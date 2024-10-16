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https://sarabic.ae/20241016/لجنة-الانتخابات-الأمريكية-تكشف-حجم-تبرعات-إيلون-ماسك-لحملة-ترامب-1093806988.html
لجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات إيلون ماسك لحملة ترامب
لجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات إيلون ماسك لحملة ترامب
سبوتنيك عربي
تلقت حملة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دعما ماليا كبيرا من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال 3... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T08:38+0000
2024-10-16T08:38+0000
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دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكشفت ذلك لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية (إف إي سي)، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وبلغت قيمة الدعم المالي الذي قدمه ماسك لحملة ترامب، 75 مليون دولار، تم تقديمها للحملة، خلال الفترة من يوليو/ تموز الماضي حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.ومنذ سنوات أصبح ماسك، من أبرز الداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب، رغم تصريحات سابقة، قال فيها إنه لا يميل لأي من الديمقراطيين أو الجمهوريين.ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيتولى مهام منصبه لـ4 سنوات مقبلة.ويتنافس في الانتخابات المقبلة كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري.
https://sarabic.ae/20240907/إيلون-ماسك-يسخر-من-هاريس-ويصفها-بـالدمية-1092472517.html
https://sarabic.ae/20240813/حملة-كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بالتطرف-بعد-مقابلته-مع-إيلون-ماسك-1091692586.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

لجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات إيلون ماسك لحملة ترامب

08:38 GMT 16.10.2024
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
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تلقت حملة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دعما ماليا كبيرا من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال 3 أشهر ماضية.
وكشفت ذلك لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية (إف إي سي)، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"
7 سبتمبر, 07:55 GMT
وبلغت قيمة الدعم المالي الذي قدمه ماسك لحملة ترامب، 75 مليون دولار، تم تقديمها للحملة، خلال الفترة من يوليو/ تموز الماضي حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومنذ سنوات أصبح ماسك، من أبرز الداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب، رغم تصريحات سابقة، قال فيها إنه لا يميل لأي من الديمقراطيين أو الجمهوريين.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك
13 أغسطس, 13:31 GMT
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيتولى مهام منصبه لـ4 سنوات مقبلة.
ويتنافس في الانتخابات المقبلة كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري.
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