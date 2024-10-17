https://sarabic.ae/20241017/نقاش-غاضب-بين-بايدن-وأوباما-يكشف-عن-أزمة-في-رئاسة-الظل-فيديو-1093850038.html

نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو

نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو

سبوتنيك عربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والحالي جو بايدن، يظهر جدالا حادا بينهما حول موضوع ما. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T07:47+0000

2024-10-17T07:47+0000

2024-10-17T07:47+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

باراك أوباما

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جاء هذا اللقاء بين الرئيسين الحالي والأسبق خلال تأبين إيثيل كينيدي، والدة روبرت كينيدي جونيور، حيث بدا بايدن قلقا ومستاء جدا، وقد حاول رواد منصة "إكس" تحليل ما كانا يتحدثان عنه من لغة الجسد وحركة شفاههما.وكتب أحد الأشخاص: "أوباما يقول لبايدن: "لا، لقد انتهى الأمر. كمالا تخسر بشدة".. من يستطيع معرفة الباقي؟".وعلق آخر، قائلا: "شوهد الرئيس أوباما وهو يوبخ جو بايدن... وشوهد بايدن وهو يبدو مرتبكا أو قلقا بينما نظر أوباما إليه مباشرة في عينيه أثناء حديثه".وكتب آخر: "أوباما وصف بايدن وكامالا هاريس بالمتخلفين عقليا".وكتب ناشط: "في حفل تأبين إيثيل كينيدي، كان رئيس جو بايدن، أوباما، مستاء بشكل واضح، وبدا قلقا للغاية بشأن شيء ما. ويبدو أن رئاسة الظل قد وصلت إلى نهايتها".وحلل آخر ما دار بينهما، وقال: "لم أتمكن من فهم ما قاله بايدن لأوباما، لكن بداية رد أوباما كانت: "كلا، كلا... (يومئ برأسه، لا، ثم يقول) لقد انتهى الأمر". نظرة وجه أوباما مشؤومة ونظرة بايدن نظرة صدمة".ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيتولى مهام منصبه لـ4 سنوات مقبلة.ويتنافس في الانتخابات المقبلة كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري.وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانياترامب يعلن تعهده بحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات

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سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, باراك أوباما