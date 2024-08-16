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https://sarabic.ae/20240816/علماء-يحددون-الأشخاص-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1091816724.html
علماء يحددون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
علماء يحددون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
سبوتنيك عربي
حدد العلماء في دراسة جديدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان النقيلي، إذ قد تواجه هذه المجموعة خطرًا متزايدًا للوفاة بسبب السرطان. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:45+0000
2024-08-16T13:45+0000
مجتمع
الصحة
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واستخدم العلماء نتائج التعداد الاسكتلندي لعام 2011 لتحديد عدد البالغين الذين يعانون من التخلف العقلي، ثم قارن العلماء هذه البيانات بمعلومات من أرشيفات سجل السرطان الاسكتلندي.ووجد العلماء أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان المتقدم بثلاث مرات مقارنة بعامة السكان.وكانت الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة بين النساء المصابات وغير المصابات بصعوبات التعلم هي سرطان الثدي، وسرطانات الجهاز الهضمي (وخاصة سرطان القولون والمستقيم)، وسرطان الرئة.وأوضح العلماء أن النساء المصابات بالتخلف العقلي كنّ أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي والمبيض وعنق الرحم، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة BMJ.وأشار العلماء إلى أن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة لدى الرجال الذين يعانون من صعوبات التعلم كانت أورام الجهاز الهضمي الخبيثة (غالبًا سرطان القولون والمستقيم)، وسرطان الرئة والسرطان مجهول المنشأ.
https://sarabic.ae/20240814/علماء-يحددون-طريقة-جديدة-للتنبؤ-بالسكتة-الدماغية-1091742729.html
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الصحة
الصحة

علماء يحددون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

13:45 GMT 16.08.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
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حدد العلماء في دراسة جديدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان النقيلي، إذ قد تواجه هذه المجموعة خطرًا متزايدًا للوفاة بسبب السرطان.
واستخدم العلماء نتائج التعداد الاسكتلندي لعام 2011 لتحديد عدد البالغين الذين يعانون من التخلف العقلي، ثم قارن العلماء هذه البيانات بمعلومات من أرشيفات سجل السرطان الاسكتلندي.
ووجد العلماء أن البالغين الذين يعانون من صعوبات في التعلم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان نقيلي غير محدد (السرطان الذي ينتشر إلى أعضاء أخرى).
ووجد العلماء أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان المتقدم بثلاث مرات مقارنة بعامة السكان.
تحليل مخبري للدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
مجتمع
علماء يحددون طريقة جديدة للتنبؤ بالسكتة الدماغية
14 أغسطس, 15:45 GMT
وكانت الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة بين النساء المصابات وغير المصابات بصعوبات التعلم هي سرطان الثدي، وسرطانات الجهاز الهضمي (وخاصة سرطان القولون والمستقيم)، وسرطان الرئة.
وأوضح العلماء أن النساء المصابات بالتخلف العقلي كنّ أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي والمبيض وعنق الرحم، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة BMJ.
وأشار العلماء إلى أن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة لدى الرجال الذين يعانون من صعوبات التعلم كانت أورام الجهاز الهضمي الخبيثة (غالبًا سرطان القولون والمستقيم)، وسرطان الرئة والسرطان مجهول المنشأ.
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