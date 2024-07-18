حقنة تقي من "الإيدز" بنسبة 100%... علماء ينجحون بطي صفحة "السيدا"

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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https://sarabic.ae/20240718/حقنة-تقي-من-الإيدز-بنسبة-100-علماء-ينجحون-بطي-صفحة-السيدا-1090908454.html
حقنة تقي من "الإيدز" بنسبة 100%... علماء ينجحون بطي صفحة "السيدا"
حقنة تقي من "الإيدز" بنسبة 100%... علماء ينجحون بطي صفحة "السيدا"
سبوتنيك عربي
نجح علماء صيدلة في الولايات المتحدة الأمريكية من ابتكار حقنة تحمي بنسبة 100% من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T09:06+0000
2024-07-18T09:06+0000
مجتمع
علوم
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ونشرت مجلة "Neurology Advisor" العلمية الدراسة وأهم نتائجها، مؤكدة إجراء تجارب سريرية عشوائية للدواء الجديد في دول أفريقية تعاني من إصابات كبيرة في فيروس نقص المناعة البشرية، بينها أوغندا وجنوب أفريقيا.وبحسب التقرير، فإن الدواء هو عبارة عن حقنة يجب تناولها مرتين في السنة، وتم إجراء التجارب السريرية على نحو 2134 امرأة، حيث كانت النتيجة أن كل النساء بصحة جيدة ولم يصبن بأي عدوى، مضيفة أنه يتم في الوقت الراهن إجراء تجارب في ست دول أخرى يشارك فيها رجال.وعلى الرغم من النتائج المذهلة للحقنة وحمايته الفعالة من فيروس نقص المناعة البشرية، يبقى السؤال حول مدى توفر الدواء، إذ أشارت المجلة إلى أن تكلفة الحقنة لمرتين في السنة تبلغ نحو 42250 دولارا.وحذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية من أن وباء كورونا الحالي يمكن أن يؤدى لزيادة حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس الإيدز فى العامين المقبلين.
https://sarabic.ae/20220204/اكتشاف-سلالة-جديدة-خطيرة-من-فيروس-نقص-المناعة-البشرية-1057888888.html
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علوم
علوم

حقنة تقي من "الإيدز" بنسبة 100%... علماء ينجحون بطي صفحة "السيدا"

09:06 GMT 18.07.2024
© Sputnik . Sergei Veniavskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلاج الإيدز
علاج الإيدز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik . Sergei Veniavskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نجح علماء صيدلة في الولايات المتحدة الأمريكية من ابتكار حقنة تحمي بنسبة 100% من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
ونشرت مجلة "Neurology Advisor" العلمية الدراسة وأهم نتائجها، مؤكدة إجراء تجارب سريرية عشوائية للدواء الجديد في دول أفريقية تعاني من إصابات كبيرة في فيروس نقص المناعة البشرية، بينها أوغندا وجنوب أفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن الدواء هو عبارة عن حقنة يجب تناولها مرتين في السنة، وتم إجراء التجارب السريرية على نحو 2134 امرأة، حيث كانت النتيجة أن كل النساء بصحة جيدة ولم يصبن بأي عدوى، مضيفة أنه يتم في الوقت الراهن إجراء تجارب في ست دول أخرى يشارك فيها رجال.
الإيدز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
مجتمع
اكتشاف سلالة جديدة خطيرة من فيروس نقص المناعة البشرية
4 فبراير 2022, 06:05 GMT
وعلى الرغم من النتائج المذهلة للحقنة وحمايته الفعالة من فيروس نقص المناعة البشرية، يبقى السؤال حول مدى توفر الدواء، إذ أشارت المجلة إلى أن تكلفة الحقنة لمرتين في السنة تبلغ نحو 42250 دولارا.
أرقام وحقائق عن المصابين بمرضى الإيدز حول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2020
وسائط متعددة
أرقام وحقائق عن المصابين بمرض الإيدز حول العالم
1 ديسمبر 2020, 19:54 GMT
وحذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية من أن وباء كورونا الحالي يمكن أن يؤدى لزيادة حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس الإيدز فى العامين المقبلين.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
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