https://sarabic.ae/20241016/-وزير-خارجية-المجر-فوز-ترامب-بالانتخابات-الرئاسية-المقبلة-قد-يبعث-الأمل-بإحلال-السلام-في-أوكرانيا-1093801748.html

وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا

وزير خارجية المجر: فوز ترامب بالانتخابات المقبلة قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن فوز دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T02:35+0000

2024-10-16T02:35+0000

2024-10-16T04:19+0000

المجر

أخبار المجر

أخبار أوكرانيا

ترامب

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_2b7ce02dbaa79a7e9d8e7789484fe27e.jpg

سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا فاز الرئيس ترامب، يمكن أن يبعث ذلك أملًا كبيرًا بإحلال السلام في أوكرانيا".وأضاف سيارتو أنه "لا يوجد في الأفق أي شخص يمكنه توجيه الساحة السياسية الدولية نحو موقف أكثر سلمية".كما أكد أوربان، مرات عدة، أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون ممكنًا إلا من خلال مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا أضاعت فرصتها للوساطة بعد فشلها في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.

https://sarabic.ae/20241015/ترامب-يعلن-تعهده-بحل-الصراع-في-أوكرانيا-من-خلال-المفاوضات-1093760782.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, ترامب