https://sarabic.ae/20240530/إيلون-ماسك-يرد-على-أنباء-توليه-منصبا-في-إدارة-ترامب-حال-فوزه-برئاسة-أمريكا-1089367365.html
إيلون ماسك يرد على أنباء توليه منصبا في إدارة ترامب حال فوزه برئاسة أمريكا
إيلون ماسك يرد على أنباء توليه منصبا في إدارة ترامب حال فوزه برئاسة أمريكا
سبوتنيك عربي
رد رجل الأعمال، إيلون ماسك، اليوم الخميس، على تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أجرى مناقشات معه بشأن حصوله على منصب محتمل في إدارته،... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T18:32+0000
2024-05-30T18:32+0000
2024-05-30T18:32+0000
دونالد ترامب
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وقال الملياردير صاحب شركات "سبيس إكس" و"تسلا" و"نيورلينك" عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم تكن هناك أي مناقشات حول دور لي في رئاسة ترامب المحتملة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن دونالد ترامب وإيلون ماسك ناقشا الدور الاستشاري المحتمل لرجل الأعمال في البيت الأبيض.وبحسب ما ورد في التقارير الأمريكية، فقد تضمّنت المناقشة طرقا لمنح ماسك نفوذا رسميا على أمن الحدود والسياسات الاقتصادية، إذا أعيد انتخاب ترامب.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قال إيلون ماسك إنه أتيحت له الفرصة للقاء ترامب أثناء تناول وجبة الإفطار في منزل أحد الأصدقاء.وصرح ماسك أنه لن يتبرع بالمال لأي مرشح رئاسي في انتخابات 2024، لكنه قد يؤيد مرشحا في وقت متأخر من السباق الرئاسي.
https://sarabic.ae/20240405/إيلون-ماسك-غباء-بايدن-قد-يتسبب-في-حرب-عالمية-ثالثة-1087710914.html
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دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك يرد على أنباء توليه منصبا في إدارة ترامب حال فوزه برئاسة أمريكا
رد رجل الأعمال، إيلون ماسك، اليوم الخميس، على تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أجرى مناقشات معه بشأن حصوله على منصب محتمل في إدارته، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
وقال الملياردير صاحب شركات "سبيس إكس" و"تسلا" و"نيورلينك" عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم تكن هناك أي مناقشات حول دور لي في رئاسة ترامب المحتملة".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن دونالد ترامب وإيلون ماسك ناقشا الدور الاستشاري المحتمل لرجل الأعمال في البيت الأبيض.
وبحسب ما ورد في التقارير الأمريكية، فقد تضمّنت المناقشة طرقا لمنح ماسك نفوذا رسميا على أمن الحدود والسياسات الاقتصادية، إذا أعيد انتخاب ترامب.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قال إيلون ماسك إنه أتيحت له الفرصة للقاء ترامب أثناء تناول وجبة الإفطار في منزل أحد الأصدقاء.
وصرح ماسك أنه لن يتبرع بالمال لأي مرشح رئاسي في انتخابات 2024، لكنه قد يؤيد مرشحا في وقت متأخر من السباق الرئاسي.