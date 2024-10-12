https://sarabic.ae/20241012/ترامب-عودتي-إلى-البيت-الأبيض-ستكون-تحريرا-لـأمريكا-المحتلة-1093671665.html

ترامب: عودتي إلى البيت الأبيض ستكون تحريرا لـ"أمريكا المحتلة"

ترامب: عودتي إلى البيت الأبيض ستكون تحريرا لـ"أمريكا المحتلة"

سبوتنيك عربي

واصل المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب ، انتقاده اللاذع للمهاجرين و"شيطنتهم"، معتبرًا أن الولايات المتحدة "محلتة" وأن انتخابه رئيسا... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T08:56+0000

2024-10-12T08:56+0000

2024-10-12T08:56+0000

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وفي كلمه له تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، وصف ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس بأنها "مجرمة استوردت جيشا من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون"، على حد تعبيره.وقال ترامب في كلمة ألقاها في مدينة أورورا في ولاية كولورادو: "أمريكا اليوم معروفة في كل أنحاء العالم بأنها أمريكا المحتلة من جانب قوة إجرامية".جاء اختيار ترامب كانت لمدينة أورورا لإلقاء كلمته منها بعدما كثر الحديث عنها هذا الصيف بسبب مقطع فيديو تداوله أنصار لترامب، ويظهر فيه من قيل إنهم مسلحون من أمريكا اللاتينية يقتحمون مباني، ومنذ ذلك الحين، يصف ترامب وحلفاؤه أورورا بأنها "ساحة حرب".من جانبه، قال عمدة المدينة، مايك كوفمان، وهو جمهوري أيضا، إن عددا من الحوادث التي شهدتها المدينة قد تم تضخيمه بشكل غير متناسب، وقال هذا الأسبوع إن "المخاوف بشأن نشاط العصابات الفنزويلية مبالغ فيها إلى حد كبير" وإن "أورورا مدينة آمنة جدا".انتقد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، الحجم الإجمالي "للمساعدات" الخارجية لأوكرانيا، المقدرة بنحو 300 مليار دولار.وأوضح ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوس": "في الوقت نفسه يعرضون (إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن) على الناس 750 دولارًا لتلبية الاحتياجات الطارئة فيما يتعلق بأقوى إعصار شهدناه".وكان ترامب قد كشف عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إقامتها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة: "لا، لا أعتقد ذلك. لا أرى ذلك على الإطلاق، أعتقد، وآمل أننا سننجح".ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.

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