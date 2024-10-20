https://sarabic.ae/20241020/ترامب-هاريس-تهدد-الديمقراطية-الأمريكية-1093959285.html
ترامب: هاريس تهدد الديمقراطية الأمريكية
ترامب: هاريس تهدد الديمقراطية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس تهدد الديمقراطية لأنها حصلت على ترشيح الحزب عن طريق... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T06:17+0000
2024-10-20T06:17+0000
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وقال ترامب في تجمع حاشد في بنسلفانيا: "هاريس تهديد للديمقراطية. بالطريقة التي سيطرت بها. يسمونني تهديدًا للديمقراطية، لكنها هي التهديد".ووصفها بأسوأ نائبة رئيس في التاريخ، معتبراً أن العالم يسخر من هاريس، تماماً كما كانوا يضحكون من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.وأصبحت هاريس مرشحة للرئاسة بعد فشل بايدن في المناظرة مع ترامب. ووافق الحزب على المرشح البديل بشكل شبه مغلق، وأكد ذلك في مؤتمر.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث تمثل نائبة الرئيس كامالا هاريس الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب الحزب الجمهوري.لافروف: بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن روسيا ستبقى خصما إن لم تكن عدوا بالنسبة لأمريكانقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو
https://sarabic.ae/20241019/سيناتور-روسي-التزوير-الصريح-وحده-هو-الذي-يمكن-أن-ينقذ-هاريس-في-الانتخابات-1093949308.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: هاريس تهدد الديمقراطية الأمريكية
أكد المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس تهدد الديمقراطية لأنها حصلت على ترشيح الحزب عن طريق الخطأ.
وقال ترامب في تجمع حاشد في بنسلفانيا: "هاريس تهديد للديمقراطية. بالطريقة التي سيطرت بها. يسمونني تهديدًا للديمقراطية، لكنها هي التهديد".
وأضاف: "ما كان يجب أن تكون هي المرشحة، كان يجب أن يتم اختيار المرشح بنزاهة، لا أن يتم تسليم الترشيح لها".
ووصفها بأسوأ نائبة رئيس في التاريخ، معتبراً أن العالم يسخر من هاريس، تماماً كما كانوا يضحكون من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وأصبحت هاريس مرشحة للرئاسة بعد فشل بايدن في المناظرة مع ترامب. ووافق الحزب على المرشح البديل بشكل شبه مغلق، وأكد ذلك في مؤتمر.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث تمثل نائبة الرئيس كامالا هاريس الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب الحزب الجمهوري.