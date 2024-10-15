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ترامب يعلن تعهده بحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات
ترامب يعلن تعهده بحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات
سبوتنيك عربي
تعهد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، بحل الصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، بحسب قوله. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T05:09+0000
2024-10-15T05:09+0000
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وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه في بنسلفانيا: "سأقوم بحل هذه القضية من خلال المفاوضات".وعاتب ترامب رئيس الدولة الحالي جو بايدن، على غياب الاتصالات لفترة طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "بايدن لم يفعل شيئا لحل هذا الصراع ولم يتحدث قط مع بوتين، لأكثر من عام".وينتقد دونالد ترامب، بدوره في مرات عدة، الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية. وقد أعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه، بحسب قوله.وفي وقت سابق، صرح ترامب، أنه وبسبب الحكومة الأمريكية الحالية يمكن أن تبدأ حرب عالمية ثالثة في غضون أشهر قليلة فقط.رئيس مجلس النواب الأمريكي: لا أؤيد تمويل أوكرانيا والعالم بأكمله سئم من هذا الصراعترامب: عودتي إلى البيت الأبيض ستكون تحريرا لـ"أمريكا المحتلة"إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب يعلن تعهده بحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات

05:09 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Mike Stewart
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تعهد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، بحل الصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، بحسب قوله.
وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه في بنسلفانيا: "سأقوم بحل هذه القضية من خلال المفاوضات".

وأوضح أنه لديه علاقات جيدة مع كل من قادة روسيا وأوكرانيا، وأكد مرة أخرى أنه في ظل إدارته، فإن الصراع بين هذه الدول "لم يكن ليحدث على الإطلاق".

وعاتب ترامب رئيس الدولة الحالي جو بايدن، على غياب الاتصالات لفترة طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "بايدن لم يفعل شيئا لحل هذا الصراع ولم يتحدث قط مع بوتين، لأكثر من عام".
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وينتقد دونالد ترامب، بدوره في مرات عدة، الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية. وقد أعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، صرح ترامب، أنه وبسبب الحكومة الأمريكية الحالية يمكن أن تبدأ حرب عالمية ثالثة في غضون أشهر قليلة فقط.
رئيس مجلس النواب الأمريكي: لا أؤيد تمويل أوكرانيا والعالم بأكمله سئم من هذا الصراع
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