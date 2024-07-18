https://sarabic.ae/20240718/دراسة-علاج-مرضى-باركنسون-من-خلال-النطق-المكثف-فعال-بشكل-كبير--1090925016.html
دراسة: علاج مرضى "باركنسون" من خلال النطق المكثف فعال بشكل كبير
دراسة: علاج مرضى "باركنسون" من خلال النطق المكثف فعال بشكل كبير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أجرتها جامعة نوتنغهام، نشرت حديثا، أن العلاج الصوتي الخاص (النطق المكثف LSVT LOUD)، الذي ابتكره الطبيب لي سيلفيرمان، أكثر فعالية من طرق العلاج... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T15:40+0000
2024-07-18T15:40+0000
2024-07-18T15:40+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وأظهرت تجربة سريرية كبيرة النطاق أن علاج سيلفيرمان، الصوتي الخاص، أكثر فعالية بكثير من علاج الكلام الذي تقدمه هيئة الخدمة الصحية الوطنية الإنجليزية لعلاج المرضى، الذين يعانون من مرض "باركنسون".وقاد التجربة خبراء من جامعتي نوتنغهام وبرمنغهام مع زملائهم من مستشفى "ساندويل ودودلي"، وكلية لندن الجامعية وكلية كينجز كوليدج لندن وجامعة بانجور وجامعة كانتربري كرايست تشيرش وجامعة غلاسكو كاليدونيان.وتم تنفيذ التجربة من قبل خدمات علاج النطق واللغة التابعة لهيئة الخدمة الصحية الوطنية الإنجليزية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتم تنسيقه وتحليله بواسطة الفريق بوحدة التجارب السريرية في جامعة برمنغهام.تجارب المشاركين وتأثيرها على جودة الحياة أفادت الدكتورة كاثرين ساكلي، من من كلية العلوم الصحية ومركز فرع هيئة الخدمات الصحية الوطنية بنوتينغهام للأبحاث الطبية الحيوية: "قد يؤدي تأثير مشاكل الكلام والتواصل لدى الأشخاص المصابين باضطراب باركنسون إلى شعورهم بالوصم، كما أنه قد يمنعهم من الخروج أو من التواصل الاجتماعي وحتى من القيام بالمهام اليومية مثل التسوق، والتي قد يكون لها تأثير ضار على نوعية حياتهم".وأضافت: "هذه هي الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث في خيارات العلاج الأكثر فعالية. تظهر النتائج بوضوح أن طريقة "LSVT "LOUD، التي يتم تقديمها بهذه الطريقة، فعالة ويمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة. وطريقة "NHS" كما يتم تقديمها حاليًا ليست فعالة. والآن لدينا هذه البيانات، ونحن بحاجة إلى النظر في عوامل أخرى وما إذا كان يتم تقديم علاجات مختلفة بطرق مختلفة، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على النتائج"، بحسب مقال منشور في مجلة "scitechdaily" العلمية.مقارنة بين علاجي الصوتي المنخفض والنطق واللغةيعتبر العلاج الصوتي الخاص علاجا فعالا للنطق للأشخاص، الذين يعانون من مرض "باركنسون" والحالات العصبية الأخرى. يقوم العلاج بتدريب الأشخاص المصابين باضطراب "باركنسون" على استخدام أصواتهم بمستوى جهارة طبيعي أكثر أثناء التحدث في المنزل أو العمل أو في المجتمع، ويتم إعطاء المرضى تمارين صوتية للقيام بذلككان العلاج الصوتي الخاص مؤلفا من 4 جلسات وجهًا لوجه أو عن بعد مدتها 50 دقيقة، يتم تقديمها كل أسبوع على مدار 4 أسابيع، مع تدريب إضافي في المنزل. تم تحديد علاج النطق واللغة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من قبل المعالج المحلي استجابةً للاحتياجات الفردية للمشارك، وتم تقديم جلسة واحدة في المتوسط كل أسبوعين على مدار 11 أسبوعًا.نتائج التجربة والاستنتاجاتوقال أدريان ريجلي، الذي يعاني من مرض "باركنسون"، إن "أبحاث علاج الكلام والتواصل مهمة جدًا بالنسبة لي شخصيًا، حيث رأيت بنفسي كيف يؤدي فقدان أو تقليل أداة الاتصال الرئيسية لدينا إلى مستويات أعلى من الإحباط والقلق ليس فقط لأولئك، الذين يعانون من مرض باركنسون وإنما يعاني من المرض أقرباؤنا والأصدقاء جميعا، لذا فإن تطويرعلاج فعال أمر مهم جدًا لمصابي باركنسون".
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علوم, الصحة
دراسة: علاج مرضى "باركنسون" من خلال النطق المكثف فعال بشكل كبير
كشفت دراسة أجرتها جامعة نوتنغهام، نشرت حديثا، أن العلاج الصوتي الخاص (النطق المكثف LSVT LOUD)، الذي ابتكره الطبيب لي سيلفيرمان، أكثر فعالية من طرق العلاج التقليدية بالنسبة لمرضى "باركنسون".
وأظهرت تجربة سريرية كبيرة النطاق أن علاج سيلفيرمان، الصوتي الخاص، أكثر فعالية بكثير من علاج الكلام الذي تقدمه هيئة الخدمة الصحية الوطنية الإنجليزية لعلاج المرضى، الذين يعانون من مرض "باركنسون".
