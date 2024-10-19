https://sarabic.ae/20241019/سيناتور-روسي-التزوير-الصريح-وحده-هو-الذي-يمكن-أن-ينقذ-هاريس-في-الانتخابات-1093949308.html

سيناتور روسي: التزوير الصريح وحده هو الذي يمكن أن ينقذ هاريس في الانتخابات

سيناتور روسي: التزوير الصريح وحده هو الذي يمكن أن ينقذ هاريس في الانتخابات

سبوتنيك عربي

أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أنه لا يمكن إنقاذ المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس إلا عن طريق الاحتيال الفاضح الصريح في الانتخابات. 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T13:54+0000

2024-10-19T13:54+0000

2024-10-19T13:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال بوشكوف على "تلغرام": "الآن لا يمكن إنقاذ هاريس إلا من خلال التزوير الفادح وغير المعقول والصريح، والفضيحة للغاية وغير المسبوق في تاريخ الولايات المتحدة لنتائج التصويت، لكن هل سيوافق الجزء الأكبر من الأمريكيين على مثل هذا التزوير؟".يتقدم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قليلاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وفقًا لتحليل استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها مؤسسة " RealClearPolitics".الولايات المتأرجحة هي تلك الولايات الأمريكية التي لا تميل إلى التصويت بشكل مستمر لمرشحين من أي من الحزبين - الجمهوري أو الديمقراطي وغالباً ما تقرر نتيجة الانتخابات الرئاسية. وفي عام 2024، تعتبر هذه الولايات هي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث تمثل نائبة الرئيس كامالا هاريس الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب ممثلا للحزب الجمهوري.لافروف: بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن روسيا ستبقى خصما إن لم تكن عدوا بالنسبة لأمريكالجنة الانتخابات الأمريكية تكشف حجم تبرعات إيلون ماسك لحملة ترامب

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