليقاطعها الطالب الذي كان يرتدي الكوفية الفلسطينية، ويقول لها بأن أمريكا "تستثمر مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية".
وردت كامالا هاريس على الطاب قائلة: "أحترم حقك في الكلام، أنا أتحدث الآن، أعرف ما تتحدث عنه، وأنا أرغب في وقف إطلاق النار".
وعندما تم إخراج الطالب الجامعي من القاعة، سأل هاريس عن أعداد الضحايا في قطاع غزة التي أدرجتها وزارة الصحة في غزة، وقال غاضبا: "لقد مات 19 ألف طفل في غزة".
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
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17 أكتوبر, 20:50 GMT
وكانت إجابة نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "ما يتحدث عنه حقيقي، هذا ليس الموضوع الذي أتيت لمناقشته اليوم، لكنه حقيقي، وأنا أحترم صوته".
وفسر البعض في وسائل الإعلام تعليق هاريس بأن "هذا حقيقي" على أنه قبول منها لادعاء الطالب بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، في حين قال آخرون إنها كانت ترد على ذكره لأعداد الضحايا.
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
تقرير يكشف تفاصيل 20 دقيقة بين كامالا هاريس وقادة الجاليات العربية الأمريكية بشأن بايدن وإسرائيل
5 أكتوبر, 19:14 GMT
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، بأنها لن تغير من سياسة الرئيس جو بايدن، بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية لها: "التزامي بحق إسرائيل ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها واضح ولا لبس فيه ولن يتغير، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والطريقة التي تدافع بها مهمة للغاية".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
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