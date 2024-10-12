طبيب كامالا هاريس يصدر تقريرا مفصلا بشأن حالتها الصحية قبل الانتخابات الرئاسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تغير موقفها: وقف النار في لبنان مربوط بصفقة أسرى في غزة، الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241012/طبيب-كامالا-هاريس-يصدر-تقريرا-مفصلا-بشأن-حالتها-الصحية-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1093685821.html
طبيب كامالا هاريس يصدر تقريرا مفصلا بشأن حالتها الصحية قبل الانتخابات الرئاسية
طبيب كامالا هاريس يصدر تقريرا مفصلا بشأن حالتها الصحية قبل الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أصدر جوشوا سيمونز، طبيب المرشحة الرئاسية الأمريكية الديمقراطية، كامالا هاريس، اليوم السبت، تقريرا يستعرض حالتها الصحية ومدى ملائمتها لمنصب الرئاسة، قبل أسابيع... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T15:49+0000
2024-10-12T15:49+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093469587_0:0:1474:830_1920x0_80_0_0_df3be5accbb5e70e618e7525f8401b84.jpg
وذكر سيمونز في تقريره الذي نشره موقع البيت الأبيض، أن "هاريس تعاني من الحساسية الموسمية، ومرض الشرى، وقصر النظر".وأضاف أن"كافة التطعيمات والتوصيات الخاصة بالعناية الوقائية محدثة لدى هاريس، ولم يظهر الفحص البدني الأخير لها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفحوصات الدم الروتينية، أي أسباب للقلق". كما كتب جوشوا سيمونز، أن "نائبة الرئيس الأمريكي ترتدي العدسات اللاصقة، وتتناول مكملات فيتامين "د 3"، وتستخدم في بعض الأحيان أدوية الحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية أو بوصفة طبية، بما في ذلك "أليجرا"، وبخاخ الأنف وقطرات العين".ووصف سيمونز النظام الغذائي لكامالا هاريس بأنه "صحي للغاية"، وأضاف أنها لا تستخدم منتجات التبغ، وتشرب الكحول "فقط من حين لآخر وباعتدال".ولم تكشف كامالا هاريس من قبل عن هذا المستوى من التفاصيل حول تاريخها الطبي، فقد قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إن والدتها الراحلة، شيامالا جوبالان هاريس - التي توفيت بسرطان القولون في عام 2009 - عملت كباحثة في سرطان الثدي، ونصحت النساء بإجراء فحص سرطان الثدي.وكتب سيمونز في تقريره، أن "التاريخ العائلي لهاريس ملحوظ لتاريخ الأم من سرطان القولون"، وقال إن الجراحة الوحيدة التي خضعت لها هاريس كانت عملية فتح البطن مع استئصال الزائدة الدودية العرضي، عندما كانت في الثالثة من عمرها.وخلص سيمونز في رسالته، أن كامالا هاريس "تمتلك المرونة البدنية والعقلية اللازمة لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".ويعد تقرير طبيب كامالا هاريس، بمثابة جهد لرسم التباين بين المرشحة الديمقراطية البالغة من العمر 59 عاما، ومنافسها الجمهوري البالغ من العمر 78 عاما، دونالد ترامب، الذي يتنافس على أن يصبح أكبر شخص يتم انتخابه على الإطلاق للمكتب البيضاوي، والذي أصدر معلومات تفصيلية قليلة نسبيا عن تاريخه الطبي.ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من طبيبه، بروس أرونوالد، قال فيها الأخير إن "صحة ترامب العامة ممتازة".
https://sarabic.ae/20241012/وزير-خارجية-هنغاريا-يعلق-على-إهانة-كامالا-هاريس-لرئيس-وزراء-بلاده-1093666605.html
https://sarabic.ae/20240906/ماسك-يعلق-على-تصريح-بوتين-بشأن-دعم-كامالا-هاريس-1092468311.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093469587_0:0:1310:982_1920x0_80_0_0_37d39a0b2842ff46a1d6409761de45e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

طبيب كامالا هاريس يصدر تقريرا مفصلا بشأن حالتها الصحية قبل الانتخابات الرئاسية

15:49 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinنائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أصدر جوشوا سيمونز، طبيب المرشحة الرئاسية الأمريكية الديمقراطية، كامالا هاريس، اليوم السبت، تقريرا يستعرض حالتها الصحية ومدى ملائمتها لمنصب الرئاسة، قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكر سيمونز في تقريره الذي نشره موقع البيت الأبيض، أن "هاريس تعاني من الحساسية الموسمية، ومرض الشرى، وقصر النظر".
وأضاف أن"كافة التطعيمات والتوصيات الخاصة بالعناية الوقائية محدثة لدى هاريس، ولم يظهر الفحص البدني الأخير لها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفحوصات الدم الروتينية، أي أسباب للقلق".
كما كتب جوشوا سيمونز، أن "نائبة الرئيس الأمريكي ترتدي العدسات اللاصقة، وتتناول مكملات فيتامين "د 3"، وتستخدم في بعض الأحيان أدوية الحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية أو بوصفة طبية، بما في ذلك "أليجرا"، وبخاخ الأنف وقطرات العين".
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
وزير خارجية هنغاريا يعلق على إهانة كامالا هاريس لرئيس وزراء بلاده
01:00 GMT
ووصف سيمونز النظام الغذائي لكامالا هاريس بأنه "صحي للغاية"، وأضاف أنها لا تستخدم منتجات التبغ، وتشرب الكحول "فقط من حين لآخر وباعتدال".
ولم تكشف كامالا هاريس من قبل عن هذا المستوى من التفاصيل حول تاريخها الطبي، فقد قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إن والدتها الراحلة، شيامالا جوبالان هاريس - التي توفيت بسرطان القولون في عام 2009 - عملت كباحثة في سرطان الثدي، ونصحت النساء بإجراء فحص سرطان الثدي.
وكتب سيمونز في تقريره، أن "التاريخ العائلي لهاريس ملحوظ لتاريخ الأم من سرطان القولون"، وقال إن الجراحة الوحيدة التي خضعت لها هاريس كانت عملية فتح البطن مع استئصال الزائدة الدودية العرضي، عندما كانت في الثالثة من عمرها.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
6 سبتمبر, 23:13 GMT
وخلص سيمونز في رسالته، أن كامالا هاريس "تمتلك المرونة البدنية والعقلية اللازمة لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".
ويعد تقرير طبيب كامالا هاريس، بمثابة جهد لرسم التباين بين المرشحة الديمقراطية البالغة من العمر 59 عاما، ومنافسها الجمهوري البالغ من العمر 78 عاما، دونالد ترامب، الذي يتنافس على أن يصبح أكبر شخص يتم انتخابه على الإطلاق للمكتب البيضاوي، والذي أصدر معلومات تفصيلية قليلة نسبيا عن تاريخه الطبي.
ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من طبيبه، بروس أرونوالد، قال فيها الأخير إن "صحة ترامب العامة ممتازة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:16 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:55 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала