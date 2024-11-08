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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241108/سلوفاكيا-تعلن-معارضة-فكرة-تقديم-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-دون-مشاركة-الولايات-المتحدة-1094591439.html
سلوفاكيا تعلن معارضة فكرة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون مشاركة الولايات المتحدة
سلوفاكيا تعلن معارضة فكرة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون مشاركة الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن سلوفاكيا تعارض فكرة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية المالية الكاملة عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حال... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T02:00+0000
2024-11-08T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال فيكو يوم الخميس عقب قمة المجتمع السياسي الأوروبي: "اليوم، سواء أردنا ذلك أم لا، هيمنت موضوعات الانتخابات الرئاسية الأمريكية على جدول الأعمال. وقد أعرب ممثلو بعض الدول عن قلقهم مما قد يحدث إذا قامت الإدارة الأمريكية المقبلة، على سبيل المثال، بتقليص دعمها لأوكرانيا أو تعليقه كلياً. بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يرون أنه في هذه الحالة، يجب على الاتحاد تحمل المسؤولية المالية الكاملة تجاه أوكرانيا. أعتبر ذلك مستحيلاً".يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد هدد خلال حملة انتخابية في يونيو بقطع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، معبراً عن انتقاده لحجم الإنفاق الأمريكي على جهود كييف الحربية.وأكد ترامب أنه "سيتم تسوية هذا الأمر" حتى قبل توليه منصبه في يناير. كما تعهد ترامب مراراً بإنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، وأعاد تأكيد هذا التعهد في خطابه بعد الفوز يوم الأربعاء، قائلاً إنه سينهي جميع الصراعات حول العالم.وأجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر، حيث تم إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي من 2017 إلى 2021، من قبل جميع وكالات الأنباء الرائدة والقنوات الإخبارية. وقد اعترفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بهزيمتها في خطاب أمام أنصارها.من المقرر أن يقوم الكونغرس الجديد بالمصادقة على النتائج في 6 يناير، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.
https://sarabic.ae/20240703/البنتاغون-يعلن-حجم-حزمة-المساعدات-العسكرية-الجديدة-إلى-أوكرانيا--1090430221.html
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سلوفاكيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

سلوفاكيا تعلن معارضة فكرة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون مشاركة الولايات المتحدة

02:00 GMT 08.11.2024
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن سلوفاكيا تعارض فكرة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية المالية الكاملة عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حال توقفت الولايات المتحدة عن تمويلها.
وقال فيكو يوم الخميس عقب قمة المجتمع السياسي الأوروبي: "اليوم، سواء أردنا ذلك أم لا، هيمنت موضوعات الانتخابات الرئاسية الأمريكية على جدول الأعمال. وقد أعرب ممثلو بعض الدول عن قلقهم مما قد يحدث إذا قامت الإدارة الأمريكية المقبلة، على سبيل المثال، بتقليص دعمها لأوكرانيا أو تعليقه كلياً. بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يرون أنه في هذه الحالة، يجب على الاتحاد تحمل المسؤولية المالية الكاملة تجاه أوكرانيا. أعتبر ذلك مستحيلاً".
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
البنتاغون يعلن حجم حزمة المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا
3 يوليو, 19:12 GMT
يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد هدد خلال حملة انتخابية في يونيو بقطع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، معبراً عن انتقاده لحجم الإنفاق الأمريكي على جهود كييف الحربية.
وأكد ترامب أنه "سيتم تسوية هذا الأمر" حتى قبل توليه منصبه في يناير. كما تعهد ترامب مراراً بإنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، وأعاد تأكيد هذا التعهد في خطابه بعد الفوز يوم الأربعاء، قائلاً إنه سينهي جميع الصراعات حول العالم.
وأجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر، حيث تم إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي من 2017 إلى 2021، من قبل جميع وكالات الأنباء الرائدة والقنوات الإخبارية. وقد اعترفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بهزيمتها في خطاب أمام أنصارها.
من المقرر أن يقوم الكونغرس الجديد بالمصادقة على النتائج في 6 يناير، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.
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