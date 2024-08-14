https://sarabic.ae/20240814/علماء-يحددون-طريقة-جديدة-للتنبؤ-بالسكتة-الدماغية-1091742729.html
علماء يحددون طريقة جديدة للتنبؤ بالسكتة الدماغية
علماء يحددون طريقة جديدة للتنبؤ بالسكتة الدماغية
سبوتنيك عربي
كشف علماء عن دراسة جديدة يمكن من خلالها التنبؤ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T15:45+0000
2024-08-14T15:45+0000
2024-08-14T15:45+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/03/1071888685_0:1597:2047:2748_1920x0_80_0_0_a5459433858f7dc534d8cb8f434c1065.jpg
وخلال الدراسة، قام العلماء بتحليل مستويات بروتينات الخيط العصبي في عينات الدم المأخوذة من أكثر من 3 آلاف متطوع يعانون من الرجفان الأذيني.وتشكل الخيوط العصبية "الهيكل العظمي" للخلايا العصبية ويتم إطلاقها في مجرى الدم (حيث يمكن اكتشافها) استجابةً للضرر ونقص الأكسجين.ووفقا للعلماء، فإن تقييم مستويات الخيط العصبي بالتزامن مع البحث عن المؤشرات الحيوية لفشل القلب يمكن أن يحسن بشكل كبير التنبؤ بالسكتة الدماغية.وأكد العلماء أن هذا الاختبار قد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذيني، ويعد اضطراب ضربات القلب عامل خطر قوي ومستقل للسكتة الدماغية، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Circulation" العلمية.وأشار العلماء إلى أن المرحلة التالية من الدراسة ستكون دراسة آثار العلاجات المختلفة على مستويات الخيوط العصبية وتقييم مساهمتها في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفيات.
https://sarabic.ae/20240814/علماء-روس-يحددون-أسباب-آلام-الظهر-بدقة-1091736265.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/03/1071888685_0:1405:2047:2940_1920x0_80_0_0_5f65185618ac6755abffdef3853e5583.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء يحددون طريقة جديدة للتنبؤ بالسكتة الدماغية
كشف علماء عن دراسة جديدة يمكن من خلالها التنبؤ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وخلال الدراسة، قام العلماء بتحليل مستويات بروتينات الخيط العصبي في عينات الدم المأخوذة من أكثر من 3 آلاف متطوع يعانون من الرجفان الأذيني.
وتشكل الخيوط العصبية "الهيكل العظمي" للخلايا العصبية ويتم إطلاقها في مجرى الدم (حيث يمكن اكتشافها) استجابةً للضرر ونقص الأكسجين.
وراقب العلماء المشاركين وراقبوا صحتهم، لمدة عام ونصف، وتبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الألياف العصبية في الدم لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بثلاث مرات من الأشخاص الذين لديهم تركيزات منخفضة من هذه البروتينات.
ووفقا للعلماء، فإن تقييم مستويات الخيط العصبي بالتزامن مع البحث عن المؤشرات الحيوية لفشل القلب يمكن أن يحسن بشكل كبير التنبؤ بالسكتة الدماغية.
وأكد العلماء أن هذا الاختبار قد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذيني، ويعد اضطراب ضربات القلب عامل خطر قوي ومستقل للسكتة الدماغية، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Circulation" العلمية.
وأشار العلماء إلى أن المرحلة التالية من الدراسة ستكون دراسة آثار العلاجات المختلفة على مستويات الخيوط العصبية وتقييم مساهمتها في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفيات.