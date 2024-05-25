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https://sarabic.ae/20240525/كو-كب-عملاق-غير-مرئي-يختبئ-وراء-النظام-الشمسي-فيديو--1089200148.html
كو كب عملاق "غير مرئي" يختبئ وراء النظام الشمسي... فيديو
كو كب عملاق "غير مرئي" يختبئ وراء النظام الشمسي... فيديو
سبوتنيك عربي
نظامنا الشمسي مكان مزدحم للغاية، وهناك الملايين من الأجسام التي تتحرك حولنا ابتداءا من الكواكب، إلى الأقمار، إلى المذنبات، والكويكبات، وفي كل عام نكتشف المزيد... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T13:28+0000
2024-05-25T13:28+0000
مجتمع
علوم
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نظامنا الشمسي مكان مزدحم للغاية، وهناك الملايين من الأجسام التي تتحرك حولنا ابتداءا من الكواكب، إلى الأقمار، إلى المذنبات، والكويكبات، وفي كل عام نكتشف المزيد والمزيد من الأجسام (عادةً كويكبات صغيرة أو مذنبات سريعة) التي تعتبر النظام الشمسي موطنًا لها.اكتشف علماء الفلك الكواكب الثمانية الرئيسية بحلول عام 1846، لكن هذا لا يمنعنا من البحث عن المزيد، في المائة عام الماضية، تم اكتشاف أجسامًا بعيدة أصغر حجمًا نسميها الكواكب القزمة، وهو ما نصنفه الآن بلوتو، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.هل يمكن أن يكون هناك كوكب تاسع؟هناك سبب وجيه لقضاء علماء الفلك مئات الساعات في محاولة تحديد موقع الكوكب التاسع، المعروف أيضًا باسم "الكوكب التاسع" أو "الكوكب X". وذلك لأن النظام الشمسي كما نعرفه لا معنى له بدونه. كل جسم في نظامنا الشمسي يدور حول الشمس، حيث أن بعضها يتحرك بسرعة والبعض الآخر بطيء، ولكن جميعها يتحرك وفقًا لقوانين الجاذبية. كل شيء له كتلة له جاذبية، بما في ذلك أنت وأنا. كلما كان الشيء أثقل، زادت جاذبيته.أيضًا، تتمتع شمسنا بأكبر جاذبية لأي جسم في النظام الشمسي، وهذا هو السبب الأساسي وراء دوران الكواكب حولها.ومن خلال فهمنا لقوة الجاذبية، حصلنا على أكبر دليل لاحتمال وجود الكوكب التاسع.سلوكيات فلكية غير متوقعةعندما ننظر إلى الأجسام البعيدة جدًا، مثل الكواكب القزمة خلف بلوتو، نجد أن مداراتها غير متوقعة بعض الشيء، وهي تتحرك في مدارات إهليلجية كبيرة جدًا (بيضاوية الشكل)، ويتم تجميعها معًا، وتوجد على منحدر مقارنة ببقية النظام الشمسي.المشكلة التي نواجهها الآن هي محاولة التأكد من صحة هذه التوقعات والنماذج. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي العثور على الكوكب التاسع، وهو بالتأكيد أمر أسهل من الفعل.المطاردة مستمرةلقد ظل العلماء في جميع أنحاء العالم يبحثون عن أدلة واضحة على وجود الكوكب التاسع لسنوات عديدة حتى الآن.واستنادا إلى نماذج الكمبيوتر، نعتقد أن الكوكب التاسع أبعد عن الشمس بـ 20 مرة على الأقل من نبتون. نحاول اكتشافه من خلال البحث عن ضوء الشمس الذي يمكن أن يعكسه، تمامًا كما يضيء القمر من ضوء الشمس المنعكس في الليل.لدينا فقط نوافذ صغيرة من الليالي حيث يجب أن تكون الظروف مناسبة تمامًا. على وجه التحديد، علينا أن ننتظر ليلة بدون قمر، حيث يكون الموقع الذي نرصد منه مواجهًا للجزء الأيمن من السماء.ولكن لا تفقد الأمل حتى الآن. وفي العقد القادم، سيتم بناء تلسكوبات جديدة وستبدأ عمليات مسح جديدة للسماء. ربما يمنحوننا الفرصة لإثبات أو دحض وجود الكوكب التاسع.
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علوم
علوم

