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خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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https://sarabic.ae/20241012/وزير-خارجية-هنغاريا-يعلق-على-إهانة-كامالا-هاريس-لرئيس-وزراء-بلاده-1093666605.html
وزير خارجية هنغاريا يعلق على إهانة كامالا هاريس لرئيس وزراء بلاده
وزير خارجية هنغاريا يعلق على إهانة كامالا هاريس لرئيس وزراء بلاده
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم السبت، التصريحات اللاذعة التي أدلت بها نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة للانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس،... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T01:00+0000
2024-10-12T01:01+0000
هنغاريا
هنغاريا
فيكتور أوربان
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كانت تصريحات هاريس سيكون لها أي آثار على العلاقات بين هنغاريا والولايات المتحدة، "بالتأكيد (بلا أدنى شك)، ليست البداية الأفضل".هذا وفي وقت سابق، وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الإهانة لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وجاء ذلك، خلال حديث في برنامج " Late Show with Stephen Collbert " لقناة CBS News، حيث وصفت هاريس الزعماء المذكورين، بـ"الديكتاتوريين" و"القتلة".وخلال البرنامج بدأ مقدمه كولبيرت بالحديث عن الطريقة التي يحب بها الرئيس السابق دونالد ترامب الإشارة إلى علاقاته "الوثيقة" مع فيكتور أوربان وشي جين بينغ وكيم جونغ أون، عندما قاطعته هاريس بالقول: جميعهم شلة من الديكتاتوريين والمستبدين، ويمكن وصفهم بشكل أفضل بكلمة واحدة – قتلة".
https://sarabic.ae/20240921/أمتلك-سلاحا-وسأطلق-النار-كامالا-هاريس-تحذر-من-سيقتحم-منزلها-1092957095.html
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هنغاريا, هنغاريا, فيكتور أوربان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
هنغاريا, هنغاريا, فيكتور أوربان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير خارجية هنغاريا يعلق على إهانة كامالا هاريس لرئيس وزراء بلاده

01:00 GMT 12.10.2024 (تم التحديث: 01:01 GMT 12.10.2024)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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حصري
اعتبر وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم السبت، التصريحات اللاذعة التي أدلت بها نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة للانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بأنها بلا أدنى شك ليست البداية الأفضل .
سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كانت تصريحات هاريس سيكون لها أي آثار على العلاقات بين هنغاريا والولايات المتحدة، "بالتأكيد (بلا أدنى شك)، ليست البداية الأفضل".

كما وصف وزير خارجية هنغاريا، التصريحات اللاذعة التي أدلت بها كامالا هاريس، ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأنها غير مقبولة ومهينة للهنغاريين.

هذا وفي وقت سابق، وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الإهانة لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وجاء ذلك، خلال حديث في برنامج " Late Show with Stephen Collbert " لقناة CBS News، حيث وصفت هاريس الزعماء المذكورين، بـ"الديكتاتوريين" و"القتلة".
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وخلال البرنامج بدأ مقدمه كولبيرت بالحديث عن الطريقة التي يحب بها الرئيس السابق دونالد ترامب الإشارة إلى علاقاته "الوثيقة" مع فيكتور أوربان وشي جين بينغ وكيم جونغ أون، عندما قاطعته هاريس بالقول: جميعهم شلة من الديكتاتوريين والمستبدين، ويمكن وصفهم بشكل أفضل بكلمة واحدة – قتلة".
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