https://sarabic.ae/20241011/إعلام-ترامب-يطلب-طائرات-عسكرية-قبل-انتهاء-الحملة-الانتخابية-بسبب-تهديد-مزعوم-من-إيران-1093661634.html
إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران
إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله، وتجمعاته، ومعدات عسكرية... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:51+0000
2024-10-11T16:51+0000
2024-10-11T16:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
دونالد ترامب
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها، أن حملة دونالد ترامب، طلبت طائرات عسكرية لتنقل ترامب في الأسابيع الأخيرة من الحملة، ووسعت القيود على الرحلات الجوية فوق مساكنه وتجمعاته، ووضعت زجاجًا مضادًا للرصاص مسبقًا في سبع ولايات متأرجحة (غير محسومة) لاستخدامه في مسار الحملة الانتخابية، وقدمت مجموعة من المركبات العسكرية، لنقل ترامب... تأتي الطلبات بعد إبلاغ مستشاري حملة ترامب بأن إيران لا تزال تخطط لقتله".وأضافت المصادر أن جهاز الخدمة السرية عزز مراراً وتكراراً إجراءات الأمن الخاصة بترامب، لكن "ليس إلى المستويات" المطلوبة للحملة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله، وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب تهديد مزعوم من إيران.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها، أن حملة دونالد ترامب، طلبت طائرات عسكرية لتنقل ترامب في الأسابيع الأخيرة من الحملة، ووسعت القيود على الرحلات الجوية فوق مساكنه وتجمعاته، ووضعت زجاجًا مضادًا للرصاص مسبقًا في سبع ولايات متأرجحة (غير محسومة) لاستخدامه في مسار الحملة الانتخابية، وقدمت مجموعة من المركبات العسكرية، لنقل ترامب... تأتي الطلبات بعد إبلاغ مستشاري حملة ترامب بأن إيران لا تزال تخطط لقتله".
وقالت مصادر للصحيفة أن ترامب وحملته أصيبوا بخيبة أمل، من الخدمة السرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة.
وأضافت المصادر أن جهاز الخدمة السرية عزز مراراً وتكراراً إجراءات الأمن الخاصة بترامب، لكن "ليس إلى المستويات" المطلوبة للحملة.