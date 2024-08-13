دراسة تنصح بتناول "أعشاب البحر" للوقاية من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم

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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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30 د
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
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https://sarabic.ae/20240813/دراسة-تنصح-بتناول-أعشاب-البحر-للوقاية-من-أسرع-اضطراب-عصبي-تنكسي-في-العالم-1091707607.html
دراسة تنصح بتناول "أعشاب البحر" للوقاية من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم
دراسة تنصح بتناول "أعشاب البحر" للوقاية من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم
سبوتنيك عربي
تزعم دراسة حديثة أن تناول الأعشاب البحرية، قد يساعد في الوقاية من مرض باركنسون. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T17:46+0000
2024-08-13T17:46+0000
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وأشارت إلى أن "إكلونيا كافا"، وهي عشبة بحرية بنية اللون، من الممكن أن تحمي الناس من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم.وتحدث الإصابة بمرض باركنسون بسبب فقدان الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يشارك في التحكم في الحركة والتفكير، ومع تقدم سكان العالم في السن، يتزايد عدد المرضى بسرعة، مع ما يقرب من 10 ملايين في جميع أنحاء العالم.وتحدث الحالة بسبب الإفراط في إنتاج الجذور الحرة في الجسم، والمعروفة باسم "أنواع الأكسجين التفاعلية" (ROS)، إذ أن هذه الجذور الحرة تلحق الضرر بالخلايا التي تدير النواقل العصبية للدوبامين.ونظرا لأن هذه النواقل العصبية ضرورية للتواصل بين الخلايا العصبية، فإن الحفاظ على مستويات أنواع الأكسجين التفاعلية المتوازنة يعتبر "أمرا بالغ الأهمية" من قبل الخبراء، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد علاج نهائي لمرض باركنسون، لكن هناك علاجات متاحة لتخفيف الأعراض.ويقول الباحثون من اليابان في دراستهم، التي نشرت في مجلة "Nutrients"، إن مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية، وخاصة بوليفينول "إكلونيا كافا"، قد تساعد في منع ظهور مرض باركنسون.وأجرى الباحثون في دراستهم نوعين من اختبارات وظائف الحركة، باستخدام فئران نموذجية مصابة بمرض باركنسون، تم إطعامها مضادات الأكسدة عن طريق الفم يوميا لمدة أسبوع، ثم تم إعطاؤها "الروتينون"، وهو مركب طبيعي موجود في جذور العديد من أنواع النباتات.وأظهرت نتائج الدراسة، أن الوظيفة الحركية، التي انخفضت بسبب "الروتينون"، قد استُعيدت.كما بيّنت الدراسة وجود تأثير إيجابي آخر، وهو وجود تحسن في الوظيفة الحركية المعوية وبنية الغشاء المخاطي للقولون، وهو نسيج خاص يغطي القولون، كما أشارت المؤلفة الرئيسية للدراسة، البروفيسور أكيكو كوجيما يواسا، من جامعة أوساكا متروبوليتان.
https://sarabic.ae/20240718/دراسة-علاج-مرضى-باركنسون-من-خلال-النطق-المكثف-فعال-بشكل-كبير--1090925016.html
https://sarabic.ae/20240525/دراسة-توضح-العلاقة-بين-شرب-القهوة-وداء-باركنسون-1089208018.html
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علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار

دراسة تنصح بتناول "أعشاب البحر" للوقاية من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم

17:46 GMT 13.08.2024
© Photo / Unsplash/ Thomas Pehamأعشاب بحرية
أعشاب بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
أعشاب بحرية
© Photo / Unsplash/ Thomas Peham
تابعنا عبر
تزعم دراسة حديثة أن تناول الأعشاب البحرية، قد يساعد في الوقاية من مرض باركنسون.
وأشارت إلى أن "إكلونيا كافا"، وهي عشبة بحرية بنية اللون، من الممكن أن تحمي الناس من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم.
وتحدث الإصابة بمرض باركنسون بسبب فقدان الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يشارك في التحكم في الحركة والتفكير، ومع تقدم سكان العالم في السن، يتزايد عدد المرضى بسرعة، مع ما يقرب من 10 ملايين في جميع أنحاء العالم.
وتحدث الحالة بسبب الإفراط في إنتاج الجذور الحرة في الجسم، والمعروفة باسم "أنواع الأكسجين التفاعلية" (ROS)، إذ أن هذه الجذور الحرة تلحق الضرر بالخلايا التي تدير النواقل العصبية للدوبامين.
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ونظرا لأن هذه النواقل العصبية ضرورية للتواصل بين الخلايا العصبية، فإن الحفاظ على مستويات أنواع الأكسجين التفاعلية المتوازنة يعتبر "أمرا بالغ الأهمية" من قبل الخبراء، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد علاج نهائي لمرض باركنسون، لكن هناك علاجات متاحة لتخفيف الأعراض.
ويقول الباحثون من اليابان في دراستهم، التي نشرت في مجلة "Nutrients"، إن مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية، وخاصة بوليفينول "إكلونيا كافا"، قد تساعد في منع ظهور مرض باركنسون.
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وأجرى الباحثون في دراستهم نوعين من اختبارات وظائف الحركة، باستخدام فئران نموذجية مصابة بمرض باركنسون، تم إطعامها مضادات الأكسدة عن طريق الفم يوميا لمدة أسبوع، ثم تم إعطاؤها "الروتينون"، وهو مركب طبيعي موجود في جذور العديد من أنواع النباتات.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن الوظيفة الحركية، التي انخفضت بسبب "الروتينون"، قد استُعيدت.
كما بيّنت الدراسة وجود تأثير إيجابي آخر، وهو وجود تحسن في الوظيفة الحركية المعوية وبنية الغشاء المخاطي للقولون، وهو نسيج خاص يغطي القولون، كما أشارت المؤلفة الرئيسية للدراسة، البروفيسور أكيكو كوجيما يواسا، من جامعة أوساكا متروبوليتان.
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