وكانت نتائج التجربة التي أجراها المعهد الوطني للبحوث الصحية الإنجليزي، قد نُشرت في 10 يوليو/تموز الجاري، والتي نشرت في المجلة الطبية الإنجليزية (BMJ)، قد أظهرت أن العلاج الصوتي الخاص (LSVT LOUD) كان أكثر فعالية في تقليل تأثير مشاكل الصوت لدى المشاركين مقارنةً بعلاج عدم الكلام، بالإضافة إلى علاج النطق الذي تقدمه هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وقاد التجربة خبراء من جامعتي نوتنغهام وبرمنغهام مع زملائهم من مستشفى "ساندويل ودودلي"، وكلية لندن الجامعية وكلية كينجز كوليدج لندن وجامعة بانجور وجامعة كانتربري كرايست تشيرش وجامعة غلاسكو كاليدونيان.
وتم تنفيذ التجربة من قبل خدمات علاج النطق واللغة التابعة لهيئة الخدمة الصحية الوطنية الإنجليزية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتم تنسيقه وتحليله بواسطة الفريق بوحدة التجارب السريرية في جامعة برمنغهام.
تجارب المشاركين وتأثيرها على جودة الحياة
أفادت الدكتورة كاثرين ساكلي، من من كلية العلوم الصحية ومركز فرع هيئة الخدمات الصحية الوطنية بنوتينغهام للأبحاث الطبية الحيوية: "قد يؤدي تأثير مشاكل الكلام والتواصل لدى الأشخاص المصابين باضطراب باركنسون إلى شعورهم بالوصم، كما أنه قد يمنعهم من الخروج أو من التواصل الاجتماعي وحتى من القيام بالمهام اليومية مثل التسوق، والتي قد يكون لها تأثير ضار على نوعية حياتهم".
وأضافت: "هذه هي الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث في خيارات العلاج الأكثر فعالية. تظهر النتائج بوضوح أن طريقة "LSVT "LOUD، التي يتم تقديمها بهذه الطريقة، فعالة ويمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة. وطريقة "NHS" كما يتم تقديمها حاليًا ليست فعالة. والآن لدينا هذه البيانات، ونحن بحاجة إلى النظر في عوامل أخرى وما إذا كان يتم تقديم علاجات مختلفة بطرق مختلفة، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على النتائج"، بحسب مقال منشور في مجلة "scitechdaily" العلمية
.
وبناءً على دراسة تجريبية مولتها مؤسسة (Dunhill Medical Trust)، تم اختيار المشاركين من 40 موقعًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتم اختيارهم بصورة عشوائية وتقسيمهم إلى 3 مجموعات. تلقت إحدى المجموعات العلاج الصوتي الخاص، وأخرى على علاج النطق واللغة الحالي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولم تتلق المجموعة الثالثة أي علاج.
مقارنة بين علاجي الصوتي المنخفض والنطق واللغة
يعتبر العلاج الصوتي الخاص علاجا فعالا للنطق للأشخاص، الذين يعانون من مرض "باركنسون" والحالات العصبية الأخرى. يقوم العلاج بتدريب الأشخاص المصابين باضطراب "باركنسون" على استخدام أصواتهم بمستوى جهارة طبيعي أكثر أثناء التحدث في المنزل أو العمل أو في المجتمع، ويتم إعطاء المرضى تمارين صوتية للقيام بذلك
وفي الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2016 ومارس/آذار 2020، شارك في التجربة 388 شخصًا يعانون من اضطراب "باركنسون" وعسر التحدث "Dysarthria". تم تخصيص 130 مشاركا منهم لمجموعة العلاج الصوتي الخاص، و129 شخصا لمجموعة علاج النطق و129 لم يتلقوا أي شيء.
كان العلاج الصوتي الخاص مؤلفا من 4 جلسات وجهًا لوجه أو عن بعد مدتها 50 دقيقة، يتم تقديمها كل أسبوع على مدار 4 أسابيع، مع تدريب إضافي في المنزل. تم تحديد علاج النطق واللغة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من قبل المعالج المحلي استجابةً للاحتياجات الفردية للمشارك، وتم تقديم جلسة واحدة في المتوسط كل أسبوعين على مدار 11 أسبوعًا.
نتائج التجربة والاستنتاجات
أظهرت نتائج تجربة العلاج الصوتي الخاص أنه أكثر فعالية في تخفيف تأثير عسر التحدث من علاج هيئة الخدمة الصحية الوطنية، ولم يظهر علاج الهيئة أي دليل على الفائدة مقارنة بعلاج عدم الكلام والتواصل.
وقال أدريان ريجلي، الذي يعاني من مرض "باركنسون"، إن "أبحاث علاج الكلام والتواصل مهمة جدًا بالنسبة لي شخصيًا، حيث رأيت بنفسي كيف يؤدي فقدان أو تقليل أداة الاتصال الرئيسية لدينا إلى مستويات أعلى من الإحباط والقلق ليس فقط لأولئك، الذين يعانون من مرض باركنسون وإنما يعاني من المرض أقرباؤنا والأصدقاء جميعا، لذا فإن تطويرعلاج فعال أمر مهم جدًا لمصابي باركنسون".