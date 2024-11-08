https://sarabic.ae/20241108/سلوفاكيا-تعلن-معارضة-فكرة-تقديم-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-دون-مشاركة-الولايات-المتحدة-1094591439.html

سلوفاكيا تعلن معارضة فكرة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون مشاركة الولايات المتحدة

سلوفاكيا تعلن معارضة فكرة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون مشاركة الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن سلوفاكيا تعارض فكرة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية المالية الكاملة عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حال... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T02:00+0000

2024-11-08T02:00+0000

2024-11-08T02:00+0000

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وقال فيكو يوم الخميس عقب قمة المجتمع السياسي الأوروبي: "اليوم، سواء أردنا ذلك أم لا، هيمنت موضوعات الانتخابات الرئاسية الأمريكية على جدول الأعمال. وقد أعرب ممثلو بعض الدول عن قلقهم مما قد يحدث إذا قامت الإدارة الأمريكية المقبلة، على سبيل المثال، بتقليص دعمها لأوكرانيا أو تعليقه كلياً. بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يرون أنه في هذه الحالة، يجب على الاتحاد تحمل المسؤولية المالية الكاملة تجاه أوكرانيا. أعتبر ذلك مستحيلاً".يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد هدد خلال حملة انتخابية في يونيو بقطع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، معبراً عن انتقاده لحجم الإنفاق الأمريكي على جهود كييف الحربية.وأكد ترامب أنه "سيتم تسوية هذا الأمر" حتى قبل توليه منصبه في يناير. كما تعهد ترامب مراراً بإنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، وأعاد تأكيد هذا التعهد في خطابه بعد الفوز يوم الأربعاء، قائلاً إنه سينهي جميع الصراعات حول العالم.وأجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر، حيث تم إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي من 2017 إلى 2021، من قبل جميع وكالات الأنباء الرائدة والقنوات الإخبارية. وقد اعترفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بهزيمتها في خطاب أمام أنصارها.من المقرر أن يقوم الكونغرس الجديد بالمصادقة على النتائج في 6 يناير، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.

https://sarabic.ae/20240703/البنتاغون-يعلن-حجم-حزمة-المساعدات-العسكرية-الجديدة-إلى-أوكرانيا--1090430221.html

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