سيناتور روسي: التزوير الصريح وحده هو الذي يمكن أن ينقذ هاريس في الانتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/سيناتور-روسي-التزوير-الصريح-وحده-هو-الذي-يمكن-أن-ينقذ-هاريس-في-الانتخابات-1093949308.html
سيناتور روسي: التزوير الصريح وحده هو الذي يمكن أن ينقذ هاريس في الانتخابات
سيناتور روسي: التزوير الصريح وحده هو الذي يمكن أن ينقذ هاريس في الانتخابات
سبوتنيك عربي
أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أنه لا يمكن إنقاذ المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس إلا عن طريق الاحتيال الفاضح الصريح في الانتخابات. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T13:54+0000
2024-10-19T13:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093469587_0:0:1474:830_1920x0_80_0_0_df3be5accbb5e70e618e7525f8401b84.jpg
وقال بوشكوف على "تلغرام": "الآن لا يمكن إنقاذ هاريس إلا من خلال التزوير الفادح وغير المعقول والصريح، والفضيحة للغاية وغير المسبوق في تاريخ الولايات المتحدة لنتائج التصويت، لكن هل سيوافق الجزء الأكبر من الأمريكيين على مثل هذا التزوير؟".يتقدم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قليلاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وفقًا لتحليل استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها مؤسسة " RealClearPolitics".الولايات المتأرجحة هي تلك الولايات الأمريكية التي لا تميل إلى التصويت بشكل مستمر لمرشحين من أي من الحزبين - الجمهوري أو الديمقراطي وغالباً ما تقرر نتيجة الانتخابات الرئاسية. وفي عام 2024، تعتبر هذه الولايات هي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث تمثل نائبة الرئيس كامالا هاريس الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب ممثلا للحزب الجمهوري.لافروف: بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن روسيا ستبقى خصما إن لم تكن عدوا بالنسبة لأمريكالجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات إيلون ماسك لحملة ترامب
https://sarabic.ae/20241012/طبيب-كامالا-هاريس-يصدر-تقريرا-مفصلا-بشأن-حالتها-الصحية-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1093685821.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093469587_0:0:1310:982_1920x0_80_0_0_37d39a0b2842ff46a1d6409761de45e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

سيناتور روسي: التزوير الصريح وحده هو الذي يمكن أن ينقذ هاريس في الانتخابات

13:54 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinنائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أنه لا يمكن إنقاذ المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس إلا عن طريق الاحتيال الفاضح الصريح في الانتخابات.
وقال بوشكوف على "تلغرام": "الآن لا يمكن إنقاذ هاريس إلا من خلال التزوير الفادح وغير المعقول والصريح، والفضيحة للغاية وغير المسبوق في تاريخ الولايات المتحدة لنتائج التصويت، لكن هل سيوافق الجزء الأكبر من الأمريكيين على مثل هذا التزوير؟".

وأشار السيناتور إلى أن الديمقراطيين ينفقون أموالاً في الولايات المتأرجحة أكثر بكثير من الجمهوريين، كما أن هاريس لديها أيضًا الصحافة الليبرالية بأكملها إلى جانبها - ومع ذلك فهي لا تزال تخسر.

يتقدم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قليلاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وفقًا لتحليل استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها مؤسسة " RealClearPolitics".
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
طبيب كامالا هاريس يصدر تقريرا مفصلا بشأن حالتها الصحية قبل الانتخابات الرئاسية
12 أكتوبر, 15:49 GMT
الولايات المتأرجحة هي تلك الولايات الأمريكية التي لا تميل إلى التصويت بشكل مستمر لمرشحين من أي من الحزبين - الجمهوري أو الديمقراطي وغالباً ما تقرر نتيجة الانتخابات الرئاسية. وفي عام 2024، تعتبر هذه الولايات هي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث تمثل نائبة الرئيس كامالا هاريس الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب ممثلا للحزب الجمهوري.
لافروف: بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن روسيا ستبقى خصما إن لم تكن عدوا بالنسبة لأمريكا
لجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات إيلون ماسك لحملة ترامب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:12 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала