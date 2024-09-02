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https://sarabic.ae/20240902/موجود-في-الطعام-معدن-يحارب-سرطان-القولون-1092311896.html
"موجود في الطعام"... معدن يحارب سرطان القولون
"موجود في الطعام"... معدن يحارب سرطان القولون
سبوتنيك عربي
أكد دراسة جديدة أجراها علماء متخصصون أن "نحو 35% من حالات سرطان القولون والمستقيم يمكن الوقاية منها عن طريق معدن مهم موجود في الطعام". 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T13:18+0000
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مجتمع
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وقام فريق البحث بتحليل البيانات الصحية الفيدرالية الأمريكية حول حالات الإصابة بالسرطان، وتم النظر في نحو 700 ألف حالة مرضية.ووجد علماء من جمعية السرطان الأمريكية أن التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعا لجميع أشكال السرطان.وأكد العلماء أيضًا أنه يمكن الوقاية من ما يزيد عن 50% من حالات سرطان القولون والمستقيم عن طريق تغيير نمط الحياة، و35% عن طريق تغيير النظام الغذائي، وتم عرض نتائج الدراسة على موقع جمعية السرطان الأمريكية (ACS).وأوضح العلماء أن عنصرا غذائيا مهما آخر يحمي من السرطان وهو الكالسيوم، وهو موجود في اللبن الرائب وحليب البقر والسردين، ويعتقد العلماء أن الكالسيوم قد يساعد على ربط الأحماض الدهنية الضارة في القولون وإخراجها بسرعة في البراز، ما يساعد على منع تكون الخلايا السرطانية.
https://sarabic.ae/20240901/علماء-يكشفون-عن-طريقة-لتدمير-خلايا-سرطان-البنكرياس-بشكل-كامل-1092276808.html
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الصحة
الصحة

"موجود في الطعام"... معدن يحارب سرطان القولون

13:18 GMT 02.09.2024
© Sputnik . unsplash/National Cancer Instituteعلاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
أكد دراسة جديدة أجراها علماء متخصصون أن "نحو 35% من حالات سرطان القولون والمستقيم يمكن الوقاية منها عن طريق معدن مهم موجود في الطعام".
وقام فريق البحث بتحليل البيانات الصحية الفيدرالية الأمريكية حول حالات الإصابة بالسرطان، وتم النظر في نحو 700 ألف حالة مرضية.

وقام العلماء بتقييم تأثير العوامل الرئيسية لخطر الإصابة بالسرطان مثل التدخين والسمنة على أنواع مختلفة من السرطانات.

ووجد علماء من جمعية السرطان الأمريكية أن التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعا لجميع أشكال السرطان.
سرطان البنكرياس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
مجتمع
علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كامل
أمس, 12:09 GMT
وأكد العلماء أيضًا أنه يمكن الوقاية من ما يزيد عن 50% من حالات سرطان القولون والمستقيم عن طريق تغيير نمط الحياة، و35% عن طريق تغيير النظام الغذائي، وتم عرض نتائج الدراسة على موقع جمعية السرطان الأمريكية (ACS).

وقال العلماء إن "الألياف الموجودة في الفواكه والحبوب ومنتجات الحبوب والخضروات معروفة بخصائصها المضادة للسرطان، وهي ضرورية للعديد من وظائف الجهاز الهضمي، حيث تقوم بمنع تراكم المواد الكيميائية المسببة للسرطان في القولون والمستقيم.

وأوضح العلماء أن عنصرا غذائيا مهما آخر يحمي من السرطان وهو الكالسيوم، وهو موجود في اللبن الرائب وحليب البقر والسردين، ويعتقد العلماء أن الكالسيوم قد يساعد على ربط الأحماض الدهنية الضارة في القولون وإخراجها بسرعة في البراز، ما يساعد على منع تكون الخلايا السرطانية.
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