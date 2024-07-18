https://sarabic.ae/20240718/حقنة-تقي-من-الإيدز-بنسبة-100-علماء-ينجحون-بطي-صفحة-السيدا-1090908454.html
حقنة تقي من "الإيدز" بنسبة 100%... علماء ينجحون بطي صفحة "السيدا"
حقنة تقي من "الإيدز" بنسبة 100%... علماء ينجحون بطي صفحة "السيدا"
سبوتنيك عربي
نجح علماء صيدلة في الولايات المتحدة الأمريكية من ابتكار حقنة تحمي بنسبة 100% من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T09:06+0000
2024-07-18T09:06+0000
2024-07-18T09:06+0000
مجتمع
علوم
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ونشرت مجلة "Neurology Advisor" العلمية الدراسة وأهم نتائجها، مؤكدة إجراء تجارب سريرية عشوائية للدواء الجديد في دول أفريقية تعاني من إصابات كبيرة في فيروس نقص المناعة البشرية، بينها أوغندا وجنوب أفريقيا.وبحسب التقرير، فإن الدواء هو عبارة عن حقنة يجب تناولها مرتين في السنة، وتم إجراء التجارب السريرية على نحو 2134 امرأة، حيث كانت النتيجة أن كل النساء بصحة جيدة ولم يصبن بأي عدوى، مضيفة أنه يتم في الوقت الراهن إجراء تجارب في ست دول أخرى يشارك فيها رجال.وعلى الرغم من النتائج المذهلة للحقنة وحمايته الفعالة من فيروس نقص المناعة البشرية، يبقى السؤال حول مدى توفر الدواء، إذ أشارت المجلة إلى أن تكلفة الحقنة لمرتين في السنة تبلغ نحو 42250 دولارا.وحذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية من أن وباء كورونا الحالي يمكن أن يؤدى لزيادة حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس الإيدز فى العامين المقبلين.
https://sarabic.ae/20220204/اكتشاف-سلالة-جديدة-خطيرة-من-فيروس-نقص-المناعة-البشرية-1057888888.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
حقنة تقي من "الإيدز" بنسبة 100%... علماء ينجحون بطي صفحة "السيدا"
نجح علماء صيدلة في الولايات المتحدة الأمريكية من ابتكار حقنة تحمي بنسبة 100% من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
ونشرت
مجلة "Neurology Advisor" العلمية الدراسة وأهم نتائجها، مؤكدة إجراء تجارب سريرية عشوائية للدواء الجديد في دول أفريقية تعاني من إصابات كبيرة في فيروس نقص المناعة البشرية، بينها أوغندا وجنوب أفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن الدواء هو عبارة عن حقنة يجب تناولها مرتين في السنة، وتم إجراء التجارب السريرية على نحو 2134 امرأة، حيث كانت النتيجة أن كل النساء بصحة جيدة ولم يصبن بأي عدوى، مضيفة أنه يتم في الوقت الراهن إجراء تجارب في ست دول أخرى يشارك فيها رجال.
وعلى الرغم من النتائج المذهلة للحقنة وحمايته الفعالة من فيروس نقص المناعة البشرية، يبقى السؤال حول مدى توفر الدواء، إذ أشارت المجلة إلى أن تكلفة الحقنة لمرتين في السنة تبلغ نحو 42250 دولارا.
وحذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية من أن وباء كورونا الحالي يمكن أن يؤدى لزيادة حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس الإيدز فى العامين المقبلين.