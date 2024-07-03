https://sarabic.ae/20240703/الخارجية-الروسية-الخسائر-بين-الأوكرانيين-لا-تهم-الغرب-1090427548.html

الخارجية الروسية: الخسائر بين الأوكرانيين لا تهم الغرب

الخارجية الروسية: الخسائر بين الأوكرانيين لا تهم الغرب

سبوتنيك عربي

صرّح أوليغ بوشويف، رئيس إدارة الحد من الأسلحة التقليدية في إدارة عدم الانتشار وتحديد الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، وهو عضو في الوفد الروسي إلى المفاوضات... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T17:28+0000

2024-07-03T17:28+0000

2024-07-03T17:28+0000

روسيا

الناتو

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وقال بوشويف، اليوم الأربعاء، عند اعتماد جدول أعمال الجلسة العامة 1083 لمنتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "الخسائر الكارثية بين الأوكرانيين في ساحة المعركة لا تهم "الغرب الجماعي"، لأنها مجرد "مواد مستهلكة" لتحقيق أهدافه الجيوسياسية، ومن المحتمل أن تتزايد هذه الخسائر أكثر مع اقتراب قمة الناتو".وتابع: "توريد كميات ضخمة من المعدات العسكرية إلى نظام كييف، إلى جانب السيطرة الضعيفة للغاية على استخدامها، يؤدي إلى إعادة بيع الأسلحة بشكل نشط خارج أوكرانيا، وينتهي بها الأمر في أيدي المسلحين في المناطق الساخنة، مما يؤدي إلى تجديد الترسانات الجماعات الإجرامية وحتى العودة إلى هياكل الظل في "البلدان المرسلة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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