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https://sarabic.ae/20240703/البنتاغون-يعلن-حجم-حزمة-المساعدات-العسكرية-الجديدة-إلى-أوكرانيا--1090430221.html
البنتاغون يعلن حجم حزمة المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا
البنتاغون يعلن حجم حزمة المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد البنتاغون بأن المبلغ الإجمالي لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا سيكون 2.35 مليار دولار، والتي ستشمل سحب الأسلحة من المستودعات... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T19:12+0000
2024-07-03T19:12+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
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وجاء في بيان صادر عن البنتاغون: "وزارة الدفاع تعلن اليوم عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والعسكرية الملحة، ويشمل ذلك حزمة تفويض السحب الرئاسي بقيمة 150 مليون دولار، لتزويد أوكرانيا بقدرات حيوية".وأوضح البيان الأسلحة والمعدات والذخائر التي تشملها حزمة المساعدات الجديدة، ومنها منظومات الدفاع الجوي "هوك"، وذخائر لراجمات "هيمارس، وصواريخ مضادة للدروع "جافلين" و"تاو"، وغير ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتخصيص 150 مليون دولار لتقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك بموجب أمر نشره البيت الأبيض لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240703/بايدن-يأمر-بتخصيص-مساعدات-عسكرية-إضافية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-150-مليون-دولار-1090428485.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يعلن حجم حزمة المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا

19:12 GMT 03.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أفاد البنتاغون بأن المبلغ الإجمالي لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا سيكون 2.35 مليار دولار، والتي ستشمل سحب الأسلحة من المستودعات الأمريكية بقيمة 150 مليون دولار و2.2 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة.
وجاء في بيان صادر عن البنتاغون: "وزارة الدفاع تعلن اليوم عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والعسكرية الملحة، ويشمل ذلك حزمة تفويض السحب الرئاسي بقيمة 150 مليون دولار، لتزويد أوكرانيا بقدرات حيوية".

وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع تعلن عن حزمة ضخمة من صواريخ الدفاع الجوي باستخدام نحو 2.2 مليار دولار من تمويل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وهذه الأموال ستخصص لشراء صواريخ لمنظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ناسامز" لأوكرانيا".

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
بايدن يأمر بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار
18:13 GMT
وأوضح البيان الأسلحة والمعدات والذخائر التي تشملها حزمة المساعدات الجديدة، ومنها منظومات الدفاع الجوي "هوك"، وذخائر لراجمات "هيمارس، وصواريخ مضادة للدروع "جافلين" و"تاو"، وغير ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتخصيص 150 مليون دولار لتقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك بموجب أمر نشره البيت الأبيض لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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