https://sarabic.ae/20241013/ترامب-بسبب-الحكومة-الأمريكية-ستبدأ-الحرب-العالمية-الثالثة-1093698611.html

ترامب: بسبب الحكومة الأمريكية ستبدأ الحرب العالمية الثالثة

ترامب: بسبب الحكومة الأمريكية ستبدأ الحرب العالمية الثالثة

سبوتنيك عربي

حذرالمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، أنه بسبب الحكومة الأمريكية الحالية يمكن أن تبدأ حربًا عالمية ثالثة في غضون أشهر قليلة فقط. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T07:49+0000

2024-10-13T07:49+0000

2024-10-13T07:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب في تجمع انتخابي في كاليفورنيا: "أنا قلق بشكل أساسي بشأن الأشهر الثلاثة المقبلة".وسبق أن قال ترامب إن منافسته الانتخابية كامالا هاريس لن تكون قادرة على منع نشوب حرب عالمية ثالثة، كما أنها إذا فازت فإن الولايات المتحدة تواجه صراعا عسكريا مع روسيا.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق ترامب.وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، بأنه لا يؤيد تمويل أوكرانيا بعد الآن، ويعول على فوز زميله عضو الحزب الجمهوري، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، الذي سيكون قادرا على حل الصراع الأوكراني.وينتقد دونالد ترامب، بدوره في مناسبات عدة، الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية. وقد أعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه.ترامب: عودتي إلى البيت الأبيض ستكون تحريرا لـ"أمريكا المحتلة"إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران

https://sarabic.ae/20241011/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-لا-أؤيد-تمويل-أوكرانيا-والعالم-بأكمله-سئم-من-هذا-الصراع-1093660097.html

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