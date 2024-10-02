https://sarabic.ae/20241002/ماسك-فوز-ترامب-هو-السبيل-الوحيد-لتجنب-عقاب-قاس-1093365608.html

ماسك: فوز ترامب هو السبيل الوحيد لتجنب "عقاب قاس"

ماسك: فوز ترامب هو السبيل الوحيد لتجنب "عقاب قاس"

سبوتنيك عربي

صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، ونائبه جي دي فانس، يجب أن يحققا الفوز في الانتخابات... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T14:43+0000

2024-10-02T14:43+0000

2024-10-02T14:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

إيلون ماسك

العالم

الأخبار

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وقال ماسك عبر منصة "إكس": "يجب أن ينتصر ترامب وفانس. لا أتحمل قضاء 4 سنوات أخرى من سماع ومشاهدة كامالا هاريس، ووالز".وكان ماسك قد أشار في تغريدة سابقة إلى القانون الجديد في ولاية كاليفورنيا، الذي يمنع طلب بطاقة الهوية أثناء التصويت، معلقًا بالقول: "أصبح شراء منتج من متجر كوستكو أصعب من التصويت في الانتخابات. هذا جنون".وأعرب ماسك عن قلقه من قانون الرقابة الذي تم إقراره في كاليفورنيا، والذي يمنع "السخرية السياسية".وتابع: "هذا ما سيحدث على المستوى الوطني إذا استمرت الحكومة الديمقراطية في السيطرة لـ4 سنوات أخرى، تماما كما يتبع الليل النهار".ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الأحد الماضي، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس.وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس، في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.

https://sarabic.ae/20240530/إيلون-ماسك-يرد-على-أنباء-توليه-منصبا-في-إدارة-ترامب-حال-فوزه-برئاسة-أمريكا-1089367365.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, الأخبار