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"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه
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10:30 GMT
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عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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ماسك: فوز ترامب هو السبيل الوحيد لتجنب "عقاب قاس"
ماسك: فوز ترامب هو السبيل الوحيد لتجنب "عقاب قاس"
سبوتنيك عربي
صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، ونائبه جي دي فانس، يجب أن يحققا الفوز في الانتخابات... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T14:43+0000
2024-10-02T14:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إيلون ماسك
العالم
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وقال ماسك عبر منصة "إكس": "يجب أن ينتصر ترامب وفانس. لا أتحمل قضاء 4 سنوات أخرى من سماع ومشاهدة كامالا هاريس، ووالز".وكان ماسك قد أشار في تغريدة سابقة إلى القانون الجديد في ولاية كاليفورنيا، الذي يمنع طلب بطاقة الهوية أثناء التصويت، معلقًا بالقول: "أصبح شراء منتج من متجر كوستكو أصعب من التصويت في الانتخابات. هذا جنون".وأعرب ماسك عن قلقه من قانون الرقابة الذي تم إقراره في كاليفورنيا، والذي يمنع "السخرية السياسية".وتابع: "هذا ما سيحدث على المستوى الوطني إذا استمرت الحكومة الديمقراطية في السيطرة لـ4 سنوات أخرى، تماما كما يتبع الليل النهار".ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الأحد الماضي، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس.وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس، في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
https://sarabic.ae/20240530/إيلون-ماسك-يرد-على-أنباء-توليه-منصبا-في-إدارة-ترامب-حال-فوزه-برئاسة-أمريكا-1089367365.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, الأخبار

ماسك: فوز ترامب هو السبيل الوحيد لتجنب "عقاب قاس"

14:43 GMT 02.10.2024
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، ونائبه جي دي فانس، يجب أن يحققا الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وقال ماسك عبر منصة "إكس": "يجب أن ينتصر ترامب وفانس. لا أتحمل قضاء 4 سنوات أخرى من سماع ومشاهدة كامالا هاريس، ووالز".

وأضاف: "سيكون هذا عذابا لا يُطاق".

وكان ماسك قد أشار في تغريدة سابقة إلى القانون الجديد في ولاية كاليفورنيا، الذي يمنع طلب بطاقة الهوية أثناء التصويت، معلقًا بالقول: "أصبح شراء منتج من متجر كوستكو أصعب من التصويت في الانتخابات. هذا جنون".
وأعرب ماسك عن قلقه من قانون الرقابة الذي تم إقراره في كاليفورنيا، والذي يمنع "السخرية السياسية".
وتابع: "هذا ما سيحدث على المستوى الوطني إذا استمرت الحكومة الديمقراطية في السيطرة لـ4 سنوات أخرى، تماما كما يتبع الليل النهار".
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
إيلون ماسك يرد على أنباء توليه منصبا في إدارة ترامب حال فوزه برئاسة أمريكا
30 مايو, 18:32 GMT
وكشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الأحد الماضي، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:

لا، لا أعتقد ذلك. لا أرى ذلك على الإطلاق، أعتقد، وآمل أننا سننجح.

ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس، في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
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