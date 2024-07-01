https://sarabic.ae/20240701/مشاهد-لاستهداف-القوات-الروسية-مخابئ-ومعدات-عسكرية-تابعة-لنظام-كييف-جنوبي-جمهورية-دونيتسك-فيديو-1090373876.html

مشاهد لاستهداف القوات الروسية مخابئ ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف جنوبي جمهورية دونيتسك... فيديو

مشاهد لاستهداف القوات الروسية مخابئ ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف جنوبي جمهورية دونيتسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو يظهر تدمير قوات "فوستوك" (الشرق) لمخابئ ومعدات عسكرية وقذائف هاون للقوات المسلحة الأوكرانية جنوبي جمهورية... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T20:28+0000

2024-07-01T20:28+0000

2024-07-01T20:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة استهداف المخابئ التابعة لقوات كييف من قبل قوات "فوستوك" الروسية جنوبي جمهورية دونيتسك، وتحقيق إصابات مباشرة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدتي نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية 41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 113، و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، تيخوي، جوبتوفكا، نيسكوتشنوي، جوفتنيفوي وليبتسي في مقاطعة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية وثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.كما هزمت مجموعة "الغرب" الروسية تشكيلات الألوية الآلية 21 و44 و60 و66 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 125 في مناطق ميكيفكا ونوفوفوديانوي ونيفسكوي وستيلماخوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 620 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113".وقامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير نوفوبوكروفسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكي.وهزمت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية تشكيلات ألوية "جايغر" 24، 31، 110، 118، 68 من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الفني 109 في مناطق إيفجينوفكا، نوفغورودسكوي، تيموفيفكا، سوكول، وتوريتسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240701/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-العديد-من-الأهداف-المعادية-في-مدينة-سيفاستوبول-1090369089.html

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روسيا, رصد عسكري