https://sarabic.ae/20241108/مبلغ-هائل-يقدمه-الغرب-لنظام-كييف-منذ-عام-2022-والنيجة-صفر----1094600201.html
مبلغ هائل يقدمه الغرب لنظام كييف منذ عام 2022 والنيجة "صفر"
مبلغ هائل يقدمه الغرب لنظام كييف منذ عام 2022 والنيجة "صفر"
سبوتنيك عربي
مولت الدول والمنظمات الغربية الميزانية الأوكرانية بما يقرب من 100 مليار دولار منذ فبراير/شباط 2022، وعلى الرغم من المساعدات الضخمة التي يقدمها الغرب لنظام... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T08:53+0000
2024-11-08T08:53+0000
2024-11-08T08:54+0000
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ومع ذلك، كانت الإسهامات هذا العام عند الحد الأدنى، بمتوسط 2.59 مليار شهريًا مقارنة بـ 3.54 مليار في العام الماضي، وفقا لبيانات من وزارة المالية والبنك الوطني الأوكراني.وانخفض متوسط الحجم الشهري للمساعدات الخارجية هذا العام إلى الحد الأدنى: تتلقى أوكرانيا الآن 2.59 مليار دولار شهريًا مقارنة بـ 3.54 مليار في العام السابق و3.11 مليار في عام 2022.بالإضافة إلى ذلك، بدأ المانحون الدوليون في تحويل المزيد من أموال القروض إلى أوكرانيا: إذا كانوا يمثلون في عام 2022 55% فقط من إجمالي التمويل، فإنهم يمثلون الآن أكثر من 77%.كان مبلغ التمويل المخصص لمدة 10 أشهر من هذا العام أقل بكثير مما خططت السلطات الأوكرانية في البداية لتلقيه. وفقًا لتوقعات البنك الوطني الأوكراني لشهر يناير/كانون الثاني، كان من المتوقع أن يبلغ حجم المساعدات الدولية الإجمالية لهذا العام 37.4 مليار دولار. ومع ذلك، إذا استمر الاتجاه الحالي بحلول نهاية العام، فستكون المساعدات أقل بنسبة 18%.أكبر المانحينولكن من ناحية أخرى، خفضت الولايات المتحدة الأمريكية متوسط مساعداتها الشهرية بمقدار 2.3 مرة، إلى 389.5 مليون دولار من 912.5 مليون دولار في العام الماضي. وعلى مدار الفترة بأكملها، حولت الولايات المتحدة الأمريكية 26.8 مليار دولار إلى أوكرانيا، مما يجعلها ثاني أكبر مانح رئيسي.وتشمل الجهات المانحة الخمس الكبرى أيضًا اليابان، التي قدمت 6.3 مليار دولار منذ فبراير 2022، وكندا 5.4 مليار دولار.سلوفاكيا تعلن معارضة فكرة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون مشاركة الولايات المتحدةزيلينسكي: كييف بحاجة إلى أسلحة كافية وليس لدعم المفاوضاتإعلام يكشف عن عواقب إنهاء المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241108/أوربان-لدى-الاتحاد-الأوروبي-شكوك-بشأن-إقراض-كييف-بعد-فوز-ترامب-في-الانتخابات-1094593482.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
مبلغ هائل يقدمه الغرب لنظام كييف منذ عام 2022 والنيجة "صفر"
08:53 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 08:54 GMT 08.11.2024)
مولت الدول والمنظمات الغربية الميزانية الأوكرانية بما يقرب من 100 مليار دولار منذ فبراير/شباط 2022، وعلى الرغم من المساعدات الضخمة التي يقدمها الغرب لنظام كييف، فإنه لم تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض واستمر الجيش الأوكراني بالتراجع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ومع ذلك، كانت الإسهامات هذا العام عند الحد الأدنى، بمتوسط 2.59 مليار شهريًا مقارنة بـ 3.54 مليار في العام الماضي، وفقا لبيانات من وزارة المالية والبنك الوطني الأوكراني.
في المجموع، في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 30 أكتوبر(تشرين الأول) من هذا العام، تلقت أوكرانيا تمويلًا من دول أخرى بقيمة 99.44 مليار دولار، منها 31.1 مليار في عام 2022، و42.5 مليار في الماضي، و25.9 مليار في هذا العام.
وانخفض متوسط الحجم الشهري للمساعدات الخارجية هذا العام إلى الحد الأدنى: تتلقى أوكرانيا الآن 2.59 مليار دولار شهريًا مقارنة بـ 3.54 مليار في العام السابق و3.11 مليار في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ المانحون الدوليون في تحويل المزيد من أموال القروض إلى أوكرانيا: إذا كانوا يمثلون في عام 2022 55% فقط من إجمالي التمويل، فإنهم يمثلون الآن أكثر من 77%.
كان مبلغ التمويل المخصص لمدة 10 أشهر من هذا العام أقل بكثير مما خططت السلطات الأوكرانية في البداية لتلقيه. وفقًا لتوقعات البنك الوطني الأوكراني لشهر يناير/كانون الثاني، كان من المتوقع أن يبلغ حجم المساعدات الدولية الإجمالية لهذا العام 37.4 مليار دولار. ومع ذلك، إذا استمر الاتجاه الحالي بحلول نهاية العام، فستكون المساعدات أقل بنسبة 18%.
أكبر مصدر لتمويل الميزانية الأوكرانية هو الاتحاد الأوروبي، الذي قام بتحويل 40.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات. وفي الوقت ذاته، قام الاتحاد هذا العام بتحويل مبلغ أقل قليلًا في المتوسط شهريًا 1.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في العام الماضي.
ولكن من ناحية أخرى، خفضت الولايات المتحدة الأمريكية متوسط مساعداتها الشهرية بمقدار 2.3 مرة، إلى 389.5 مليون دولار من 912.5 مليون دولار في العام الماضي. وعلى مدار الفترة بأكملها، حولت الولايات المتحدة الأمريكية 26.8 مليار دولار إلى أوكرانيا، مما يجعلها ثاني أكبر مانح رئيسي.
ويأتي صندوق النقد الدولي، الذي قدم إلى كييف 11.4 مليار دولار، في المراكز الثلاثة الأولى، وكان أحد القلائل الذين زادوا تمويلهم إلى 419 مليون دولار شهريًا من 373 مليون دولار في العام الماضي.
وتشمل الجهات المانحة الخمس الكبرى أيضًا اليابان، التي قدمت 6.3 مليار دولار منذ فبراير 2022، وكندا 5.4 مليار دولار.