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شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
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ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
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ملفات ساخنة
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مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
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صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240901/علماء-يكشفون-عن-طريقة-لتدمير-خلايا-سرطان-البنكرياس-بشكل-كامل-1092276808.html
علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كامل
علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كامل
سبوتنيك عربي
خدع العلماء أجهزة المناعة لدى الفئران للاعتقاد بوجود فيروس في البنكرياس، وقد سمح ذلك لجهاز المناعة بتدمير الخلايا السرطانية في البنكرياس بشكل فعال، بما في ذلك... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T12:09+0000
2024-09-01T12:09+0000
مجتمع
الصحة
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ويعد سرطان البنكرياس الغدي هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس، حيث يعيش 13% فقط من المرضى أكثر من خمس سنوات بعد اكتشاف الورم.وأوضح العلماء أنه من أسباب عدم فعالية العلاج هي قدرة سرطان البنكرياس الفائقة على خداع الجهاز المناعي للمريض وهي عادة ما تكون مسؤولة عن تدمير الورم.وأشار العلماء إلى أن توصيل الأدوية إلى الأورام يمثل مشكلة أيضًا بسبب بنيتها المجهرية.وقاموا بتنشيط مسارات كيميائية خاصة في خلايا الفئران المسؤولة عن التعرف على الفيروسات.وأوضح العلماء أنه في ثمانية من الفئران التسعة، انخفضت الأورام بشكل ملحوظ، وفي اثنين منها اختفت تمامًا، ونشرت نتائج الدراسة من قبل جامعة ماساتشوستس أمهرست (UMass).ووصف العلماء هذه النتيجة بأنها مذهلة، وأشاروا إلى أن هذا لم يتم تحقيقه من قبل في نموذج سرطان البنكرياس.
https://sarabic.ae/20240816/علماء-يحددون-الأشخاص-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1091816724.html
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الصحة
الصحة

علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كامل

12:09 GMT 01.09.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
خدع العلماء أجهزة المناعة لدى الفئران للاعتقاد بوجود فيروس في البنكرياس، وقد سمح ذلك لجهاز المناعة بتدمير الخلايا السرطانية في البنكرياس بشكل فعال، بما في ذلك تخليص الحيوانات تمامًا من الورم.
ويعد سرطان البنكرياس الغدي هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس، حيث يعيش 13% فقط من المرضى أكثر من خمس سنوات بعد اكتشاف الورم.
وأوضح العلماء أنه من أسباب عدم فعالية العلاج هي قدرة سرطان البنكرياس الفائقة على خداع الجهاز المناعي للمريض وهي عادة ما تكون مسؤولة عن تدمير الورم.
وأشار العلماء إلى أن توصيل الأدوية إلى الأورام يمثل مشكلة أيضًا بسبب بنيتها المجهرية.
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
مجتمع
علماء يحددون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
16 أغسطس, 13:45 GMT

وفي دراسة جديدة، تمكن العلماء من حل مشكلة توصيل الدواء باستخدام الجسيمات النانوية ذات الأساس الدهني، التي كانت تحتوي على عقارين يعززان تأثيرات بعضهما بعض.

وقاموا بتنشيط مسارات كيميائية خاصة في خلايا الفئران المسؤولة عن التعرف على الفيروسات.
وأوضح العلماء أنه في ثمانية من الفئران التسعة، انخفضت الأورام بشكل ملحوظ، وفي اثنين منها اختفت تمامًا، ونشرت نتائج الدراسة من قبل جامعة ماساتشوستس أمهرست (UMass).
ووصف العلماء هذه النتيجة بأنها مذهلة، وأشاروا إلى أن هذا لم يتم تحقيقه من قبل في نموذج سرطان البنكرياس.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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