كو كب عملاق "غير مرئي" يختبئ وراء النظام الشمسي... فيديو

13:28 GMT 25.05.2024
© Photo / pixabay/كوكب المشتري مع مجموعة كواكب
كوكب المشتري مع مجموعة كواكب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Photo / pixabay/
تابعنا عبر
نظامنا الشمسي مكان مزدحم للغاية، وهناك الملايين من الأجسام التي تتحرك حولنا ابتداءا من الكواكب، إلى الأقمار، إلى المذنبات، والكويكبات، وفي كل عام نكتشف المزيد والمزيد من الأجسام (عادةً كويكبات صغيرة أو مذنبات سريعة) التي تعتبر النظام الشمسي موطنًا لها.
نظامنا الشمسي مكان مزدحم للغاية، وهناك الملايين من الأجسام التي تتحرك حولنا ابتداءا من الكواكب، إلى الأقمار، إلى المذنبات، والكويكبات، وفي كل عام نكتشف المزيد والمزيد من الأجسام (عادةً كويكبات صغيرة أو مذنبات سريعة) التي تعتبر النظام الشمسي موطنًا لها.
اكتشف علماء الفلك الكواكب الثمانية الرئيسية بحلول عام 1846، لكن هذا لا يمنعنا من البحث عن المزيد، في المائة عام الماضية، تم اكتشاف أجسامًا بعيدة أصغر حجمًا نسميها الكواكب القزمة، وهو ما نصنفه الآن بلوتو، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
لقد أعطانا اكتشاف بعض هذه الكواكب القزمة سببًا للاعتقاد بأن شيئًا آخر قد يكون كامنًا في محيط النظام الشمسي.

هل يمكن أن يكون هناك كوكب تاسع؟

هناك سبب وجيه لقضاء علماء الفلك مئات الساعات في محاولة تحديد موقع الكوكب التاسع، المعروف أيضًا باسم "الكوكب التاسع" أو "الكوكب X". وذلك لأن النظام الشمسي كما نعرفه لا معنى له بدونه.
كل جسم في نظامنا الشمسي يدور حول الشمس، حيث أن بعضها يتحرك بسرعة والبعض الآخر بطيء، ولكن جميعها يتحرك وفقًا لقوانين الجاذبية. كل شيء له كتلة له جاذبية، بما في ذلك أنت وأنا. كلما كان الشيء أثقل، زادت جاذبيته.
إن جاذبية الكوكب كبيرة جدًا لدرجة أنها تؤثر على كيفية تحرك الأشياء حوله، وهذا ما نسميه "سحب الجاذبية". الجاذبية الأرضية هي التي تبقي كل شيء على الأرض.
أيضًا، تتمتع شمسنا بأكبر جاذبية لأي جسم في النظام الشمسي، وهذا هو السبب الأساسي وراء دوران الكواكب حولها.
ومن خلال فهمنا لقوة الجاذبية، حصلنا على أكبر دليل لاحتمال وجود الكوكب التاسع.
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مجتمع
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سلوكيات فلكية غير متوقعة

عندما ننظر إلى الأجسام البعيدة جدًا، مثل الكواكب القزمة خلف بلوتو، نجد أن مداراتها غير متوقعة بعض الشيء، وهي تتحرك في مدارات إهليلجية كبيرة جدًا (بيضاوية الشكل)، ويتم تجميعها معًا، وتوجد على منحدر مقارنة ببقية النظام الشمسي.
عندما يستخدم علماء الفلك جهاز كمبيوتر لوضع نموذج لقوى الجاذبية اللازمة لهذه الأجسام لتتحرك بهذه الطريقة، وجدوا أن كوكبًا لا تقل كتلته عن عشرة أضعاف كتلة الأرض كان مطلوبًا للتسبب في ذلك.
المشكلة التي نواجهها الآن هي محاولة التأكد من صحة هذه التوقعات والنماذج. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي العثور على الكوكب التاسع، وهو بالتأكيد أمر أسهل من الفعل.

المطاردة مستمرة

لقد ظل العلماء في جميع أنحاء العالم يبحثون عن أدلة واضحة على وجود الكوكب التاسع لسنوات عديدة حتى الآن.
واستنادا إلى نماذج الكمبيوتر، نعتقد أن الكوكب التاسع أبعد عن الشمس بـ 20 مرة على الأقل من نبتون. نحاول اكتشافه من خلال البحث عن ضوء الشمس الذي يمكن أن يعكسه، تمامًا كما يضيء القمر من ضوء الشمس المنعكس في الليل.
ومع ذلك، نظرًا لأن الكوكب التاسع يقع بعيدًا جدًا عن الشمس، فإننا نتوقع أن يكون خافتًا للغاية ويصعب اكتشافه حتى باستخدام أفضل التلسكوبات على الأرض. كما أنه لا يمكننا البحث عنه في أي وقت من السنة.
لدينا فقط نوافذ صغيرة من الليالي حيث يجب أن تكون الظروف مناسبة تمامًا. على وجه التحديد، علينا أن ننتظر ليلة بدون قمر، حيث يكون الموقع الذي نرصد منه مواجهًا للجزء الأيمن من السماء.
ولكن لا تفقد الأمل حتى الآن. وفي العقد القادم، سيتم بناء تلسكوبات جديدة وستبدأ عمليات مسح جديدة للسماء. ربما يمنحوننا الفرصة لإثبات أو دحض وجود الكوكب التاسع.
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