https://sarabic.ae/20240901/علماء-يكشفون-عن-طريقة-لتدمير-خلايا-سرطان-البنكرياس-بشكل-كامل-1092276808.html
علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كامل
علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كامل
سبوتنيك عربي
خدع العلماء أجهزة المناعة لدى الفئران للاعتقاد بوجود فيروس في البنكرياس، وقد سمح ذلك لجهاز المناعة بتدمير الخلايا السرطانية في البنكرياس بشكل فعال، بما في ذلك... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T12:09+0000
2024-09-01T12:09+0000
2024-09-01T12:09+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092276652_0:300:2573:1747_1920x0_80_0_0_8e6a68e0ad29adf024415551c91bb685.jpg
ويعد سرطان البنكرياس الغدي هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس، حيث يعيش 13% فقط من المرضى أكثر من خمس سنوات بعد اكتشاف الورم.وأوضح العلماء أنه من أسباب عدم فعالية العلاج هي قدرة سرطان البنكرياس الفائقة على خداع الجهاز المناعي للمريض وهي عادة ما تكون مسؤولة عن تدمير الورم.وأشار العلماء إلى أن توصيل الأدوية إلى الأورام يمثل مشكلة أيضًا بسبب بنيتها المجهرية.وقاموا بتنشيط مسارات كيميائية خاصة في خلايا الفئران المسؤولة عن التعرف على الفيروسات.وأوضح العلماء أنه في ثمانية من الفئران التسعة، انخفضت الأورام بشكل ملحوظ، وفي اثنين منها اختفت تمامًا، ونشرت نتائج الدراسة من قبل جامعة ماساتشوستس أمهرست (UMass).ووصف العلماء هذه النتيجة بأنها مذهلة، وأشاروا إلى أن هذا لم يتم تحقيقه من قبل في نموذج سرطان البنكرياس.
https://sarabic.ae/20240816/علماء-يحددون-الأشخاص-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1091816724.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092276652_0:59:2573:1988_1920x0_80_0_0_3634ab242d457db976582b6dbfcae4c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة
علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كامل
خدع العلماء أجهزة المناعة لدى الفئران للاعتقاد بوجود فيروس في البنكرياس، وقد سمح ذلك لجهاز المناعة بتدمير الخلايا السرطانية في البنكرياس بشكل فعال، بما في ذلك تخليص الحيوانات تمامًا من الورم.
ويعد سرطان البنكرياس الغدي هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس، حيث يعيش 13% فقط من المرضى أكثر من خمس سنوات بعد اكتشاف الورم.
وأوضح العلماء أنه من أسباب عدم فعالية العلاج هي قدرة سرطان البنكرياس الفائقة على خداع الجهاز المناعي للمريض وهي عادة ما تكون مسؤولة عن تدمير الورم.
وأشار العلماء إلى أن توصيل الأدوية إلى الأورام يمثل مشكلة أيضًا بسبب بنيتها المجهرية.
وفي دراسة جديدة، تمكن العلماء من حل مشكلة توصيل الدواء باستخدام الجسيمات النانوية ذات الأساس الدهني، التي كانت تحتوي على عقارين يعززان تأثيرات بعضهما بعض.
وقاموا بتنشيط مسارات كيميائية خاصة في خلايا الفئران المسؤولة عن التعرف على الفيروسات.
وأوضح العلماء أنه في ثمانية من الفئران التسعة، انخفضت الأورام بشكل ملحوظ، وفي اثنين منها اختفت تمامًا، ونشرت نتائج الدراسة من قبل جامعة ماساتشوستس أمهرست (UMass).
ووصف العلماء هذه النتيجة بأنها مذهلة، وأشاروا إلى أن هذا لم يتم تحقيقه من قبل في نموذج سرطان البنكرياس.