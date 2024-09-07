إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240907/إيلون-ماسك-يسخر-من-هاريس-ويصفها-بـالدمية-1092472517.html
إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"
إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"
سبوتنيك عربي
سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من ترشح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لمنصب الرئيس الأمريكي. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T07:55+0000
2024-09-07T07:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/11/1054269510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a75b2cbb06008943c8984c088ac84b7a.jpg
ونشر ماسك صورة لرجل يرتدي بدلة ويأخذ دمية من يده على شكل جو بايدن ويلقاها، ويضع بدلا منها دمية على شكل كامالا هاريس الضاحكة.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إن "روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة".وعلقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح بوتين، وأوصى البيت الأبيض بـ"التوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة. وتنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي هاريس، والحزب الجمهوري يمثله الرئيس السابق دونالد ترامب.بوتين يعلق على ضحكة هاريس الغريبة... فيديوماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/11/1054269510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbae8bda6cc4ac452694fa88baf08879.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"

07:55 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 07:56 GMT 07.09.2024)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من ترشح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لمنصب الرئيس الأمريكي.
ونشر ماسك صورة لرجل يرتدي بدلة ويأخذ دمية من يده على شكل جو بايدن ويلقاها، ويضع بدلا منها دمية على شكل كامالا هاريس الضاحكة.

وكتب: "الدمية الجديدة هي بالضبط نفس الدمية القديمة"، وأكد ماسك أن هذا صحيح بالفعل.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إن "روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة".
وعلقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح بوتين، وأوصى البيت الأبيض بـ"التوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة. وتنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي هاريس، والحزب الجمهوري يمثله الرئيس السابق دونالد ترامب.
بوتين يعلق على ضحكة هاريس الغريبة... فيديو
ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود00:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала