https://sarabic.ae/20241016/لجنة-الانتخابات-الأمريكية-تكشف-حجم-تبرعات-إيلون-ماسك-لحملة-ترامب-1093806988.html

لجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات إيلون ماسك لحملة ترامب

لجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات إيلون ماسك لحملة ترامب

سبوتنيك عربي

تلقت حملة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دعما ماليا كبيرا من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال 3... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T08:38+0000

2024-10-16T08:38+0000

2024-10-16T08:38+0000

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807197_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c121450bbdc7ee06c4323812f805c2f.jpg

وكشفت ذلك لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية (إف إي سي)، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وبلغت قيمة الدعم المالي الذي قدمه ماسك لحملة ترامب، 75 مليون دولار، تم تقديمها للحملة، خلال الفترة من يوليو/ تموز الماضي حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.ومنذ سنوات أصبح ماسك، من أبرز الداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب، رغم تصريحات سابقة، قال فيها إنه لا يميل لأي من الديمقراطيين أو الجمهوريين.ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيتولى مهام منصبه لـ4 سنوات مقبلة.ويتنافس في الانتخابات المقبلة كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري.

https://sarabic.ae/20240907/إيلون-ماسك-يسخر-من-هاريس-ويصفها-بـالدمية-1092472517.html

https://sarabic.ae/20240813/حملة-كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بالتطرف-بعد-مقابلته-مع-إيلون-ماسك-1091692586.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية