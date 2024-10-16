https://sarabic.ae/20241016/-وزير-خارجية-المجر-فوز-ترامب-بالانتخابات-الرئاسية-المقبلة-قد-يبعث-الأمل-بإحلال-السلام-في-أوكرانيا-1093801748.html
وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا
وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن فوز دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T02:35+0000
2024-10-16T02:35+0000
2024-10-16T04:19+0000
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سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا فاز الرئيس ترامب، يمكن أن يبعث ذلك أملًا كبيرًا بإحلال السلام في أوكرانيا".وأضاف سيارتو أنه "لا يوجد في الأفق أي شخص يمكنه توجيه الساحة السياسية الدولية نحو موقف أكثر سلمية".كما أكد أوربان، مرات عدة، أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون ممكنًا إلا من خلال مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا أضاعت فرصتها للوساطة بعد فشلها في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.
https://sarabic.ae/20241015/ترامب-يعلن-تعهده-بحل-الصراع-في-أوكرانيا-من-خلال-المفاوضات-1093760782.html
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المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, ترامب
المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, ترامب
وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا
02:35 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 04:19 GMT 16.10.2024)
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن فوز دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا.
سانت بطرسبورغ - سبوتنيك
. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا فاز الرئيس ترامب، يمكن أن يبعث ذلك أملًا كبيرًا بإحلال السلام في أوكرانيا".
وأضاف سيارتو أنه "لا يوجد في الأفق أي شخص يمكنه توجيه الساحة السياسية الدولية نحو موقف أكثر سلمية".
وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن رغبة بلاده في عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، وإحلال السلام في أوروبا الشرقية. وقد أعرب أوربان، في مناسبات عدة، عن رأيه بأن الصراع في أوكرانيا كان سينتهي في غضون 24 ساعة لو كان ترامب لا يزال رئيسًا، بحسب قوله.
كما أكد أوربان، مرات عدة، أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون ممكنًا إلا من خلال مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا أضاعت فرصتها للوساطة بعد فشلها في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.