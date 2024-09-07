https://sarabic.ae/20240907/إيلون-ماسك-يسخر-من-هاريس-ويصفها-بـالدمية-1092472517.html
إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"
إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"
سبوتنيك عربي
سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من ترشح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لمنصب الرئيس الأمريكي. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T07:55+0000
2024-09-07T07:55+0000
2024-09-07T07:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشر ماسك صورة لرجل يرتدي بدلة ويأخذ دمية من يده على شكل جو بايدن ويلقاها، ويضع بدلا منها دمية على شكل كامالا هاريس الضاحكة.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إن "روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة".وعلقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح بوتين، وأوصى البيت الأبيض بـ"التوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة. وتنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي هاريس، والحزب الجمهوري يمثله الرئيس السابق دونالد ترامب.بوتين يعلق على ضحكة هاريس الغريبة... فيديوماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"
07:55 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 07:56 GMT 07.09.2024)
سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من ترشح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لمنصب الرئيس الأمريكي.
ونشر ماسك صورة لرجل يرتدي بدلة ويأخذ دمية من يده على شكل جو بايدن ويلقاها، ويضع بدلا منها دمية على شكل كامالا هاريس الضاحكة.
وكتب: "الدمية الجديدة هي بالضبط نفس الدمية القديمة"، وأكد ماسك أن هذا صحيح بالفعل.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إن "روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة".
وعلقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح بوتين، وأوصى البيت الأبيض بـ"التوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة. وتنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي هاريس، والحزب الجمهوري يمثله الرئيس السابق دونالد ترامب.