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ترامب لتلفزيون سعودي: أحترم كثيرا الملك سلمان.. والأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية
ترامب لتلفزيون سعودي: أحترم كثيرا الملك سلمان.. والأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية
سبوتنيك عربي
تحدث المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، عن العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وعن العلاقات الأمريكية السعودية في الوقت الحالي. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T05:40+0000
2024-10-20T05:40+0000
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وأكد ترامب في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن العلاقات بين أمريكا والسعودية حاليا "جيدة"، مشيرا إلى أنها كانت "رائعة" خلال فترة رئاسته، و"عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة"، وفق قوله.وتابع في سياق متصل، أنه "يحترم كثيرا الملك سلمان، كما أنه في الوقت نفسه يحترم كثيرا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي".وأشار إلى أن "ولي العهد السعودي يحظى بالكثير من الاحترام في دول العالم، كما أنه يبلي بلاء حسنا".وتابع الرئيس الأمريكي السابق، حديثه عن الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه "حقًا صاحب رؤية، إذ استطاع تنفيذ الكثير من الأمور التي لم يكن ليفكر بها أحد غيره، إنه يفعل شيئا عظيما، وهو رجل رائع".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليتنافس خلالها مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.
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دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

ترامب لتلفزيون سعودي: أحترم كثيرا الملك سلمان.. والأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية

05:40 GMT 20.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية
 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية
© AP Photo / Evan Vucci
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تحدث المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، عن العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وعن العلاقات الأمريكية السعودية في الوقت الحالي.
وأكد ترامب في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن العلاقات بين أمريكا والسعودية حاليا "جيدة"، مشيرا إلى أنها كانت "رائعة" خلال فترة رئاسته، و"عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة"، وفق قوله.
وتابع في سياق متصل، أنه "يحترم كثيرا الملك سلمان، كما أنه في الوقت نفسه يحترم كثيرا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي".
وأشار إلى أن "ولي العهد السعودي يحظى بالكثير من الاحترام في دول العالم، كما أنه يبلي بلاء حسنا".
وتابع الرئيس الأمريكي السابق، حديثه عن الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه "حقًا صاحب رؤية، إذ استطاع تنفيذ الكثير من الأمور التي لم يكن ليفكر بها أحد غيره، إنه يفعل شيئا عظيما، وهو رجل رائع".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليتنافس خلالها مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.
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