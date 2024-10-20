https://sarabic.ae/20241020/ترامب-لتلفزيون-سعودي-أحترم-كثيرا-الملك-سلمان-والأمير-محمد-بن-سلمان-صاحب-رؤية-1093958839.html

ترامب لتلفزيون سعودي: أحترم كثيرا الملك سلمان.. والأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية

ترامب لتلفزيون سعودي: أحترم كثيرا الملك سلمان.. والأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية

سبوتنيك عربي

تحدث المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، عن العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وعن العلاقات الأمريكية السعودية في الوقت الحالي. 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T05:40+0000

2024-10-20T05:40+0000

2024-10-20T05:40+0000

دونالد ترامب

ولي العهد محمد بن سلمان

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/88/1026428840_0:0:5298:2981_1920x0_80_0_0_7a3ab4dc51c1a43ad8c6e7d190774633.jpg

وأكد ترامب في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن العلاقات بين أمريكا والسعودية حاليا "جيدة"، مشيرا إلى أنها كانت "رائعة" خلال فترة رئاسته، و"عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة"، وفق قوله.وتابع في سياق متصل، أنه "يحترم كثيرا الملك سلمان، كما أنه في الوقت نفسه يحترم كثيرا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي".وأشار إلى أن "ولي العهد السعودي يحظى بالكثير من الاحترام في دول العالم، كما أنه يبلي بلاء حسنا".وتابع الرئيس الأمريكي السابق، حديثه عن الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه "حقًا صاحب رؤية، إذ استطاع تنفيذ الكثير من الأمور التي لم يكن ليفكر بها أحد غيره، إنه يفعل شيئا عظيما، وهو رجل رائع".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليتنافس خلالها مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن