دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240525/دراسة-توضح-العلاقة-بين-شرب-القهوة-وداء-باركنسون-1089208018.html
دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"
دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الباحثين علاقة أخرى بين شرب القهوة وانخفاض احتمالية الإصابة بمرض باركنسون. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T18:22+0000
2024-05-25T18:30+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103647/20/1036472045_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b671655479685d62bb10400e83bf79c6.jpg
وبالنظر إلى البيانات التي تم جمعها على 184.024 شخصًا على مدار 13 عامًا في المتوسط، وجد الفريق الدولي من الباحثين الذين قاموا بهذه الدراسة أن مستهلكي القهوة لديهم خطر أقل للإصابة بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.مزيد من التحليل لعينة من مئات الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون تم قياس مستويات المستقلبات الأولية للكافيين، والباراكسانثين، والثيوفيلين، في الدم - ووجد أن لديهم ارتباطًا عكسيًا بخطر الإصابة بمرض باركنسون.وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "أظهرت هذه الدراسة وجود علاقة عكسية بين استهلاك القهوة التي تحتوي على الكافيين وخطر الإصابة بمرض باركنسون في واحدة من أكبر المجموعات الطولية في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 20 عامًا من المتابعة".وتبين أن أعلى 25% من شاربي القهوة أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بمرض باركنسون، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق. ومن بين جميع مستهلكي القهوة الذين شملتهم الدراسة، تراوحت نسبة تقليل المخاطر التي تم قياسها بين حوالي 5 إلى 63 بالمائة، اعتمادًا على البلد.وبناءً على أبحاث سابقة، يُعتقد أن الطريقة التي يحافظ بها الكافيين على تدفق الدوبامين في الدماغ قد تكون السبب وراء هذه التأثيرات، حيث يتميز مرض باركنسون في الدماغ بانخفاض في الدوبامين، بسبب فقدان الخلايا العصبية في ما يسمى المادة السوداء.وبالنظر إلى الطريقة التي يضرب بها الكافيين الخلايا العصبية لدينا، ربما ليس من المستغرب أن يبدو أن هناك علاقة مع الأمراض التنكسية العصبية. ومع ذلك، بما أننا لا نزال غير متأكدين من كيفية ظهور مرض باركنسون في الدماغ، فمن الصعب التأكد.إن العمل المهم المتمثل في معرفة ما الذي يسبب مرض باركنسون، وما الذي قد يؤثر على خطر إصابتنا بالمرض، وكيف يمكن إيقافه، لا يزال مستمرًا. وفي الولايات المتحدة وحدها، يعيش ما يقرب من مليون شخص مع هذا المرض، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل مع الرعشات، والحركة الطبيعية، والتوازن، وتصلب الأطراف.وكتب الباحثون "القهوة هي أكثر المشروبات ذات التأثير النفساني استهلاكا على نطاق واسع في العالم".وأضافوا أيضا:"إن الكشف عن التأثير البيولوجي للكافيين على مرض باركنسون لا يحمل آثارًا مهمة على الصحة العامة فحسب، بل يعزز أيضًا فهمنا لمسببات مرض باركنسون ويعزز استراتيجيات الوقاية المحتملة."
https://sarabic.ae/20240525/كو-كب-عملاق-غير-مرئي-يختبئ-وراء-النظام-الشمسي-فيديو--1089200148.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103647/20/1036472045_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_06ddf17d4fb3d728a5d6ea3a1a6fb2cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"

18:22 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 18:30 GMT 25.05.2024)
CC0 / / مرض باركنسون
مرض باركنسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
CC0 / /
تابعنا عبر
وجدت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الباحثين علاقة أخرى بين شرب القهوة وانخفاض احتمالية الإصابة بمرض باركنسون.
وبالنظر إلى البيانات التي تم جمعها على 184.024 شخصًا على مدار 13 عامًا في المتوسط، وجد الفريق الدولي من الباحثين الذين قاموا بهذه الدراسة أن مستهلكي القهوة لديهم خطر أقل للإصابة بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.
مزيد من التحليل لعينة من مئات الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون تم قياس مستويات المستقلبات الأولية للكافيين، والباراكسانثين، والثيوفيلين، في الدم - ووجد أن لديهم ارتباطًا عكسيًا بخطر الإصابة بمرض باركنسون.
وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "أظهرت هذه الدراسة وجود علاقة عكسية بين استهلاك القهوة التي تحتوي على الكافيين وخطر الإصابة بمرض باركنسون في واحدة من أكبر المجموعات الطولية في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 20 عامًا من المتابعة".
كوكب المشتري مع مجموعة كواكب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
مجتمع
كوكب عملاق "غير مرئي" يختبئ وراء النظام الشمسي... فيديو
13:28 GMT
هذه ليست الدراسة الأولى التي تجد صلة بين القهوة ومرض باركنسون، لكنها تذهب أبعد من الأبحاث السابقة في الطريقة التي تنظر بها إلى المؤشرات الحيوية لتناول الكافيين قبل سنوات من تشخيص مرض باركنسون.
وتبين أن أعلى 25% من شاربي القهوة أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بمرض باركنسون، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق. ومن بين جميع مستهلكي القهوة الذين شملتهم الدراسة، تراوحت نسبة تقليل المخاطر التي تم قياسها بين حوالي 5 إلى 63 بالمائة، اعتمادًا على البلد.
وبناءً على أبحاث سابقة، يُعتقد أن الطريقة التي يحافظ بها الكافيين على تدفق الدوبامين في الدماغ قد تكون السبب وراء هذه التأثيرات، حيث يتميز مرض باركنسون في الدماغ بانخفاض في الدوبامين، بسبب فقدان الخلايا العصبية في ما يسمى المادة السوداء.
وكتب الباحثون: "تتوافق هذه التأثيرات الوقائية للأعصاب مع النتائج التي توصلنا إليها، والتي كشفت عن وجود علاقة عكسية بين الكافيين والباراكسانثين والثيوفيلين والإصابة بمرض باركنسون".
وبالنظر إلى الطريقة التي يضرب بها الكافيين الخلايا العصبية لدينا، ربما ليس من المستغرب أن يبدو أن هناك علاقة مع الأمراض التنكسية العصبية. ومع ذلك، بما أننا لا نزال غير متأكدين من كيفية ظهور مرض باركنسون في الدماغ، فمن الصعب التأكد.
إن العمل المهم المتمثل في معرفة ما الذي يسبب مرض باركنسون، وما الذي قد يؤثر على خطر إصابتنا بالمرض، وكيف يمكن إيقافه، لا يزال مستمرًا. وفي الولايات المتحدة وحدها، يعيش ما يقرب من مليون شخص مع هذا المرض، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل مع الرعشات، والحركة الطبيعية، والتوازن، وتصلب الأطراف.
وكتب الباحثون "القهوة هي أكثر المشروبات ذات التأثير النفساني استهلاكا على نطاق واسع في العالم".
وأضافوا أيضا:"إن الكشف عن التأثير البيولوجي للكافيين على مرض باركنسون لا يحمل آثارًا مهمة على الصحة العامة فحسب، بل يعزز أيضًا فهمنا لمسببات مرض باركنسون ويعزز استراتيجيات الوقاية المحتملة."
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود12:48 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала