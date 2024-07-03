https://sarabic.ae/20240703/بايدن-يأمر-بتخصيص-مساعدات-عسكرية-إضافية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-150-مليون-دولار-1090428485.html
بايدن يأمر بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار
بايدن يأمر بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتخصيص 150 مليون دولار لتقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك بموجب أمر نشره البيت الأبيض لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T18:13+0000
2024-07-03T18:13+0000
2024-07-03T18:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
وجاء في البيان: "أطلب من وزير الخارجية توجيه 150 مليون دولار إلى العناصر والخدمات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا".وبالإضافة إلى ذلك، أصدر بايدن تعليماته أيضًا إلى بلينكن لتحديد ما إذا كان ينبغي تخصيص 12 مليون دولار أخرى من المساعدات لأوكرانيا بناءً على مصالح الأمن القومي الأمريكي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240703/الخارجية-الروسية-الخسائر-بين-الأوكرانيين-لا-تهم-الغرب-1090427548.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن يأمر بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار
أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتخصيص 150 مليون دولار لتقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك بموجب أمر نشره البيت الأبيض لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن.
وجاء في البيان: "أطلب من وزير الخارجية توجيه 150 مليون دولار إلى العناصر والخدمات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا".
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر بايدن تعليماته أيضًا إلى بلينكن لتحديد ما إذا كان ينبغي تخصيص 12 مليون دولار أخرى من المساعدات لأوكرانيا بناءً على مصالح الأمن القومي الأمريكي.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.