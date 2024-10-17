نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241017/نقاش-غاضب-بين-بايدن-وأوباما-يكشف-عن-أزمة-في-رئاسة-الظل-فيديو-1093850038.html
نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو
نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والحالي جو بايدن، يظهر جدالا حادا بينهما حول موضوع ما. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T07:47+0000
2024-10-17T07:47+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
باراك أوباما
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg
جاء هذا اللقاء بين الرئيسين الحالي والأسبق خلال تأبين إيثيل كينيدي، والدة روبرت كينيدي جونيور، حيث بدا بايدن قلقا ومستاء جدا، وقد حاول رواد منصة "إكس" تحليل ما كانا يتحدثان عنه من لغة الجسد وحركة شفاههما.وكتب أحد الأشخاص: "أوباما يقول لبايدن: "لا، لقد انتهى الأمر. كمالا تخسر بشدة".. من يستطيع معرفة الباقي؟".وعلق آخر، قائلا: "شوهد الرئيس أوباما وهو يوبخ جو بايدن... وشوهد بايدن وهو يبدو مرتبكا أو قلقا بينما نظر أوباما إليه مباشرة في عينيه أثناء حديثه".وكتب آخر: "أوباما وصف بايدن وكامالا هاريس بالمتخلفين عقليا".وكتب ناشط: "في حفل تأبين إيثيل كينيدي، كان رئيس جو بايدن، أوباما، مستاء بشكل واضح، وبدا قلقا للغاية بشأن شيء ما. ويبدو أن رئاسة الظل قد وصلت إلى نهايتها".وحلل آخر ما دار بينهما، وقال: "لم أتمكن من فهم ما قاله بايدن لأوباما، لكن بداية رد أوباما كانت: "كلا، كلا... (يومئ برأسه، لا، ثم يقول) لقد انتهى الأمر". نظرة وجه أوباما مشؤومة ونظرة بايدن نظرة صدمة".ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيتولى مهام منصبه لـ4 سنوات مقبلة.ويتنافس في الانتخابات المقبلة كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري.وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانياترامب يعلن تعهده بحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات
https://sarabic.ae/20241012/ترامب-عودتي-إلى-البيت-الأبيض-ستكون-تحريرا-لـأمريكا-المحتلة-1093671665.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_0eb9f587d79ca2a24705d400301e0975.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, باراك أوباما
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, باراك أوباما

نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو

07:47 GMT 17.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والحالي جو بايدن، يظهر جدالا حادا بينهما حول موضوع ما.
جاء هذا اللقاء بين الرئيسين الحالي والأسبق خلال تأبين إيثيل كينيدي، والدة روبرت كينيدي جونيور، حيث بدا بايدن قلقا ومستاء جدا، وقد حاول رواد منصة "إكس" تحليل ما كانا يتحدثان عنه من لغة الجسد وحركة شفاههما.
وكتب أحد الأشخاص: "أوباما يقول لبايدن: "لا، لقد انتهى الأمر. كمالا تخسر بشدة".. من يستطيع معرفة الباقي؟".
وعلق آخر، قائلا: "شوهد الرئيس أوباما وهو يوبخ جو بايدن... وشوهد بايدن وهو يبدو مرتبكا أو قلقا بينما نظر أوباما إليه مباشرة في عينيه أثناء حديثه".
وكتب آخر: "أوباما وصف بايدن وكامالا هاريس بالمتخلفين عقليا".
وكتب ناشط: "في حفل تأبين إيثيل كينيدي، كان رئيس جو بايدن، أوباما، مستاء بشكل واضح، وبدا قلقا للغاية بشأن شيء ما. ويبدو أن رئاسة الظل قد وصلت إلى نهايتها".
وحلل آخر ما دار بينهما، وقال: "لم أتمكن من فهم ما قاله بايدن لأوباما، لكن بداية رد أوباما كانت: "كلا، كلا... (يومئ برأسه، لا، ثم يقول) لقد انتهى الأمر". نظرة وجه أوباما مشؤومة ونظرة بايدن نظرة صدمة".
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
ترامب: عودتي إلى البيت الأبيض ستكون تحريرا لـ"أمريكا المحتلة"
12 أكتوبر, 08:56 GMT
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيتولى مهام منصبه لـ4 سنوات مقبلة.
ويتنافس في الانتخابات المقبلة كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري.
وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا
ترامب يعلن تعهده بحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала