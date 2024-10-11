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https://sarabic.ae/20241011/إعلام-ترامب-يطلب-طائرات-عسكرية-قبل-انتهاء-الحملة-الانتخابية-بسبب-تهديد-مزعوم-من-إيران-1093661634.html
إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران
إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله، وتجمعاته، ومعدات عسكرية... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:51+0000
2024-10-11T16:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
دونالد ترامب
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها، أن حملة دونالد ترامب، طلبت طائرات عسكرية لتنقل ترامب في الأسابيع الأخيرة من الحملة، ووسعت القيود على الرحلات الجوية فوق مساكنه وتجمعاته، ووضعت زجاجًا مضادًا للرصاص مسبقًا في سبع ولايات متأرجحة (غير محسومة) لاستخدامه في مسار الحملة الانتخابية، وقدمت مجموعة من المركبات العسكرية، لنقل ترامب... تأتي الطلبات بعد إبلاغ مستشاري حملة ترامب بأن إيران لا تزال تخطط لقتله".وأضافت المصادر أن جهاز الخدمة السرية عزز مراراً وتكراراً إجراءات الأمن الخاصة بترامب، لكن "ليس إلى المستويات" المطلوبة للحملة.
https://sarabic.ae/20241011/الكاميرا-تكشف-سرا-موقف-محرج-لكامالا-هاريس-على-الهواء-مباشرة-فيديو--1093654932.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب

إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران

16:51 GMT 11.10.2024
© AP Photo / Evan Vucciمحاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية
محاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله، وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب تهديد مزعوم من إيران.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها، أن حملة دونالد ترامب، طلبت طائرات عسكرية لتنقل ترامب في الأسابيع الأخيرة من الحملة، ووسعت القيود على الرحلات الجوية فوق مساكنه وتجمعاته، ووضعت زجاجًا مضادًا للرصاص مسبقًا في سبع ولايات متأرجحة (غير محسومة) لاستخدامه في مسار الحملة الانتخابية، وقدمت مجموعة من المركبات العسكرية، لنقل ترامب... تأتي الطلبات بعد إبلاغ مستشاري حملة ترامب بأن إيران لا تزال تخطط لقتله".
موقف محرج لكامالا هاريس أثناء مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
مجتمع
الكاميرا تكشف سرا... موقف محرج لكامالا هاريس على الهواء مباشرة... فيديو
13:29 GMT
وقالت مصادر للصحيفة أن ترامب وحملته أصيبوا بخيبة أمل، من الخدمة السرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة.
وأضافت المصادر أن جهاز الخدمة السرية عزز مراراً وتكراراً إجراءات الأمن الخاصة بترامب، لكن "ليس إلى المستويات" المطلوبة للحملة.
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