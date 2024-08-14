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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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كواليس السينما
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
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مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
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مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
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راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
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16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240814/علماء-روس-يحددون-أسباب-آلام-الظهر-بدقة-1091736265.html
علماء روس يحددون أسباب آلام الظهر بدقة
علماء روس يحددون أسباب آلام الظهر بدقة
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس طريقة تسمح لهم بتشخيص أسباب الألم في العمود الفقري القطني بدقة. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T13:23+0000
2024-08-14T13:23+0000
مجتمع
الصحة
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وفقا للأبحاث، فإن آلام الظهر تؤثر على ما يصل إلى 80% من سكان العالم، وفي أغلب الأحيان، ترتبط المشاكل بالفقرات القطنية L4-L5 فهذه المنطقة تتحمل العبء الأكبر، ومع ذلك، لا يستطيع كل متخصص تحديد ما إذا كان الألم ناتجًا عن انزلاق غضروفي أو خلع جزئي في المفاصل الجانبية.وأوضح العلماء أنه عند الأشخاص المصابين بهذا المرض، ومع التعرض لفترة طويلة، يحدث تشنج في العضلات العميقة للظهر (جزء من الظهر متصلب) ويظهر التهاب الغضروف مما يؤدي إلى آلام شديدة.وأجرى علماء جامعة "بيرم بوليتكنيك" الروسية (PNRPU) دراسة ميكانيكية حيوية شخصية لمنطقة أسفل الظهر للحصول على تشخيص أكثر دقة، ولقد قاموا بتصميم نموذج التحميل المؤلم المحوري لجزء حركة العمود الفقري L4-L5، والذي يسبب خلعًا جزئيًا في المفاصل الجانبية.وقال مرشح العلوم التقنية، الأستاذ المشارك في قسم الرياضيات الحاسوبية والميكانيكا والميكانيكا الحيوية في "PNIPU" أوليغ إليالوف: "تظهر دراستنا أنه من الضروري أن نأخذ في الاعتبار المفاصل الوجيهية على مستوى أسفل الظهر عند نمذجة قطاع حركة العمود الفقري".وتابع: "يعد الارتفاق الفقري (الاتصال بين العظام) والمفصل الوجهي من المكونات المهمة التي توفر القدرة على الحركة للعمود الفقري بأكمله، ولذلك لتحديد الخلع الجزئي للمفاصل الوجيهية، من الضروري النمذجة الميكانيكية الحيوية للجزء بأكمله ككل".ووفقا للعلماء، فقد وجدوا أن الحمل الانضغاطي المحوري يتم إعادة توزيعه بين القرص الفقري والمفاصل الوجيهية في حدود 80-20%.وختم العلماء أن هذا العامل سيجعل من الممكن إجراء تشخيص دقيق أثناء الفحص ووصف العلاج المناسب.
https://sarabic.ae/20240808/دراسة-تكشف-عن-إجراء-يحمي-من-تكرار-الإصابة-بالسرطان-1091546730.html
https://sarabic.ae/20240807/علماء-يكتشفون-السبب-الذي-يمنع-خلايا-الإنسان-من-مقاومة-السرطان--1091509922.html
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الصحة
الصحة

علماء روس يحددون أسباب آلام الظهر بدقة

13:23 GMT 14.08.2024
© Photo / unsplash/Sasun Bughdaryanوجع الظهر
وجع الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Photo / unsplash/Sasun Bughdaryan
تابعنا عبر
طوّر علماء روس طريقة تسمح لهم بتشخيص أسباب الألم في العمود الفقري القطني بدقة.
وفقا للأبحاث، فإن آلام الظهر تؤثر على ما يصل إلى 80% من سكان العالم، وفي أغلب الأحيان، ترتبط المشاكل بالفقرات القطنية L4-L5 فهذه المنطقة تتحمل العبء الأكبر، ومع ذلك، لا يستطيع كل متخصص تحديد ما إذا كان الألم ناتجًا عن انزلاق غضروفي أو خلع جزئي في المفاصل الجانبية.

وأكد العلماء أن المفاصل الوجيهية تسمح بثني وتمديد العمود الفقري، كما أنها تحد من الدوران وتمنع الفقرات من الانزلاق ضد بعضها.

وأوضح العلماء أنه عند الأشخاص المصابين بهذا المرض، ومع التعرض لفترة طويلة، يحدث تشنج في العضلات العميقة للظهر (جزء من الظهر متصلب) ويظهر التهاب الغضروف مما يؤدي إلى آلام شديدة.
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وأجرى علماء جامعة "بيرم بوليتكنيك" الروسية (PNRPU) دراسة ميكانيكية حيوية شخصية لمنطقة أسفل الظهر للحصول على تشخيص أكثر دقة، ولقد قاموا بتصميم نموذج التحميل المؤلم المحوري لجزء حركة العمود الفقري L4-L5، والذي يسبب خلعًا جزئيًا في المفاصل الجانبية.
وقال مرشح العلوم التقنية، الأستاذ المشارك في قسم الرياضيات الحاسوبية والميكانيكا والميكانيكا الحيوية في "PNIPU" أوليغ إليالوف: "تظهر دراستنا أنه من الضروري أن نأخذ في الاعتبار المفاصل الوجيهية على مستوى أسفل الظهر عند نمذجة قطاع حركة العمود الفقري".
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وتابع: "يعد الارتفاق الفقري (الاتصال بين العظام) والمفصل الوجهي من المكونات المهمة التي توفر القدرة على الحركة للعمود الفقري بأكمله، ولذلك لتحديد الخلع الجزئي للمفاصل الوجيهية، من الضروري النمذجة الميكانيكية الحيوية للجزء بأكمله ككل".
ووفقا للعلماء، فقد وجدوا أن الحمل الانضغاطي المحوري يتم إعادة توزيعه بين القرص الفقري والمفاصل الوجيهية في حدود 80-20%.
وختم العلماء أن هذا العامل سيجعل من الممكن إجراء تشخيص دقيق أثناء الفحص ووصف العلاج المناسب.
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