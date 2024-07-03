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https://sarabic.ae/20240703/بايدن-يأمر-بتخصيص-مساعدات-عسكرية-إضافية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-150-مليون-دولار-1090428485.html
بايدن يأمر بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار
بايدن يأمر بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتخصيص 150 مليون دولار لتقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك بموجب أمر نشره البيت الأبيض لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T18:13+0000
2024-07-03T18:13+0000
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وجاء في البيان: "أطلب من وزير الخارجية توجيه 150 مليون دولار إلى العناصر والخدمات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا".وبالإضافة إلى ذلك، أصدر بايدن تعليماته أيضًا إلى بلينكن لتحديد ما إذا كان ينبغي تخصيص 12 مليون دولار أخرى من المساعدات لأوكرانيا بناءً على مصالح الأمن القومي الأمريكي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240703/الخارجية-الروسية-الخسائر-بين-الأوكرانيين-لا-تهم-الغرب-1090427548.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يأمر بتخصيص مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار

18:13 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتخصيص 150 مليون دولار لتقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك بموجب أمر نشره البيت الأبيض لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن.
وجاء في البيان: "أطلب من وزير الخارجية توجيه 150 مليون دولار إلى العناصر والخدمات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا".
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر بايدن تعليماته أيضًا إلى بلينكن لتحديد ما إذا كان ينبغي تخصيص 12 مليون دولار أخرى من المساعدات لأوكرانيا بناءً على مصالح الأمن القومي الأمريكي.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
الخارجية الروسية: الخسائر بين الأوكرانيين لا تهم الغرب
17:28 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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