https://sarabic.ae/20240813/دراسة-تنصح-بتناول-أعشاب-البحر-للوقاية-من-أسرع-اضطراب-عصبي-تنكسي-في-العالم-1091707607.html

دراسة تنصح بتناول "أعشاب البحر" للوقاية من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم

دراسة تنصح بتناول "أعشاب البحر" للوقاية من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم

سبوتنيك عربي

تزعم دراسة حديثة أن تناول الأعشاب البحرية، قد يساعد في الوقاية من مرض باركنسون. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T17:46+0000

2024-08-13T17:46+0000

2024-08-13T17:46+0000

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وأشارت إلى أن "إكلونيا كافا"، وهي عشبة بحرية بنية اللون، من الممكن أن تحمي الناس من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالم.وتحدث الإصابة بمرض باركنسون بسبب فقدان الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يشارك في التحكم في الحركة والتفكير، ومع تقدم سكان العالم في السن، يتزايد عدد المرضى بسرعة، مع ما يقرب من 10 ملايين في جميع أنحاء العالم.وتحدث الحالة بسبب الإفراط في إنتاج الجذور الحرة في الجسم، والمعروفة باسم "أنواع الأكسجين التفاعلية" (ROS)، إذ أن هذه الجذور الحرة تلحق الضرر بالخلايا التي تدير النواقل العصبية للدوبامين.ونظرا لأن هذه النواقل العصبية ضرورية للتواصل بين الخلايا العصبية، فإن الحفاظ على مستويات أنواع الأكسجين التفاعلية المتوازنة يعتبر "أمرا بالغ الأهمية" من قبل الخبراء، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد علاج نهائي لمرض باركنسون، لكن هناك علاجات متاحة لتخفيف الأعراض.ويقول الباحثون من اليابان في دراستهم، التي نشرت في مجلة "Nutrients"، إن مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية، وخاصة بوليفينول "إكلونيا كافا"، قد تساعد في منع ظهور مرض باركنسون.وأجرى الباحثون في دراستهم نوعين من اختبارات وظائف الحركة، باستخدام فئران نموذجية مصابة بمرض باركنسون، تم إطعامها مضادات الأكسدة عن طريق الفم يوميا لمدة أسبوع، ثم تم إعطاؤها "الروتينون"، وهو مركب طبيعي موجود في جذور العديد من أنواع النباتات.وأظهرت نتائج الدراسة، أن الوظيفة الحركية، التي انخفضت بسبب "الروتينون"، قد استُعيدت.كما بيّنت الدراسة وجود تأثير إيجابي آخر، وهو وجود تحسن في الوظيفة الحركية المعوية وبنية الغشاء المخاطي للقولون، وهو نسيج خاص يغطي القولون، كما أشارت المؤلفة الرئيسية للدراسة، البروفيسور أكيكو كوجيما يواسا، من جامعة أوساكا متروبوليتان.

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