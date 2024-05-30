إيلون ماسك يرد على أنباء توليه منصبا في إدارة ترامب حال فوزه برئاسة أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: بقاء الولايات المتحدة يعتمد على إشعالها الأزمات
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240530/إيلون-ماسك-يرد-على-أنباء-توليه-منصبا-في-إدارة-ترامب-حال-فوزه-برئاسة-أمريكا-1089367365.html
إيلون ماسك يرد على أنباء توليه منصبا في إدارة ترامب حال فوزه برئاسة أمريكا
إيلون ماسك يرد على أنباء توليه منصبا في إدارة ترامب حال فوزه برئاسة أمريكا
سبوتنيك عربي
رد رجل الأعمال، إيلون ماسك، اليوم الخميس، على تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أجرى مناقشات معه بشأن حصوله على منصب محتمل في إدارته،... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T18:32+0000
2024-05-30T18:32+0000
دونالد ترامب
إيلون ماسك
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083039395_0:37:1071:639_1920x0_80_0_0_2e050e829b385bd020b2eb1a285cf427.jpg
وقال الملياردير صاحب شركات "سبيس إكس" و"تسلا" و"نيورلينك" عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم تكن هناك أي مناقشات حول دور لي في رئاسة ترامب المحتملة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن دونالد ترامب وإيلون ماسك ناقشا الدور الاستشاري المحتمل لرجل الأعمال في البيت الأبيض.وبحسب ما ورد في التقارير الأمريكية، فقد تضمّنت المناقشة طرقا لمنح ماسك نفوذا رسميا على أمن الحدود والسياسات الاقتصادية، إذا أعيد انتخاب ترامب.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قال إيلون ماسك إنه أتيحت له الفرصة للقاء ترامب أثناء تناول وجبة الإفطار في منزل أحد الأصدقاء.وصرح ماسك أنه لن يتبرع بالمال لأي مرشح رئاسي في انتخابات 2024، لكنه قد يؤيد مرشحا في وقت متأخر من السباق الرئاسي.
https://sarabic.ae/20240405/إيلون-ماسك-غباء-بايدن-قد-يتسبب-في-حرب-عالمية-ثالثة-1087710914.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083039395_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_c7fe655a4aa8fdaadd01e131d41a0fc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إيلون ماسك يرد على أنباء توليه منصبا في إدارة ترامب حال فوزه برئاسة أمريكا

18:32 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
تابعنا عبر
رد رجل الأعمال، إيلون ماسك، اليوم الخميس، على تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أجرى مناقشات معه بشأن حصوله على منصب محتمل في إدارته، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
وقال الملياردير صاحب شركات "سبيس إكس" و"تسلا" و"نيورلينك" عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم تكن هناك أي مناقشات حول دور لي في رئاسة ترامب المحتملة".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن دونالد ترامب وإيلون ماسك ناقشا الدور الاستشاري المحتمل لرجل الأعمال في البيت الأبيض.
وبحسب ما ورد في التقارير الأمريكية، فقد تضمّنت المناقشة طرقا لمنح ماسك نفوذا رسميا على أمن الحدود والسياسات الاقتصادية، إذا أعيد انتخاب ترامب.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة
5 أبريل, 10:10 GMT
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قال إيلون ماسك إنه أتيحت له الفرصة للقاء ترامب أثناء تناول وجبة الإفطار في منزل أحد الأصدقاء.
وصرح ماسك أنه لن يتبرع بالمال لأي مرشح رئاسي في انتخابات 2024، لكنه قد يؤيد مرشحا في وقت متأخر من السباق الرئاسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала