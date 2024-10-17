https://sarabic.ae/20241017/نقاش-غاضب-بين-بايدن-وأوباما-يكشف-عن-أزمة-في-رئاسة-الظل-فيديو-1093850038.html
نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو
نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والحالي جو بايدن، يظهر جدالا حادا بينهما حول موضوع ما. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T07:47+0000
2024-10-17T07:47+0000
2024-10-17T07:47+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
باراك أوباما
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg
جاء هذا اللقاء بين الرئيسين الحالي والأسبق خلال تأبين إيثيل كينيدي، والدة روبرت كينيدي جونيور، حيث بدا بايدن قلقا ومستاء جدا، وقد حاول رواد منصة "إكس" تحليل ما كانا يتحدثان عنه من لغة الجسد وحركة شفاههما.وكتب أحد الأشخاص: "أوباما يقول لبايدن: "لا، لقد انتهى الأمر. كمالا تخسر بشدة".. من يستطيع معرفة الباقي؟".وعلق آخر، قائلا: "شوهد الرئيس أوباما وهو يوبخ جو بايدن... وشوهد بايدن وهو يبدو مرتبكا أو قلقا بينما نظر أوباما إليه مباشرة في عينيه أثناء حديثه".وكتب آخر: "أوباما وصف بايدن وكامالا هاريس بالمتخلفين عقليا".وكتب ناشط: "في حفل تأبين إيثيل كينيدي، كان رئيس جو بايدن، أوباما، مستاء بشكل واضح، وبدا قلقا للغاية بشأن شيء ما. ويبدو أن رئاسة الظل قد وصلت إلى نهايتها".وحلل آخر ما دار بينهما، وقال: "لم أتمكن من فهم ما قاله بايدن لأوباما، لكن بداية رد أوباما كانت: "كلا، كلا... (يومئ برأسه، لا، ثم يقول) لقد انتهى الأمر". نظرة وجه أوباما مشؤومة ونظرة بايدن نظرة صدمة".ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيتولى مهام منصبه لـ4 سنوات مقبلة.ويتنافس في الانتخابات المقبلة كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري.وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانياترامب يعلن تعهده بحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات
https://sarabic.ae/20241012/ترامب-عودتي-إلى-البيت-الأبيض-ستكون-تحريرا-لـأمريكا-المحتلة-1093671665.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_0eb9f587d79ca2a24705d400301e0975.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, باراك أوباما
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, باراك أوباما
نقاش غاضب بين بايدن وأوباما يكشف عن أزمة في "رئاسة الظل"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والحالي جو بايدن، يظهر جدالا حادا بينهما حول موضوع ما.
جاء هذا اللقاء بين الرئيسين الحالي والأسبق خلال تأبين إيثيل كينيدي، والدة روبرت كينيدي جونيور، حيث بدا بايدن قلقا ومستاء جدا، وقد حاول رواد منصة "إكس" تحليل ما كانا يتحدثان عنه من لغة الجسد وحركة شفاههما.
وكتب أحد الأشخاص: "أوباما يقول لبايدن: "لا، لقد انتهى الأمر. كمالا تخسر بشدة".. من يستطيع معرفة الباقي؟".
وعلق آخر، قائلا: "شوهد الرئيس أوباما وهو يوبخ جو بايدن... وشوهد بايدن وهو يبدو مرتبكا أو قلقا بينما نظر أوباما إليه مباشرة في عينيه أثناء حديثه".
وكتب آخر: "أوباما وصف بايدن وكامالا هاريس بالمتخلفين عقليا".
وكتب ناشط: "في حفل تأبين إيثيل كينيدي، كان رئيس جو بايدن، أوباما، مستاء بشكل واضح، وبدا قلقا للغاية بشأن شيء ما. ويبدو أن رئاسة الظل قد وصلت إلى نهايتها".
وحلل آخر ما دار بينهما، وقال: "لم أتمكن من فهم ما قاله بايدن لأوباما، لكن بداية رد أوباما كانت: "كلا، كلا... (يومئ برأسه، لا، ثم يقول) لقد انتهى الأمر". نظرة وجه أوباما مشؤومة ونظرة بايدن نظرة صدمة".
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية،
في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيتولى مهام منصبه لـ4 سنوات مقبلة.
ويتنافس في الانتخابات المقبلة كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي
، ودونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري.