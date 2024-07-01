مشاهد لاستهداف القوات الروسية مخابئ ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف جنوبي جمهورية دونيتسك... فيديو
© Defense Minister of the Russian Federationاستهداف مخابئ ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو يظهر تدمير قوات "فوستوك" (الشرق) لمخابئ ومعدات عسكرية وقذائف هاون للقوات المسلحة الأوكرانية جنوبي جمهورية دونيتسك.
وتبين المشاهد لحظة استهداف المخابئ التابعة لقوات كييف من قبل قوات "فوستوك" الروسية جنوبي جمهورية دونيتسك، وتحقيق إصابات مباشرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدتي نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية 41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 113، و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، تيخوي، جوبتوفكا، نيسكوتشنوي، جوفتنيفوي وليبتسي في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 320 عسكريًا وناقلة جنود مدرعة وسبع مركبات ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة ومدفع "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، وفقا للدفاع الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية وثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقامت وحدات من مجموعة "الغرب"، ونتيجة للعمليات الناجحة بتحرير بلدة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف واحتلت مواقع أكثر فائدة.
كما هزمت مجموعة "الغرب" الروسية تشكيلات الألوية الآلية 21 و44 و60 و66 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 125 في مناطق ميكيفكا ونوفوفوديانوي ونيفسكوي وستيلماخوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للفرقة 23 و93 الميكانيكية و56 مشاة آلية ولواء الهجوم الخامس واللواء الهجومي المحمول جواً 80 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع رقم 119 في مناطق غريغوروفكا وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا وكراسنوغوريفكا وسبورنوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 620 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113".
وقامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير نوفوبوكروفسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكي.
وهزمت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية تشكيلات ألوية "جايغر" 24، 31، 110، 118، 68 من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الفني 109 في مناطق إيفجينوفكا، نوفغورودسكوي، تيموفيفكا، سوكول، وتوريتسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.