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أردوغان: تركيا تأمل في التغلب على الأزمة الأوكرانية في عهد ترامب
أردوغان: تركيا تأمل في التغلب على الأزمة الأوكرانية في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تعول على التغلب على الأزمة الأوكرانية بالتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T10:19+0000
2024-11-08T10:19+0000
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روسيا
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وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "نحن نعرف توقعاتنا من حليفتنا الولايات المتحدة. إننا نواجه تحديات كثيرة، خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الروسية الأوكرانية. ويمكن التغلب عليهما بالتعاون بين تركيا والولايات المتحدة".وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك مشكلة بين أنقرة وواشنطن فيما يتعلق بمقاتلات "إف-35" ومنظومات "إس-400" الروسية.وتابع أردوغان: "عند الحديث عن تركيا في عهد ترامب حول مسألة مقاتلات"اف-35" نسمع عبارات مثل: دفعوا المال ولم يحصلوا على الطائرات.. سنرى كيف ستحل هذه المسألة وكيف سنواصل طريقنا".وكان دونالد ترامب قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليعود إلى البيت الأبيض بعد غياب دام أربع سنوات.وأصبح ترامب بذلك أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.جدل في أمريكا بعد رصد "ميلانيا مزيفة" إلى جانب ترامب... صورماكرون: أوروبا لا ينبغي أن تترك مسألة أمنها لواشنطن إلى الأبد
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العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, روسيا
العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, روسيا

أردوغان: تركيا تأمل في التغلب على الأزمة الأوكرانية في عهد ترامب

10:19 GMT 08.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciدونالد ترامب يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
دونالد ترامب يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس التركي، رجب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تعول على التغلب على الأزمة الأوكرانية بالتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "نحن نعرف توقعاتنا من حليفتنا الولايات المتحدة. إننا نواجه تحديات كثيرة، خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الروسية الأوكرانية. ويمكن التغلب عليهما بالتعاون بين تركيا والولايات المتحدة".

وأضاف أردوغان: "آمل أنه مع رئاسة السيد ترامب تنتهي الحروب والأزمات الإقليمية والعالمية. لقد عملنا مع السيد ترامب خلال رئاسته السابقة. وعلى الرغم من أن الخلافات تنشأ من وقت لآخر، إلا أن نموذج الشراكة بين تركيا والولايات المتحدة لا يمكن إنكاره".

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وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك مشكلة بين أنقرة وواشنطن فيما يتعلق بمقاتلات "إف-35" ومنظومات "إس-400" الروسية.
وتابع أردوغان: "عند الحديث عن تركيا في عهد ترامب حول مسألة مقاتلات"اف-35" نسمع عبارات مثل: دفعوا المال ولم يحصلوا على الطائرات.. سنرى كيف ستحل هذه المسألة وكيف سنواصل طريقنا".
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وكان دونالد ترامب قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليعود إلى البيت الأبيض بعد غياب دام أربع سنوات.
وأصبح ترامب بذلك أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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