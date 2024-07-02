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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240702/قائد-قوات-أخمات-الروسية-يتوقع-توقيت-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1090389432.html
قائد قوات "أخمات" الروسية يتوقع توقيت انتهاء الصراع في أوكرانيا
قائد قوات "أخمات" الروسية يتوقع توقيت انتهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بانتصار روسيا، وذلك... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T13:10+0000
2024-07-02T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات أبتي علاء الدينوف، خلال مقابلة خاصة على قناة "الأولى" الروسية قال خلالها: "أنا أكثر ثقة الآن من أننا سنستكمل هذا العام، في الخريف المقبل، وننهي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا". وأضاف علاء الدينوف أن العدو يدرك ذلك جيدا، حيث من المؤكد أن فلاديمير زيلينسكي سوف يفر من أوكرانيا.وفي سياق آخر، اعتبر علاء الدينوف أن وحدات النخبة من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المرتزقة الأجانب، تم نقلها إلى فولشانسك، مضيفا: "يبدو أنهم تخلوا عما يسمى بوحدات النخبة هناك، ويوجد مرتزقة أجانب أيضًا".وأشار علاء الدينوف إلى أن "الوحدات الروسية تتقدم إلى الأمام وتصد وتطرد القوات الأوكرانية من جميع المواقع التي تتواجد فيها، لافتا إلى أن "العدو اليوم لم يعد قادرًا على المواجهة في فولشانسك".ومنذ بداية شهر مايو/ أيار، نجحت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية من اختراق عمق الدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف وحررت العديد من البلدات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.صواريخ "إسكندر" تدمر 5 طائرات أوكرانية من طراز "سو 27" في مقاطعة بولتافا... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240701/مشاهد-لاستهداف-القوات-الروسية-مخابئ-ومعدات-عسكرية-تابعة-لنظام-كييف-جنوبي-جمهورية-دونيتسك-فيديو-1090373876.html
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روسيا

قائد قوات "أخمات" الروسية يتوقع توقيت انتهاء الصراع في أوكرانيا

13:10 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة "أخمات" في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات الخاصة أخمات في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بانتصار روسيا، وذلك خلال فصل الخريف المقبل من العام 2024.
وجاءت تصريحات أبتي علاء الدينوف، خلال مقابلة خاصة على قناة "الأولى" الروسية قال خلالها: "أنا أكثر ثقة الآن من أننا سنستكمل هذا العام، في الخريف المقبل، وننهي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف علاء الدينوف أن العدو يدرك ذلك جيدا، حيث من المؤكد أن فلاديمير زيلينسكي سوف يفر من أوكرانيا.
وفي سياق آخر، اعتبر علاء الدينوف أن وحدات النخبة من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المرتزقة الأجانب، تم نقلها إلى فولشانسك، مضيفا: "يبدو أنهم تخلوا عما يسمى بوحدات النخبة هناك، ويوجد مرتزقة أجانب أيضًا".
وأشار علاء الدينوف إلى أن "الوحدات الروسية تتقدم إلى الأمام وتصد وتطرد القوات الأوكرانية من جميع المواقع التي تتواجد فيها، لافتا إلى أن "العدو اليوم لم يعد قادرًا على المواجهة في فولشانسك".
استهداف مخابئ ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لاستهداف القوات الروسية مخابئ ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف جنوبي جمهورية دونيتسك... فيديو
أمس, 20:28 GMT
ومنذ بداية شهر مايو/ أيار، نجحت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية من اختراق عمق الدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف وحررت العديد من البلدات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
صواريخ "إسكندر" تدمر 5 طائرات أوكرانية من طراز "سو 27" في مقاطعة بولتافا... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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